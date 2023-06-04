Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 209 940 осіб (+470 за добу), 3837 танків, 3555 артсистем, 7512 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 4 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 209 940 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
танків - 3837 (+8) од,
бойових броньованих машин - 7512 (+10) од,
артилерійських систем - 3555 (+22) од,
РСЗВ - 583 (+1) од,
засоби ППО - 344 (+2) од,
літаків - 313 (+0) од,
гелікоптерів - 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10),
крилаті ракети - 1132 (+0),
кораблі /катери -18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од,
спеціальна техніка - 479 (+4).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3390 день. Орки продовжують займатись своєю улюбленою скрєпною справою - вбивати, а українці продовжують захищати весь цивілізований світ від рашизму.
63 одиниці техніки, (арта 23!, броня 18, логістика 16, ППО 2 та спецтехніка 4 файно) та 470 чумардосів. Боротьба за небо продовжується 10 повітряних цілей не враховуючи нічну атаку. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 210 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
Невже в конашонкова навчились?
Той ******* - а ми ще більше.
Менше ніж за тиждень - артполк нищимо. Так, вірю - воно не при кучці - фронт великий...
Тож якщо ви думаєте, що в них ситуація з "підняттям арти зі зберігання" значно краща за "підняття танків зі зберігання" - то це якось навіть дивно. Я от уявляю собі: начальник бази зберігання має на зберіганні 1000 танків та 1000 гармат 152мм причепних (д-20). І от танки він не обслуговував, дрібні розхідники згноїв, ЗІП-и та дороге все або продав (здав на драг/цвєт-мєт), або виміняв двигуни на дачку собі і свояку. А от гармати - зберігав "як новенькі", хоч завтра в бій!
Ні, ми говоримо про "відновлення з баз в рашці", а ще є фактор того, що 3000+ знищених "арт-систем" - це не просто знищене залізо, а і ще й знищені розрахунки, в частині випадків - навчені та обстріляні. І розуміючи, що таке рашка і спосіб "відновлення" в ній - всі наступні гармати та розрахунки будуть гарантовано гіршої якості, без ЗІП-ів, будуть розвалюватись при першій спробі "смикнути" тощо. Так, як і оті Т-55-ті. По деяким повідомленням, їхній стан оцінюється як "завели, примусили заїхати самотужки на платформу, а з'їхати саме в 50% воно вже не може".
І що головне зараз для арти? Приїхав, виконав бойове завдання, і валити нахєр, бо прилетить ударний дрон. А до рашкованів ще прилітають 155-ті з точністю +/- 10 метрів. І для їхньої арти НЕМАЄ НАВІТЬ ВІДНОСНО БЕЗПЕЧНОЇ ВІДСТАНІ, на відміну від наших 155х, наприклад.
І якщо в тебе гармата не в ідеальному стані - здохнеш гарантовано. Що ми і спостерігаємо зараз: ЗСУ хоч якось організувало контрбатарейну боротьбу - і почали "косити" по 20-30 гармат супротивника на день. Бо технічний стан їхньої арти та рухомого складу - тупо не дозволяє в оперативність.
Але є різниця з чого стріляти та хто стріляє.
Відома статистика по в'єтнамській війні: психологічно не готові та погано навчені "мобілізовані" солдати США в 90+% випадків стріляли над головами в'єтнамців.
І нам треба розуміти, що від обстрілів з роздовбаних гармат засрашки відносний порятунок є - це окопи, які через 15 місяців війни майже всі навчилися копати, хоч і з неохотою. Торік в шпиталях були тисячі хлопців з осколковими - реально лінувалися копати. Наскільки я можу судити (по шпиталю, яким опіклуюсь), потік осколкових в цьому році різко скоротився.
Сподіваюсь, ви розумієте, що і організація контрбатарейної боротьби, в загальному випадку, робиться з урахуванням технічного стану рухомого складу причепних гармат супротивника, та і самих гармат. І розвідка може сказати - це "старий підрозділ", чи "зняті зі зберігання". А отже - вираховуються таймінги, дальності тощо.
І я впевнений, що врахування і цих факторів - призвело до нинішньої статистики. Бо важлива система і виявлення системних факторів. Полювання "снайперське" або "на вдачу" такої статистики тупо не дало би (в 2-3 рази).