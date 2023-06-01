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Новини
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"Може бути нокаут": Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на зачинене укриття в Києві

київ,поліклініка

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинено укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста, які прийшли туди у пошуках захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав на брифінгу у Молдові.

Зеленського запитали, якою буде його реакція на те, що сталося, після повернення до Києва.

"Відповідатимуть всі. Реакція буде твердою", – сказав президент.

Також читайте: У КМДА відбуваються обшуки у зв’язку із заявами мешканців про зачинене укриття

Його попросили про докладнішу відповідь, про конкретних людей, які відповідатимуть.

"Дуже конкретні люди. Треба приїхати – покажуть мені деталі. Розберемося. Обов'язково люди відповідатимуть за те, що хтось втратив можливість потрапити до бомбосховища і, на жаль, загинули... Нам у Росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні... сказав би, але багато журналістів тут... Є слово, крутиться, але не можу... Сказав би так: може бути нокаут", – відповів президент.

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Також читайте: Тиждень тому голова військової адміністрації Києва Попко відрапортував, що забезпечить безперешкодний доступ киян до всіх укриттів, - екснардеп

Також повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що у столичній поліклініці, де не відчинили укриття під час тривоги, тривають слідчі дії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Київ (19520) укриття (297)


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Топ коментарі
+70
это чмо считает себя остроумным. намекнул на боксера.
тьфу,тупорылый осел.
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01.06.2023 20:51
+64
Кому?
21 жовтня 2022 року президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеленський призначив Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
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01.06.2023 20:51
+43
Це він так зі совїми паханами хоче прибрати Київ до своїх липких рученят.
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01.06.2023 20:59
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мал клоп, да вонюч!
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01.06.2023 22:49 Відповісти
По простому - гнида.
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01.06.2023 22:59 Відповісти
Так ведь реально такая картина в каждом областном центре. Где много людей. В Харькове идеально так. Все школы, даже совкового проекта с 3-4 этажным учебным корпусом и 2-этажным зданием имеют хорошие подвалы в рост человека. Вместительные, на жил-массивах, рядом дома. Не прошлым летом и сегодня не приведены в порядок. Хотя сторожа сидят на входе. Можно чуть доплачивать за дежурство на входе в убежище, пост туда переместить. В детских садах так сделать. Ведь пустуют второй год. И пищеблоки не задействованы для приготовления еды для ВПО. Волонтерских центров как склады одежды и прочей помощи спортзалы и актовые тоже. Пусть бы учителя по желанию работали за доплату в размере минималки. Есть общаги ПТУ. Техникумов, студ-общаги, заводские есть кстати неплохие бомбоубежища настоящие. Мы сами себе гадим, зная многое. А с кацапов смеёмся.
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01.06.2023 22:48 Відповісти
Нокаутер засраний мовчав би вже, що там з Маріуполем, Бучею, Ірпенем, Сіверодонецьком, Лисичанськом, Попасною, Ізюмом, Бердянськом, Мелітополь, Бахмутом і. тд?
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01.06.2023 22:58 Відповісти
Ага, дуже доречно про внутрішніх ворогів, ті що по оманам шарились, хто асфальт клав замість укріплювати оборону, хто ***** розмінував чонгар і ароїбав південь, так що буде нокаут блазень, не сумнівайся!
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01.06.2023 23:21 Відповісти
Щось не видно реакції на шашлики, від яких загинули тисячі
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01.06.2023 23:24 Відповісти
Угу.
Цюцюрку кришкою рояля може прибацати.
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01.06.2023 23:26 Відповісти
За старшого брата молодший заступиться, а те що буде з тим хто погрожує - без варіантів в кращому випадку лікарня.
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01.06.2023 23:26 Відповісти
Яке воно нице..
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02.06.2023 00:44 Відповісти
Зеленский это президент который ни за что не отвечает и всегда винит других.
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02.06.2023 02:16 Відповісти
Не знаю как где, но то, что я интересовался, то на 99% процентов люди поддерживают Зеленского, но это в центральной часте Украины в других регионах может по другому.
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02.06.2023 07:28 Відповісти
Я в нем разочаровуюсь в последнее время
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02.06.2023 07:43 Відповісти
самому себе нокаут
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02.06.2023 07:42 Відповісти
это все последствия борьбы за власть в Киеве между Кличком и Зелей
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02.06.2023 07:48 Відповісти
вот оно и вылилось в трагедию
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02.06.2023 07:50 Відповісти
ВКС России нанесли удары по Курску
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02.06.2023 08:02 Відповісти
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