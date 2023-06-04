Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити "вагнерівців" під час виходу з Бахмуту, щоб зберегти ініціативу в інформаційному просторі, - ISW

2 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що представники Міноборони розмістили протитанкові міни та інші вибухові пристрої на маршрутах, якими "Вагнер" відходив з Бахмуту. В ISW припускають, що таким чином він намагається применшити свій конфлікт з главою Чечні Рамзаном Кадировим та зберегти активну ініціативу в російському інформаційному просторі після захоплення Бахмуту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Фінансист ПВК "Вагнер" Пригожин загострив свою ворожнечу з міністерством оборони Росії, ймовірно, сподіваючись відвернути критику російського військового керівництва та применшити свій поточний конфлікт з главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим", - йдеться в повідомленні.

3 червня Пригожин, реагуючи на критику чеченських командирів, заявив, що він домовився з Кадировим про врегулювання конфлікту. Ватажок вагнерівців припустив, що конфлікт між силами Кадирова і "Вагнером" могла розпочати група в Кремлі, та натякнув, що Кремль часто грає в "небезпечні ігри", які можуть дестабілізувати міжетнічні відносини в Росії. Кадиров зі свого боку досі публічно не прокоментував конфлікт між чеченськими командирами й "Вагнером".

В ISW зазначають, що Пригожин, ймовірно, прагне згуртувати провоєнні ультранаціоналістичні групи, зокрема Кадирова і чеченських командирів, щоб вони приєдналися до нього в критиці цих об'єктів, як він це робив раніше.

Крім того, кричущі звинувачення МО РФ Пригожина, ймовірно, також є спробою утримати свою ініціативність в російському інформаційному просторі після захоплення Бахмута.

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"Пригожин послідовно формував дискусії в російському інформаційному просторі до захоплення Бахмута і після завершення операції "Вагнера" в місті, беручи участь у майже щоденній серії публічних виступів і демонстративних акцій. Він використав свою підвищену популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити свої атаки на російський військовий істеблішмент та еліти, а також підкріпити свої спроби закріпитися як центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти.

Скоординована атака чеченських командирів стала першим випадком після захоплення Бахмута, коли Пригожин не був тим, хто ініціював широку дискусію про нього та "Вагнер" в російському інформаційному просторі", - йдеться у звіті.

Пригожин регулярно використовував заявлену "Вагнером" відповідальність за тактичні досягнення для легітимізації свого прагнення до впливу і критики інших. Ймовірно, він також стурбований тим, що незабаром може втратити свою нинішню здатність домінувати в дискусіях про себе і "Вагнера", оскільки сили "Вагнера" відходять у тилові райони для поповнення і відновлення.

Драматичні звинувачення Пригожина на адресу МО мають на меті зняти будь-які обмеження, пов'язані з його конфліктом з Кадировим, перевести розмову до критики його опонентів в МО та допомогти йому надалі визначати, як його і "Вагнера" зображатимуть у ЗМІ".

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