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Новини Війна
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Зранку ворог обстріляв Вовчанськ та села на Харківщині, є пошкодження, - ОВА

вовчанськ

Протягом минулої доби обстрілів у м. Харків не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.

"Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов зазначає, що протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдавав ударів по Харківщині, є загиблі та поранені, - ОВА. ФОТО

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.

У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.

"На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам", - резюмує очільник регіону. 

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обстріл (28435) Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


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"м. Вовчанськ Чугуївського райну"

Не знаю, може я щось пропустив, однак Вовчанськ останні 50 років був районним центром. Села біля Вовчанська завжди писались у поштовій адресі як Вовчанський район.
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04.06.2023 09:19 Відповісти
Можна переклад?
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04.06.2023 09:47 Відповісти
Так, пропустили. 17 липня 2020 року в результаті адміністративно-територіальної реформи було ліквідовано Вовчанський район. Вовчанська об'єднана територіальна громада увійшла до складу Чугуївського району Харківської області.
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04.06.2023 11:29 Відповісти
 
 