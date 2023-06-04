УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини
3 830 18

Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на F-16. Перший список сформовано, - Ігнат

f-16,літак

Українських пілотів хвилями направлятимуть на навчання на західних винищувачах. Перший список сформовано.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснив Ігнат, одномоментно неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи нашої авіації по ворогу.

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

За словами речника, пріоритет також йде саме на молодь, яка пізніше стане наставниками для своїх ще більше молодших колег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про F-16 для України: Це посилення Повітряних сил на тривалу перспективу

Зокрема по мірі поставок західної авіації також будуть навчатись інженери й офіцери бойового управління.

Автор: 

Повітряні сили (2631) Ігнат Юрій (788) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
04.06.2023 11:06
+3
з Богом!!!
показати весь коментар
04.06.2023 11:19
+3
Сьогодні якраз дивився в ютубі якогось англомовного блогера, що спеціалізується на авіації. Тема - "винищувачі ф16 для України". Той показував умови в яких тренуються пілоти НАТО - тренажери просто космос.
Він казав, що з нуля пілотів готують 9 місяців. Заявлених 3 місяці дуже мало для повноцінної підготовки. Коли мова йде про українських пілотів, скоріш за все, коротку програму будуть викладати так: одні пілоти будуть спеціалізуватися на бомбардуванні позицій противника, інші - на збитті ракет та ворожої авіації тощо. Тобто за таких час універсальних пілотів неможливо буде підготувати.
показати весь коментар
04.06.2023 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.06.2023 11:06 Відповісти
Тільки в Антарктиді є те чим Зяма грав на роялі.
показати весь коментар
04.06.2023 11:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1665045256243478529 він зараз її евакуює на маскву
показати весь коментар
04.06.2023 11:42 Відповісти
мааскву кацапи тягнуть А.
показати весь коментар
04.06.2023 11:58 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2023 11:33 Відповісти
з Богом!!!
показати весь коментар
04.06.2023 11:19 Відповісти
Ага, які там Ф16, вночі знову дві ракети прилетіли по Канатово, видно в планах зелені розбомбити нам авіацію і тим зірвати поставки далекобійних ракет
показати весь коментар
04.06.2023 11:43 Відповісти
Руйнувань та жертв не зафіксовано. Ватка зраду розганяє)
показати весь коментар
04.06.2023 11:58 Відповісти
...**все цели поражены!!**...???..... подобається бравурність конашенкова?.. чітко..без заікань...!!))
показати весь коментар
04.06.2023 14:49 Відповісти
Похоже вы уже там рехнулись на этих "зеленых"? Зеленые на Каспием летают, пускают ракеты с т95?
показати весь коментар
04.06.2023 18:17 Відповісти
Сьогодні якраз дивився в ютубі якогось англомовного блогера, що спеціалізується на авіації. Тема - "винищувачі ф16 для України". Той показував умови в яких тренуються пілоти НАТО - тренажери просто космос.
Він казав, що з нуля пілотів готують 9 місяців. Заявлених 3 місяці дуже мало для повноцінної підготовки. Коли мова йде про українських пілотів, скоріш за все, коротку програму будуть викладати так: одні пілоти будуть спеціалізуватися на бомбардуванні позицій противника, інші - на збитті ракет та ворожої авіації тощо. Тобто за таких час універсальних пілотів неможливо буде підготувати.
показати весь коментар
04.06.2023 11:45 Відповісти
ні дня без ігната.. по любому питанню-ігнат- пророк гавняного зе
показати весь коментар
04.06.2023 12:29 Відповісти
..от тут Ви стовідсотково праві... Ще **збитий** 20 років тому Світан... Якщо вдвох посадити поруч...то ГенШтаб непотрібен!! Бідний Арестович... не в команді..)))
показати весь коментар
04.06.2023 14:51 Відповісти
Цих "ігнатів" треба "хвилями направляти" на фронт для ротації. Вони уже *********** до самолюбування...
показати весь коментар
04.06.2023 12:46 Відповісти
Столько разговоров. Пора уже на самолетах возвращаться.
показати весь коментар
04.06.2023 13:50 Відповісти
F-16 дадуть, але не точно !
показати весь коментар
04.06.2023 13:57 Відповісти
Ага, я помню вы точно такую же йухню волали про Леопарды.
Или то не вы были, а какой-то другой зрадофил? Ну звиняйте тогда, всех не упомнить, тем более, что одну и ту же глупость повторяете из номера в номер.
показати весь коментар
04.06.2023 18:19 Відповісти
А можна було просто залучити іноземних пілотів на контрактній основі.
показати весь коментар
04.06.2023 17:53 Відповісти
 
 