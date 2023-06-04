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Новини Агресія Росії проти України
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У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар’єру у Польщі заради служби у ЗСУ

жидков

22-річний гравець польського футбольного клубу Микола Жидков загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупаційних військ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці польського клубу "Wegrzcanka Węgrzce Wielkie", інформує Цензор.НЕТ.

22-річний Жидков виступав за команду 7-го польського дивізіону у 2020-2022 роках. У листопаді минулого року він заявив, що на початку війни допомагав Україні, але тепер цього недостатньо, тому гравець вирішив вступити до лав ЗСУ. 

"Виходячи на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці – пожертвував власним життям. Тебе не вистачатиме, наш друже. Ніколи не забудемо", – йдеться у заяві клубу. 

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Автор: 

футбол (1581) втрати (4395) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+32
Вічна пам'ять.
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04.06.2023 09:28
+32
В нас гинуть найкращі в ворога біосміття ,будь ти проклята росія.
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04.06.2023 09:33
+28
Вічна пам'ять!
Як подібні повідомлення диссонують з інформацією,що майже 200 українських спортсменів виїхали з України на змагання і не повернулись,як того вимагає законодавство.Додайте сюди "липових моряків"," волонтерів","далекобійників" та інших і ми маємо,за офіційними данними 1,1 млн. чоловіків призивного віку,які ховаються за кордоном і отримують допомогу як біженці.Вважаю,що всі уклоністи,які виїхали з України мають бути позбавлені українського громадянства.Якщо вони відмовляються виконувати свій обов'язок як громадяни держави - боронити її,то чому "держава" має вважати їх своїми?Так буде справедливо.
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04.06.2023 09:44
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Вічна пам'ять.
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04.06.2023 09:28 Відповісти
В нас гинуть найкращі в ворога біосміття ,будь ти проклята росія.
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04.06.2023 09:33 Відповісти
Вічна пам'ять!
Як подібні повідомлення диссонують з інформацією,що майже 200 українських спортсменів виїхали з України на змагання і не повернулись,як того вимагає законодавство.Додайте сюди "липових моряків"," волонтерів","далекобійників" та інших і ми маємо,за офіційними данними 1,1 млн. чоловіків призивного віку,які ховаються за кордоном і отримують допомогу як біженці.Вважаю,що всі уклоністи,які виїхали з України мають бути позбавлені українського громадянства.Якщо вони відмовляються виконувати свій обов'язок як громадяни держави - боронити її,то чому "держава" має вважати їх своїми?Так буде справедливо.
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04.06.2023 09:44 Відповісти
За свободу народу і незалежність України віддають свої життя відомі спортсмени, журналісти, митці, вчені та просто хороші люди. А в цей час всякі будановські, єрмаковські та інші конторки продукують дозволи на втечу з батьківщини, навіть злочинцям під судом. Тим більше в верховній зраді, монополізованою зешоблою, пропонують не карати втікачів. Одним словом усі vip втікачі, батальйони Монако, Дубаї - золотий резерв опи та слуг народу на наступних виборах
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04.06.2023 09:50 Відповісти
І жодного зеленого нема на війні.
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04.06.2023 10:05 Відповісти
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04.06.2023 10:43 Відповісти
😪😪😪
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04.06.2023 10:00 Відповісти
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04.06.2023 10:11 Відповісти
А уся квартальна, нагороджена шушера, із вгодованими рилами, боїться Україну захищати, бо хотять на московію їздити і бабло там заробляти…
«Обстріляний» шифер доцих пір від діареї не може до військомату зайти…, а резніков тільки мовчить з цього, витріщивши очки в очочках… теж не може їм повістки занести… Ось такі вони, слуги урода!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!!
Пильнуймо Україну від такої квартальної наволочі!
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04.06.2023 10:23 Відповісти
Ви напевно хотіли сказати вгодованими, вдоволеними їб*лами!
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04.06.2023 13:01 Відповісти
Вечная память павшим защитникам УКРАИНЫ! СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.06.2023 11:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.06.2023 11:02 Відповісти
Сумно...........
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04.06.2023 12:21 Відповісти
Не для такої теми, але все ж таки цікаво, де зараз квартальний мент тамбовський Жидков?
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04.06.2023 12:23 Відповісти
Пише 2-й том заготовок, щоб поржати!!!
Десь на Балі.
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04.06.2023 13:03 Відповісти
Будет ли обращение к Президенту о переименовании улицы, или это не Давинчи?
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04.06.2023 14:06 Відповісти
С.У.М.
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04.06.2023 14:53 Відповісти
Героям Слава !
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04.06.2023 17:08 Відповісти
 
 