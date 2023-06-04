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Новини Війна
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Вночі було досить неспокійно на Бєлгородщині. Багато ушкоджень, - губернатор Гладков

бєлгород

Вночі було досить неспокійно у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстрілювалися Шебекінський та Волоконовський райони та округи. Багато ушкоджень. Інформації щодо постраждалих немає. Вчора загинуло двоє людей. У Безлюдівці та у Новій Таволжанці", - зазначає він.

"Прохання, всі ті населені пункти, насамперед, Шебекінського округу, які обстрілюються, дослухатися до позиції влади та залишити, тимчасово покинути", - додав Гладков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова надати гуманітарний коридор для росіян, які хочуть вийти з Бєлгородської області РФ, - ОП

Автор: 

обстріл (28472) росія (65162) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+16
в це просто не віриться, рік тому в такий час війська рф величезними силами штурмували харьківщину, луганщину, донеччину, запоріжжя, херсонщину, миколаївщину, ордою сунули на всіх фронтах. через рік не можуть вибити дрг у себе з білгородщини ))) це називається приїхали !
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04.06.2023 09:03
+11
"Мамочка! Не спасёт нас твой деревянный домик!"
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04.06.2023 08:41
+11
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!

- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму І перетворяться на хазяйновитих українців......

(Анекдот написаний був ще у вересні минулого року!)
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04.06.2023 08:52
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Губернатор Бєлгородської губернії - звучить як у англосаксів. А в східній традиції - Сатрап Бєлгородської сатрапії
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04.06.2023 08:41 Відповісти
"Мамочка! Не спасёт нас твой деревянный домик!"
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04.06.2023 08:41 Відповісти
Нехай подзвонить шойгі з гєрасімовим і скаже щоб припинили обстріли.
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04.06.2023 08:46 Відповісти
Здавалося б мєлочЬ, а все ж таки як приємно!
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04.06.2023 08:49 Відповісти
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!

- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму І перетворяться на хазяйновитих українців......

(Анекдот написаний був ще у вересні минулого року!)
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04.06.2023 08:52 Відповісти
"Прохання, всі ті населені пункти, насамперед, Шебекінського округу, які обстрілюються, дослухатися до позиції влади та залишити, тимчасово покинути", - додав Гладков.

А що, сралінське "нє шаґу назат" вже скасували?
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04.06.2023 08:55 Відповісти
Залишити, або тимчасово покинути оселі, означає, що після повернення додому, якщо це і відбудетьця, у чому я дуже сумніааюсь, мешканці побачать усе жахіття рашистских визволителів-мародерів!
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04.06.2023 10:55 Відповісти
Вони скажуть що "Это хахлы разграбили!!" Хоча-б на вулицях стояли кинуті військові автомобілі з російськими номерами, набиті награбованим!
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04.06.2023 12:46 Відповісти
"У меня больше вопросов к Минобороны чем у вас - заявив той самий гладков"
А як пафосно все починалось...

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04.06.2023 08:59 Відповісти
Я бажаю щоб ті кацапські тварі - молилися, щоб для них Маріуполь, Волноваха, Буча - раєм показався.
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04.06.2023 09:01 Відповісти
в це просто не віриться, рік тому в такий час війська рф величезними силами штурмували харьківщину, луганщину, донеччину, запоріжжя, херсонщину, миколаївщину, ордою сунули на всіх фронтах. через рік не можуть вибити дрг у себе з білгородщини ))) це називається приїхали !
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04.06.2023 09:03 Відповісти
А то - другоє!
Не зрозуміє - у кого йому тепер унітаз красти. І куди нести.
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04.06.2023 11:05 Відповісти
Читаю, аж окуляри зняв. Очі краще бачити стали!!!
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04.06.2023 09:24 Відповісти
Можна переклад?
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04.06.2023 09:42 Відповісти
 
 