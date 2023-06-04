УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10381 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 853 21

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 209 940 осіб (+470 за добу), 3837 танків, 3555 артсистем, 7512 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 209 940 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3837 (+8) од,

бойових броньованих машин - 7512 (+10) од,

артилерійських систем - 3555 (+22) од,

РСЗВ - 583 (+1) од,

засоби ППО - 344 (+2) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10),

крилаті ракети - 1132 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од,

спеціальна техніка - 479 (+4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського полковника Нікіліна, - блогер. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 209 940 осіб (+470 за добу), 3837 танків, 3555 артсистем, 7512 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) ліквідація (3916) знищення (7221)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Вітаємо всіх зі святом Святої Трійці! Щиро бажаємо миру і божої благдаті!

Продовжується москальсько-українська війна, минув 3390 день. Орки продовжують займатись своєю улюбленою скрєпною справою - вбивати, а українці продовжують захищати весь цивілізований світ від рашизму.

63 одиниці техніки, (арта 23!, броня 18, логістика 16, ППО 2 та спецтехніка 4 файно) та 470 чумардосів. Боротьба за небо продовжується 10 повітряних цілей не враховуючи нічну атаку. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 210 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
показати весь коментар
04.06.2023 09:05
+9
Геноцид кацапської арти йде за планом.
показати весь коментар
04.06.2023 09:35
+7
показати весь коментар
04.06.2023 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаємо всіх зі святом Святої Трійці! Щиро бажаємо миру і божої благдаті!

Продовжується москальсько-українська війна, минув 3390 день. Орки продовжують займатись своєю улюбленою скрєпною справою - вбивати, а українці продовжують захищати весь цивілізований світ від рашизму.

63 одиниці техніки, (арта 23!, броня 18, логістика 16, ППО 2 та спецтехніка 4 файно) та 470 чумардосів. Боротьба за небо продовжується 10 повітряних цілей не враховуючи нічну атаку. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 210 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
показати весь коментар
04.06.2023 09:05 Відповісти
Свинособаки привітали Україну вночі..щоб вони виздихали до останього..
показати весь коментар
04.06.2023 09:21 Відповісти
а може слід замінити чумардосів на загарбників чи окупантів? )
показати весь коментар
04.06.2023 09:59 Відповісти
Так вони загарбники, окупанти, нЕлюді, фашисти, рашисти, але коли дивлюсь на них, то чумардоси чумардосами ...
показати весь коментар
04.06.2023 10:17 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2023 09:17 Відповісти
Минулого року херсонських кавунів скоштував, цього року хочу Кримського інжиру ))
показати весь коментар
04.06.2023 09:26 Відповісти
Геноцид кацапської арти йде за планом.
показати весь коментар
04.06.2023 09:35 Відповісти
Якщо кожного дня регулярно арту виносять на металолом дивізіонами, - то чому в новинах наші населені пункти регулярно під обстрілами? Майже одні і ті самі?
показати весь коментар
04.06.2023 09:57 Відповісти
Нікополь, Куп'янськ, Херсон, Сумська область - кожного дня обстрілюють. І не менше.
Невже в конашонкова навчились?
Той ******* - а ми ще більше.
Менше ніж за тиждень - артполк нищимо. Так, вірю - воно не при кучці - фронт великий...
показати весь коментар
04.06.2023 10:03 Відповісти
Согласно отчету The Military Balance 2022, на вооружении российских войск находится примерно шесть тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО), но россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
показати весь коментар
04.06.2023 10:22 Відповісти
https://www.gazeta.ru/army/2022/01/23/14449231.shtml «На армейских складах есть даже снаряды от «Катюши» Что можно найти на базах хранения Министерства обороны России

показати весь коментар
04.06.2023 12:37 Відповісти
Чи таке https://modelfan.com.ua/ua/g31443773-172-artilleriya MODELFAN
показати весь коментар
04.06.2023 12:50 Відповісти
Джерело: https://hromadske.ua/ru/posts/skolko-u-rossii-ostalos-oruzhiya
показати весь коментар
04.06.2023 10:23 Відповісти
Стаття яку ви навели трохи не повна - і стосується це танків, The Military Balance починаючи десь з 2015 року не публікує кількість танків Т 64 Т62 Т 55 які є у кацапів , а публікує тільки кількість Т72 Т 80 Т 90.
показати весь коментар
04.06.2023 11:18 Відповісти
Я її навів в контексті арти, 22 000 це дуже багато.
показати весь коментар
04.06.2023 12:40 Відповісти
Арта - це теж не "труба + 2 колеса". В неї теж є витратники, приціли, компенсатори, підшипники, прокладки, амортизатори, ніпеля, шини, замки - і все таке технологічне, все гниє без відповідального зберігання, все коштовне і легко продається.

