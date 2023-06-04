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Новини Агресія Росії проти України
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Пригожин обіцяє відправити своїх найманців у Бєлгородську область без дозволу Міноборони РФ, бо вважає бєлгородсько-український кордон досить легкою лінією фронту для оборони, - ISW

вагнер,пвк

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що готов відправити своїх найманців до Бєлгородської області навіть без дозволу військового командування РФ. Це може бути викликане бажанням піару, а також відправити сили в регіон із відносно меншим масштабом бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Пригожин стверджував, що ПВК "Вагнер" не чекатиме запрошення або дозволу від Міноборони РФ на захист Бєлгородської області, якщо Міноборони не приборкає загрози безпеці в регіоні", - йдеться у звіті.

Зазначається, що дані заяви Пригожина були озвучені на тлі загального невдоволення росіян питаннями безпеки у Бєлгородській області та прикордонних районах загалом. Ватажок "вагнерівців" заявив, що прагне "захистити російський народ", маючи на увазі, що його ПВК візьме на себе роль захисника кордону, чим має займатися Міноборони країни.

"Погрози Пригожина засновані на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни, і відображає нинішню втрату Пригожин інформаційної ініціативи", - зазначають аналітики.

Також в ISW припускають, що Пригожин може розглядати бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди до Росії досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах. Експерти вважають, що розміщення "вагнерівців" на кордоні з Бєлгородом дозволило б Пригожину зберегти свою позицію командувача передових сил без виснажливих вимог проведення лобових атак у стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити "вагнерівців" при виході з Бахмуту для того, щоб зберегти ініціативу в інформаційному просторі, - ISW

"Дивує явна погроза Пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні, на території Росії без дозволу Міноборони Росії, якщо це не що інше, як яскрава риторика", - додають в ISW.

Так, зазначається в матеріалі, це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил.

Аналітики також звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін мав би мати "величезну впевненість в особистій лояльності Пригожина до себе, щоб почуватися комфортно у такій ситуації".

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
конечно надо отправлять - там в шмякино сейчас много брошенного майна, есть чем поживиться.
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04.06.2023 10:05
+8
Відправляйся на маскву, розвали кремль та втопися у річці.
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04.06.2023 09:58
+7
там в шмякино сейчас много брошенного майна, есть чем поживиться...(с)
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04.06.2023 10:07
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Відправляйся на маскву, розвали кремль та втопися у річці.
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04.06.2023 09:58 Відповісти
сначала эвакуация в Белгород, ну а потом маршем на маскву........(читаемо между строк)
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04.06.2023 09:58 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1665045256243478529 шо ж вы бедную свету ганяете туда-сюда, изверги.
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04.06.2023 11:12 Відповісти
занадто багато вже уваги приділяють цьому найманцю.любий його пук обговорюють
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04.06.2023 10:00 Відповісти
Він захопив Бахмут ,тому
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04.06.2023 10:01 Відповісти
Не захопив, а взяв. І не Бахмут, а за щоку.
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04.06.2023 10:40 Відповісти
Так, його ЗСУ контролює, ага. Більше вірте Сирському
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04.06.2023 11:03 Відповісти
там в шмякино сейчас много брошенного майна, есть чем поживиться...(с)
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04.06.2023 10:07 Відповісти
Уже работают.

