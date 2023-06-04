Рашисти минулої доби випустили по території Херсонщини майже 300 снарядів з мінометів, артилерії та БПЛА, - ОВА

Російська армія минулої доби, 3 червня, здійснила 56 обстрілів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 56 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів (39 снарядів).

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

За даними Херсонської міської ради, ворог обстріляв Придніпровське, Молодіжне, Садове, Зимівник та Корабельний район Херсону. Також обстріляно острівну та лівобережну частину Херсонської МТГ (дачні ділянки).

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