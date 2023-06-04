Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 209 940 осіб (+470 за добу), 3837 танків, 3555 артсистем, 7512 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 209 940 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3837 (+8) од,

бойових броньованих машин - 7512 (+10) од,

артилерійських систем - 3555 (+22) од,

РСЗВ - 583 (+1) од,

засоби ППО - 344 (+2) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10),

крилаті ракети - 1132 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од,

спеціальна техніка - 479 (+4).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.