Тож якщо ви думаєте, що в них ситуація з "підняттям арти зі зберігання" значно краща за "підняття танків зі зберігання" - то це якось навіть дивно. Я от уявляю собі: начальник бази зберігання має на зберіганні 1000 танків та 1000 гармат 152мм причепних (д-20). І от танки він не обслуговував, дрібні розхідники згноїв, ЗІП-и та дороге все або продав (здав на драг/цвєт-мєт), або виміняв двигуни на дачку собі і свояку. А от гармати - зберігав "як новенькі", хоч завтра в бій!
показати весь коментар
04.06.2023 18:41 Відповісти
Це я знаю на своїй шкурі, сам відновлював частково техніку зі зберігання і колись тут вже писав. Але повірте, відновити причіпну гармату і наприклад танк або САУ це зовсім різні речі. Як по ціні, трудозатратах, так і по часу, цифри будуть відрізнятись майже на порядок.
показати весь коментар
05.06.2023 09:07 Відповісти
Все так, але ми ж говоримо не про якісь там "сферичні в вакуумі" відновлення, у нормальних людей.

Ні, ми говоримо про "відновлення з баз в рашці", а ще є фактор того, що 3000+ знищених "арт-систем" - це не просто знищене залізо, а і ще й знищені розрахунки, в частині випадків - навчені та обстріляні. І розуміючи, що таке рашка і спосіб "відновлення" в ній - всі наступні гармати та розрахунки будуть гарантовано гіршої якості, без ЗІП-ів, будуть розвалюватись при першій спробі "смикнути" тощо. Так, як і оті Т-55-ті. По деяким повідомленням, їхній стан оцінюється як "завели, примусили заїхати самотужки на платформу, а з'їхати саме в 50% воно вже не може".

І що головне зараз для арти? Приїхав, виконав бойове завдання, і валити нахєр, бо прилетить ударний дрон. А до рашкованів ще прилітають 155-ті з точністю +/- 10 метрів. І для їхньої арти НЕМАЄ НАВІТЬ ВІДНОСНО БЕЗПЕЧНОЇ ВІДСТАНІ, на відміну від наших 155х, наприклад.

І якщо в тебе гармата не в ідеальному стані - здохнеш гарантовано. Що ми і спостерігаємо зараз: ЗСУ хоч якось організувало контрбатарейну боротьбу - і почали "косити" по 20-30 гармат супротивника на день. Бо технічний стан їхньої арти та рухомого складу - тупо не дозволяє в оперативність.
показати весь коментар
05.06.2023 12:45 Відповісти
Ми говорили, що вони мають їх дуже багато і відновлення дешевше ніж танк. І вони все одно стріляють ...
показати весь коментар
05.06.2023 12:48 Відповісти
На війні все стріляє. Про це говорити немає сенсу. Прийде наша черга - і в нас, і ми будемо стріляти.

Але є різниця з чого стріляти та хто стріляє.

Відома статистика по в'єтнамській війні: психологічно не готові та погано навчені "мобілізовані" солдати США в 90+% випадків стріляли над головами в'єтнамців.

І нам треба розуміти, що від обстрілів з роздовбаних гармат засрашки відносний порятунок є - це окопи, які через 15 місяців війни майже всі навчилися копати, хоч і з неохотою. Торік в шпиталях були тисячі хлопців з осколковими - реально лінувалися копати. Наскільки я можу судити (по шпиталю, яким опіклуюсь), потік осколкових в цьому році різко скоротився.

Сподіваюсь, ви розумієте, що і організація контрбатарейної боротьби, в загальному випадку, робиться з урахуванням технічного стану рухомого складу причепних гармат супротивника, та і самих гармат. І розвідка може сказати - це "старий підрозділ", чи "зняті зі зберігання". А отже - вираховуються таймінги, дальності тощо.

І я впевнений, що врахування і цих факторів - призвело до нинішньої статистики. Бо важлива система і виявлення системних факторів. Полювання "снайперське" або "на вдачу" такої статистики тупо не дало би (в 2-3 рази).
показати весь коментар
05.06.2023 13:01 Відповісти
Тому шо фронт сотні км....
показати весь коментар
05.06.2023 01:33 Відповісти
 
 