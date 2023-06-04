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Новини Війна
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Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Росія вбила щонайменше 500 українських дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей", - зазначив глава держави. 

За його словами, точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

"Щоб захистити життя, ми повинні вистояти та перемогти у цій війні! Вся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору!", - резюмує Зеленський. 

Читайте також: Росія вбила щонайменше 483 дитини в Україні, - Зеленський

Автор: 

діти (5064) Зеленський Володимир (23810) жертви (1792)


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Топ коментарі
+22
И это говорит чмо, бросившее обездоленных детей в интернатах и домах малютки. Даже не удосужившееся их эвакуировать с опасных направлений в глубь страны. Война все не спишет.
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04.06.2023 12:05
+20
Можна б було й не тільки дітей - старих теж можна було вивезти від жахів..лякати він, падло, не хотів..вивезли б на Західну, не було б стільки загиблих та скалічених..загибель цивільних теж провина Зе, на одній лаві з пуйлом повинен сидіти.
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04.06.2023 12:07
+18
500 дітей жертв рашистської агресії і твоєї зради .
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04.06.2023 11:38
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І скалічене дитинство кожної дитини...
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04.06.2023 11:32 Відповісти
500 дітей жертв рашистської агресії і твоєї зради .
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04.06.2023 11:38 Відповісти
Можна б було й не тільки дітей - старих теж можна було вивезти від жахів..лякати він, падло, не хотів..вивезли б на Західну, не було б стільки загиблих та скалічених..загибель цивільних теж провина Зе, на одній лаві з пуйлом повинен сидіти.
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04.06.2023 12:07 Відповісти
И это говорит чмо, бросившее обездоленных детей в интернатах и домах малютки. Даже не удосужившееся их эвакуировать с опасных направлений в глубь страны. Война все не спишет.
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04.06.2023 12:05 Відповісти
Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так нам пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?
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05.06.2023 05:40 Відповісти
В 2019 році країна стала на шлях цього жахіття
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04.06.2023 12:20 Відповісти
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04.06.2023 12:21 Відповісти
на дітях зечмо ще не піарився
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04.06.2023 12:28 Відповісти
Та вже багато разів
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04.06.2023 12:40 Відповісти
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України):
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04.06.2023 12:44 Відповісти
Це все дякуючи тобі і твоїй зеленій кодлі, яку дегенерати розумововідсталі привели до влади.
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04.06.2023 13:04 Відповісти
с.ки зелені....
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04.06.2023 15:09 Відповісти
Дети не умеют проклинать.

Вы "Градом" расстреляли Украину,
Вы танками стреляете в упор,
Вогнали острый нож нам в спину...
В глазах истёкших кровью к вам укор;

В них боль, неверие и удивленье,
Туманных мыслей бред, вопрос: "Зачем?
Три дня не дожила до дня рожденья
И вот приходится расстаться с этим всем"

Взлетела детская душа над домом,
Который уничтожил штурмовик -
Прощением, а не проклятья громом,
Убийце в уши тихий звук проник.
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04.06.2023 15:21 Відповісти
Зеленій владі-суд Лінча! На інше вони не заслужили.
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04.06.2023 16:14 Відповісти
+ неизвестно сколько тысяч детей в Мариуполе. пока об этом никто не вспоминает, а вы представьте.... говорят около 80 тыс. людей погубили фашистские выродки. когда ВСУ туда зайдут и начнётся расследование, я представляю масштаб всего этого... планета содрогнётся.
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04.06.2023 16:42 Відповісти
Да, 87 тысяч - это опознанных погибших, всего там более 100 тысяч.
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04.06.2023 19:57 Відповісти
Відосик зранку.
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04.06.2023 17:23 Відповісти
Чия вина? І москалів, і тих, що шашлики із кров'ю їсти збиралися у травні!
https://youtu.be/UcdUwahSM5o
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04.06.2023 21:30 Відповісти
Итак мало детей в стране, ещё и эти твари убивают их((((
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04.06.2023 23:24 Відповісти
Вместо видео на телеграмме предлагаю видео мести за погибших украинских детишек:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/13y817t/a_russian_soldier_being_hit_twice_by/

Enjoy!!!
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05.06.2023 05:32 Відповісти
 
 