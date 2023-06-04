Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Росія вбила щонайменше 500 українських дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей", - зазначив глава держави.

За його словами, точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

"Щоб захистити життя, ми повинні вистояти та перемогти у цій війні! Вся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору!", - резюмує Зеленський.

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