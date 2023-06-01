"Може бути нокаут": Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на зачинене укриття в Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинено укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста, які прийшли туди у пошуках захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав на брифінгу у Молдові.

Зеленського запитали, якою буде його реакція на те, що сталося, після повернення до Києва.

"Відповідатимуть всі. Реакція буде твердою", – сказав президент.

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Його попросили про докладнішу відповідь, про конкретних людей, які відповідатимуть.

"Дуже конкретні люди. Треба приїхати – покажуть мені деталі. Розберемося. Обов'язково люди відповідатимуть за те, що хтось втратив можливість потрапити до бомбосховища і, на жаль, загинули... Нам у Росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні... сказав би, але багато журналістів тут... Є слово, крутиться, але не можу... Сказав би так: може бути нокаут", – відповів президент.

За даними поліції Києва, унаслідок ракетної атаки на столицю троє загиблих, серед них - мати з донькою. Пізніше з'ясувалося, що у момент падіння уламків вони намагалися потрапити у бомбосховище. За словами мера Києва Віталія Кличка, до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

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Також повідомлялось, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що у столичній поліклініці, де не відчинили укриття під час тривоги, тривають слідчі дії.