Росія стає все більше тоталітарною державною, за поєднання жовто-синіх кольорів затримують людей, - британська розвідка
У Росії дедалі частіше відбуваються репресії через демонстрацію будь-якої символіки у синьо-жовтих кольорах на тлі війни в України, що підкреслює невпевненість серед російських чиновників.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі місцеві російські силовики, ймовірно, інтерпретують "драконівське законодавство Росії воєнного часу так, що публічна демонстрація синьо-жовтих предметів є поза законом, оскільки це може свідчити про непомітну підтримку України", - йдеться у звіті.
Зазначається, що 9 травня у Росії заарештували працівницю будинку для людей похилого віку, яка одягла на роботу синьо-жовту куртку. Також у Волхові поблизу Санкт-Петербурга затримали 22-річного росіянина за демонстрацію синьо-жовтого стяга, який виявився прапором Військово-космічних сил РФ. Крім того, у Росії почали критикувати ультранаціоналістичну Ліберально-демократичну партію, яка підтримує війну проти України, але має у своїй символіці поєднання жовто-синіх кольорів.
"Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі", - зазначає розвідка.
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"Справжню історію нашого прапора радянська влада тримала за сімома печатками. Вона спостерігала, щоб поєднання синього і жовтого кольорів ніколи не потрапляло на очі громадянам.
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