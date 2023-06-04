Вночі Росія завдала ударів по центру України БПЛА та ракетами повітряного базування, - ОК "Південь"

В ніч на неділю, 4 червня, російські війська спрямували удар на центр України. Російська активність була переважно у повітрі - окупанти випускали БПЛА та ракети повітряного базування.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Ворог, не відмовляючись від ракетних атак, продовжував розшукувати нову тактику і, відповідно, помітили всі, що цього разу ракетний удар був спрямований більше на центр України", - наголосила Гуменюк.

Вночі окупанти випускали БПЛА та ракети повітряного базування.

"Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені у пункти базування. Природа на нашому боці й фактично до тривоги ракетоносії були в пунктах базування, тому що море було проти", - додала речниця.

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