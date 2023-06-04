Вночі було досить неспокійно на Бєлгородщині. Багато ушкоджень, - губернатор Гладков
Вночі було досить неспокійно у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстрілювалися Шебекінський та Волоконовський райони та округи. Багато ушкоджень. Інформації щодо постраждалих немає. Вчора загинуло двоє людей. У Безлюдівці та у Новій Таволжанці", - зазначає він.
"Прохання, всі ті населені пункти, насамперед, Шебекінського округу, які обстрілюються, дослухатися до позиції влади та залишити, тимчасово покинути", - додав Гладков.
Топ коментарі
+16 Олег Громико
показати весь коментар04.06.2023 09:03
+11 Яр Холодний
показати весь коментар04.06.2023 08:41
+11 Яр Холодний
показати весь коментар04.06.2023 08:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Яку?
- Кацапи у своїх прикордонних районах почали на своїх садибах бомбосховища копать! Навіть перекривають зверху колодами і плитами бетонними!
- Ну то й добре! Хоч погреби з льохами матимуть! Дивись - так скоро навчаться і консервації робить на зиму І перетворяться на хазяйновитих українців......
(Анекдот написаний був ще у вересні минулого року!)
А що, сралінське "нє шаґу назат" вже скасували?
А як пафосно все починалось...
Не зрозуміє - у кого йому тепер унітаз красти. І куди нести.