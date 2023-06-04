Пригожин обіцяє відправити своїх найманців у Бєлгородську область без дозволу Міноборони РФ, бо вважає бєлгородсько-український кордон досить легкою лінією фронту для оборони, - ISW

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що готов відправити своїх найманців до Бєлгородської області навіть без дозволу військового командування РФ. Це може бути викликане бажанням піару, а також відправити сили в регіон із відносно меншим масштабом бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Пригожин стверджував, що ПВК "Вагнер" не чекатиме запрошення або дозволу від Міноборони РФ на захист Бєлгородської області, якщо Міноборони не приборкає загрози безпеці в регіоні", - йдеться у звіті.

Зазначається, що дані заяви Пригожина були озвучені на тлі загального невдоволення росіян питаннями безпеки у Бєлгородській області та прикордонних районах загалом. Ватажок "вагнерівців" заявив, що прагне "захистити російський народ", маючи на увазі, що його ПВК візьме на себе роль захисника кордону, чим має займатися Міноборони країни.

"Погрози Пригожина засновані на скаргах інших відомих діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни, і відображає нинішню втрату Пригожин інформаційної ініціативи", - зазначають аналітики.

Також в ISW припускають, що Пригожин може розглядати бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди до Росії досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах. Експерти вважають, що розміщення "вагнерівців" на кордоні з Бєлгородом дозволило б Пригожину зберегти свою позицію командувача передових сил без виснажливих вимог проведення лобових атак у стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста.

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"Дивує явна погроза Пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні, на території Росії без дозволу Міноборони Росії, якщо це не що інше, як яскрава риторика", - додають в ISW.

Так, зазначається в матеріалі, це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил.

Аналітики також звертають увагу, що російський диктатор Володимир Путін мав би мати "величезну впевненість в особистій лояльності Пригожина до себе, щоб почуватися комфортно у такій ситуації".