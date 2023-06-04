Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на F-16. Перший список сформовано, - Ігнат
Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на західних винищувачах. Перший список сформовано.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пояснив Ігнат, одномоментно неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи нашої авіації по ворогу.
"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.
За словами речника, пріоритет також йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег.
Зокрема по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він казав, що з нуля пілотів готують 9 місяців. Заявлених 3 місяці дуже мало для повноцінної підготовки. Коли мова йде про українських пілотів, скоріш за все, коротку програму будуть викладати так: одні пілоти будуть спеціалізуватися на бомбардуванні позицій противника, інші - на збитті ракет та ворожої авіації тощо. Тобто за таких час універсальних пілотів неможливо буде підготувати.
Или то не вы были, а какой-то другой зрадофил? Ну звиняйте тогда, всех не упомнить, тем более, что одну и ту же глупость повторяете из номера в номер.