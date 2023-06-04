Вночі було досить неспокійно на Бєлгородщині. Багато ушкоджень, - губернатор Гладков

Вночі було досить неспокійно у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстрілювалися Шебекінський та Волоконовський райони та округи. Багато ушкоджень. Інформації щодо постраждалих немає. Вчора загинуло двоє людей. У Безлюдівці та у Новій Таволжанці", - зазначає він.

"Прохання, всі ті населені пункти, насамперед, Шебекінського округу, які обстрілюються, дослухатися до позиції влади та залишити, тимчасово покинути", - додав Гладков.

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