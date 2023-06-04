Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на F-16. Перший список сформовано, - Ігнат

Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на західних винищувачах. Перший список сформовано.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснив Ігнат, одномоментно неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи нашої авіації по ворогу.

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

За словами речника, пріоритет також йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег.

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Зокрема по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.