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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія стає все більше тоталітарною державною, за поєднання жовто-синіх кольорів затримують людей, - британська розвідка

росія

У Росії дедалі частіше відбуваються репресії через демонстрацію будь-якої символіки у синьо-жовтих кольорах на тлі війни в України, що підкреслює невпевненість серед російських чиновників.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі місцеві російські силовики, ймовірно, інтерпретують "драконівське законодавство Росії воєнного часу так, що публічна демонстрація синьо-жовтих предметів є поза законом, оскільки це може свідчити про непомітну підтримку України", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 9 травня у Росії заарештували працівницю будинку для людей похилого віку, яка одягла на роботу синьо-жовту куртку. Також у Волхові поблизу Санкт-Петербурга затримали 22-річного росіянина за демонстрацію синьо-жовтого стяга, який виявився прапором Військово-космічних сил РФ. Крім того, у  Росії почали критикувати ультранаціоналістичну Ліберально-демократичну партію, яка підтримує війну проти України, але має у своїй символіці поєднання жовто-синіх кольорів. 

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"Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі", - зазначає розвідка.

Автор: 

Велика Британія (5576) росія (65129) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+9
Їх аж тіпає від жовто-блакитного.
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04.06.2023 10:30
+9
Це вже в них шизофренія. Треба їм туди побільше такого поєднання відправляти-вони так швидше *обнуться і один одного переб'ють.
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04.06.2023 10:34
+8
герб мурманська будуть перемальовувать ? )))
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04.06.2023 10:37
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Їх аж тіпає від жовто-блакитного.
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04.06.2023 10:30 Відповісти
Це вже в них шизофренія. Треба їм туди побільше такого поєднання відправляти-вони так швидше *обнуться і один одного переб'ють.
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04.06.2023 10:34 Відповісти
Все більш тоталітарною? Не знаю, чи потрібно для таких висновків служити у британській розвідці, якщо чесно
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04.06.2023 10:35 Відповісти
герб мурманська будуть перемальовувать ? )))
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04.06.2023 10:37 Відповісти
А Бітлам анафема за жовтий підводний човен?)) Доведемо все до абсурду..
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04.06.2023 10:39 Відповісти
І єлов рівер.
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04.06.2023 10:44 Відповісти
пропоную
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04.06.2023 11:47 Відповісти
Цікаво, а якщо їм бухло підкинути у жовто-блакитній тарі, зі словами Шевченка про москалів..
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04.06.2023 10:37 Відповісти
А зі шкільних наборів сині і жовті фарби і олівці ще не прибрали? Пластилін синій і жовтий?
Дебіли, ***…
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04.06.2023 10:43 Відповісти
У них і пронос мабуть не жовтий а трицвєтний.
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04.06.2023 10:45 Відповісти
В СРСР поєднання синього і жовтого кольорів, які символізували український прапор, вважалося великим криміналом. Про це під час офіційної церемонії підняття Державного прапора заявив президент України Петро Порошенко, передає телеканал "http://112.ua/politika/poroshenko-zayavil-chto-v-sssr-sochetanie-cvetov-ukrainskogo-flaga-schitalos-kriminalom-333676.html 112 Україна ".

"Справжню історію нашого прапора радянська влада тримала за сімома печатками. Вона спостерігала, щоб поєднання синього і жовтого кольорів ніколи не потрапляло на очі громадянам.
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04.06.2023 10:48 Відповісти
Бо Україна завжди боролася проти комуняк, як приклад Степан Бандера, від якого рашистів тіпає дотепер.
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04.06.2023 11:58 Відповісти
Не становятся все более...Они давно пид@р@сты, с самой орды. А то и ранее.
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04.06.2023 10:48 Відповісти
...Маразм крєпчал .!! Ну якщо й далі так піде , то скоро почнуть арештовувати фермерів , які сіють пшеницю - що має властивості жовтіти при достиганні , і Господа Бога , який створив небо - синім . Іноагєнти мля ..!
.
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04.06.2023 10:54 Відповісти
это инсталляция или уже перформанс?
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04.06.2023 10:56 Відповісти
це вже деліріум тременс на грунті хронічної фашизофренії
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04.06.2023 12:14 Відповісти
Вспоминаю как бритишы ненавидели Наполеона.
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04.06.2023 11:02 Відповісти
А за жёлтое солнце на синем небе кого арестовывать будут?
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04.06.2023 11:12 Відповісти
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04.06.2023 11:13 Відповісти
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04.06.2023 11:44 Відповісти
А таких пташок будуть знищувати ?
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04.06.2023 13:03 Відповісти
Уже в історії було
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04.06.2023 13:09 Відповісти
треба вже з дитинства....відібрати в дітей сині і жовті фарби,олівці і фломастери...інакше русафобію затєвают...вот затєвают русафобію
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04.06.2023 11:50 Відповісти
І не тільки сині і жовті фарби а й зелену бо то суміш синьої і жовтої
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04.06.2023 16:59 Відповісти
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04.06.2023 11:57 Відповісти
https://ukrainian.voanews.com/a/u-rosiji-areshtovujut-za-prapor-vlasnych-povitrjano-kosmichnyh-syl/7122378.html У Росії арештовують за прапор власних Повітряно-космічних сил, бо він синьо-жовтий
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04.06.2023 19:10 Відповісти
 
 