https://www.youtube.com/shorts/tdFoMzMI4UI

https://www.youtube.com/watch?v=m8N5qhdqYzM
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04.06.2023 10:43 Відповісти
Ага! По лікеро-горілчаних відділах магазинів і по будинках місцевих жителів Хто позбавиться цноти ахто - майна та грошей!
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04.06.2023 10:11 Відповісти
Яр, я по тебе украинский изучаю) будь ласка, об'ясни. Цнота это исключительно как девственность переводится, или может быть и как определение невинности? Ну невинные дети, к примеру
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04.06.2023 12:02 Відповісти
Поняття "цнота", в українській мові, вживається у двох розуміннях У "вузькому" це стосується виключно дівчат, що не жили статевим життям Тобто, це, скоріше, медично-фізіологічна сфера А у "широкому" - просто "невинність", "скромність" Так можна сказать про жінку ("цнотлива"), яка дотримується суворих правил поведінки у спілкуванні з оточуючими та не дозволяє собі "розпущеності"
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04.06.2023 12:38 Відповісти
Ага. То есть юноша тоже может быть цнотлив? Я просто пытаюсь соотнести с нашим virgin. Но если идёт и в смысле "скромный", то это не полное соответствие
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04.06.2023 13:27 Відповісти
У широкому розумінні - і скромний - теж! Але все-таки це більше стосується жіночої статі - як дівчат так і жінок Про хлопця так можуть сказать лише якщо він "півчий" церковного хору чи церковний служка
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04.06.2023 13:49 Відповісти
Спасибо. И ещё последний. Это слова я впервые прочел у тебя сегодня. А следу за комментами на цензоре много лет. Цнота и производные от нее не часто употребляемое слово?
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04.06.2023 14:18 Відповісти
Так! Можна сказать що це - "архаїзм" для нас (полонізм) Почало випадать з вжитку зі зменшенням впливу польської культури після анексії Росією України
Цнотли́вість (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. cnota, спор. з укр. чеснота)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] або неза́йманість (англ. virginity) - стан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 жіночого та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA чоловічого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC організмів до першого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 сексуального контакту . Термін «незайманий(-на)» вживається щодо людей, які не мали сексуального досвіду. Традиційно цнотливими називають людей, які не практикували сексуальні контакти з проникненням. У деяких суспільствах цінується статус цнотливості щодо жінок, особливо в поглядах на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81 секс до шлюбу .
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04.06.2023 14:38 Відповісти
Вот спасибо! Как раз тот способ подачи информации, который мне нужен. Я всегда ищу первоисточник слова, а потом от него иду дальше. Мозг так устроен)
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04.06.2023 14:54 Відповісти
У нас це легко: набираєш у пошуковику: "Український академічний словник" Набираєш потрібне слово Потім пишеш "тлумачення" І чекаєш відповідь Можеш набрать саме слово в українській розкладці та додать "етимологія слова" Там тобі розкажуть і його походження
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04.06.2023 15:21 Відповісти
О, добрый совет! Спасибо
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04.06.2023 15:23 Відповісти
Будь ласка!
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04.06.2023 15:34 Відповісти
Ручна мавпа.
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04.06.2023 10:04 Відповісти
конечно надо отправлять - там в шмякино сейчас много брошенного майна, есть чем поживиться.
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04.06.2023 10:05 Відповісти
Такии собі Рембо -- рашистського розливу -- має підтримку .
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04.06.2023 10:11 Відповісти
Прижопін своїх зеків відведе туди не для оборони. Зовсім ні.
Він їх відведе на спочинок - будуть мародерити, гвалтувати... Інакше він з тією ордою не справиться.
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04.06.2023 10:13 Відповісти
Чим не махновщина?
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04.06.2023 10:17 Відповісти
Зараз "легіонерам" треба зробить "хід конем" і вивести свої сили з Білгородщини Од безділля "вагнеровці" почнуть "розслабляться - жерти горілку, грабувать покинуті будинки та гвалтувать місцевих жителів А коли вони розслабляться" - ударить повторно Або по них самих, або десь в іншому місці За будь-якого варіанту вони - у виграші Якщо вдарять по мародерах - то переб"ють їх легко Якщо ж вдарять у іншому - теж легше досягнуть результату Бо війська окупантів будуть зайняті наведенням порядку на Білгородщині - тобто ув"яжуться в "розборки" з "вагнерівцями"
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04.06.2023 10:20 Відповісти
Це так, проте тих виродків в вагінера понабирали по всьому лаптєрейху.
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04.06.2023 10:41 Відповісти
Так у них "свої" - тільки ті, хто спить поряд Люди "не с нашей улицы или двара" - для кацапа вже "чужі" Їх уже можна грабувать спокійно!
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04.06.2023 12:57 Відповісти
Я думала, тільки мене глючить від Бєлгорода, шо пишу через і))
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04.06.2023 10:42 Відповісти
чергова гебнява авантюра, не більше. Рашисти споконвічні спеціалісти створювати різнього роду "пастки" .а на ділі ,всі вони виконують те,що їм потрібно.
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04.06.2023 10:26 Відповісти
Короче ограбят и изнасилуют все местное население так как нет заградотрядов и можно РДК начинать на Белгородчине формировать партизанские отряды.
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04.06.2023 10:27 Відповісти
А потім звалять на укрофашистських найманців негроїдної раси
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04.06.2023 10:44 Відповісти
Як по мені, то хай пісдують захищати Бєлгород, по перше вони знищать там все, як у Бахмуті, а по друге хай бєлгородці на своїй шкурі відчують дії "защітніков" тваринноосіб в облічіє зеків-вагнерівців!
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04.06.2023 10:46 Відповісти
Якщо ми, не разкуяємо маацваабаад, то все повернеться на "кругі свая"! Карлик-сифілітик - "лєнь in", привів до влади урку - ліліпута "срал inа", а карлик - маразматик "путь in", приведе до влади урку - кухарку "урк inа"...
PS: Не розумію, чому маацквостан досі, не "уркостан"? Це, не грамотно...
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04.06.2023 12:40 Відповісти
Там вас ****** рашистських і закопають.
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04.06.2023 12:52 Відповісти
 
 