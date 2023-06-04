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Новини Агресія Росії проти України
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Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити "вагнерівців" під час виходу з Бахмуту, щоб зберегти ініціативу в інформаційному просторі, - ISW

пригожин

2 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що представники Міноборони розмістили протитанкові міни та інші вибухові пристрої на маршрутах, якими "Вагнер" відходив з Бахмуту. В ISW припускають, що таким чином він намагається применшити свій конфлікт з главою Чечні Рамзаном Кадировим та зберегти активну ініціативу в російському інформаційному просторі після захоплення Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Фінансист ПВК "Вагнер" Пригожин загострив свою ворожнечу з міністерством оборони Росії, ймовірно, сподіваючись відвернути критику російського військового керівництва та применшити свій поточний конфлікт з главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим", - йдеться в повідомленні.

3 червня Пригожин, реагуючи на критику чеченських командирів, заявив, що він домовився з Кадировим про врегулювання конфлікту. Ватажок вагнерівців припустив, що конфлікт між силами Кадирова і "Вагнером" могла розпочати група в Кремлі, та натякнув, що Кремль часто грає в "небезпечні ігри", які можуть дестабілізувати міжетнічні відносини в Росії. Кадиров зі свого боку досі публічно не прокоментував конфлікт між чеченськими командирами й "Вагнером".

В ISW зазначають, що Пригожин, ймовірно, прагне згуртувати провоєнні ультранаціоналістичні групи, зокрема Кадирова і чеченських командирів, щоб вони приєдналися до нього в критиці цих об'єктів, як він це робив раніше.

Крім того, кричущі звинувачення МО РФ Пригожина, ймовірно, також є спробою утримати свою ініціативність в російському інформаційному просторі після захоплення Бахмута.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин заявив, що російська армія замінувала шляхи відходу ПВК "Вагнер" з Бахмуту

"Пригожин послідовно формував дискусії в російському інформаційному просторі до захоплення Бахмута і після завершення операції "Вагнера" в місті, беручи участь у майже щоденній серії публічних виступів і демонстративних акцій. Він використав свою підвищену популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити свої атаки на російський військовий істеблішмент та еліти, а також підкріпити свої спроби закріпитися як  центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти.

Скоординована атака чеченських командирів стала першим випадком після захоплення Бахмута, коли Пригожин не був тим, хто ініціював широку дискусію про нього та "Вагнер" в російському інформаційному просторі", - йдеться у звіті.

Пригожин регулярно використовував заявлену "Вагнером" відповідальність за тактичні досягнення для легітимізації свого прагнення до впливу і критики інших. Ймовірно, він також стурбований тим, що незабаром може втратити свою нинішню здатність домінувати в дискусіях про себе і "Вагнера", оскільки сили "Вагнера" відходять у тилові райони для поповнення і відновлення.

Драматичні звинувачення Пригожина на адресу МО мають на меті зняти будь-які обмеження, пов'язані з його конфліктом з Кадировим, перевести розмову до критики його опонентів в МО та допомогти йому надалі визначати, як його і "Вагнера" зображатимуть у ЗМІ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадирівці "забили стрілу" Пригожину: "Ты сколько людей в Бахмуте положил? Хватит болтать, говори место". ВIДЕО

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+5
Це прям жабогадюкінг якийсь, пекельна русофобія ))
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04.06.2023 08:45
+4
Ну - в жовтні 1917-го теж всі думали про "спектакль" Бо ніхто й в жахливому маренні не міг уявить, що більшовики стануть владою! Але ж стали! І побудували "червону імперію" на ріках крові та горах трупів! Дай бог, щоб це все обмежилося лише їх власною територією Однак треба не забувать Баварську й Угорську "республіки" та "польский паход"
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04.06.2023 09:20
+3
"Дай боже вам побитись, а нам подивитись!" (с)
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04.06.2023 11:50
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Це прям жабогадюкінг якийсь, пекельна русофобія ))
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04.06.2023 08:45 Відповісти
Это с самого начала спектакль с целью отвлечь внимание общества от стагнации боевых действий на фронте. В администрации Путина Пригожину тексты и готовили для его гневных отповедей. Чтобы поменьше вопросы задавали, а что с Авдеевкой. Почему больше года взять не могут.
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04.06.2023 08:50 Відповісти
Ну - в жовтні 1917-го теж всі думали про "спектакль" Бо ніхто й в жахливому маренні не міг уявить, що більшовики стануть владою! Але ж стали! І побудували "червону імперію" на ріках крові та горах трупів! Дай бог, щоб це все обмежилося лише їх власною територією Однак треба не забувать Баварську й Угорську "республіки" та "польский паход"
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04.06.2023 09:20 Відповісти
Мало хто тоді міг зрозуміти, наскільки маленький, рудий та голомозий Ульянов-Лєнін з його картавістю є небезпечним терористом масового терору. Звичайно, разом з такими відвертими бандитами, як Джугашвілі-Сталін. А коли зрозуміли, то вже було пізно. Їхні попередники якобінці з Робесп*єром були сущими дітьми порівняно з більшовиками.
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04.06.2023 09:50 Відповісти
Не переживай Женя, ты лидер в инфо. просторi и останешься, тiльки и в укр. СМИ
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04.06.2023 09:27 Відповісти
Дурачек или кацапа? Ты думаешь если его на Россия один и первом не показывают то он исчез с информпространства? У него целая армия ботов и медиа ресурсов, свинособаки ловят каждое его слово,и готовы голосовать за него на президентских выборах.
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04.06.2023 09:38 Відповісти
Виталик, идинахуй. Ты же этого хотел.
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04.06.2023 16:18 Відповісти
Інститут перетворився на дитячий садок, по рівню аналітики. Дон-дон мовчить тому що його тіктокери це тіктокери а не бойова піхота. А повар має ударний кулак з спеців найманців який може діяти обмеженим контингентом і піхотинці путіна йому нестрашні. Пройшли ті часи коли повару був потрібен Кадиров. Тепер вагнер сприймається в москальскому суспільстві як підрозділ з найкращою боєздатністю, і для цієї маси це якраз право на владу. Вони ******* сильних.
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04.06.2023 09:51 Відповісти
ну вот и дождались.
вторая армия россии в Украине начала войну с третьей армией россии.
о том что было у всех на устах, наконец то свершилось.
на россии началась гражданская война.
воюют между собой уже как минимум пять армий.
московская, пригожинская, кадыровская, ДКР, легион Свободной России ну и на подходе еще несколько.
сегодня Украина и Киев, стали центром политической карты как минимум Европы.
Киев перебрал на себя почти все цепочки воздействия на политику, ранее управлявшиеся с московских болот.
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04.06.2023 09:54 Відповісти
Любо, блд!
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04.06.2023 10:11 Відповісти
"Дай боже вам побитись, а нам подивитись!" (с)
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04.06.2023 11:50 Відповісти
 
 