У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар’єру у Польщі заради служби у ЗСУ
22-річний гравець польського футбольного клубу Микола Жидков загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупаційних військ.
Про це повідомили на Facebook-сторінці польського клубу "Wegrzcanka Węgrzce Wielkie", інформує Цензор.НЕТ.
22-річний Жидков виступав за команду 7-го польського дивізіону у 2020-2022 роках. У листопаді минулого року він заявив, що на початку війни допомагав Україні, але тепер цього недостатньо, тому гравець вирішив вступити до лав ЗСУ.
"Виходячи на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці – пожертвував власним життям. Тебе не вистачатиме, наш друже. Ніколи не забудемо", – йдеться у заяві клубу.
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Як подібні повідомлення диссонують з інформацією,що майже 200 українських спортсменів виїхали з України на змагання і не повернулись,як того вимагає законодавство.Додайте сюди "липових моряків"," волонтерів","далекобійників" та інших і ми маємо,за офіційними данними 1,1 млн. чоловіків призивного віку,які ховаються за кордоном і отримують допомогу як біженці.Вважаю,що всі уклоністи,які виїхали з України мають бути позбавлені українського громадянства.Якщо вони відмовляються виконувати свій обов'язок як громадяни держави - боронити її,то чому "держава" має вважати їх своїми?Так буде справедливо.
«Обстріляний» шифер доцих пір від діареї не може до військомату зайти…, а резніков тільки мовчить з цього, витріщивши очки в очочках… теж не може їм повістки занести… Ось такі вони, слуги урода!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!!
Пильнуймо Україну від такої квартальної наволочі!
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Десь на Балі.