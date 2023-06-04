У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар’єру у Польщі заради служби у ЗСУ

22-річний гравець польського футбольного клубу Микола Жидков загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупаційних військ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці польського клубу "Wegrzcanka Węgrzce Wielkie", інформує Цензор.НЕТ.

22-річний Жидков виступав за команду 7-го польського дивізіону у 2020-2022 роках. У листопаді минулого року він заявив, що на початку війни допомагав Україні, але тепер цього недостатньо, тому гравець вирішив вступити до лав ЗСУ.

"Виходячи на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці – пожертвував власним життям. Тебе не вистачатиме, наш друже. Ніколи не забудемо", – йдеться у заяві клубу.

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