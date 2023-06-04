Керівники близько 20 найбільших розвідок світу провели секретну зустріч у Сінгапурі, - Reuters
Під час масштабного безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі зустрілися високопосадовці з близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомляли.
США представляла директор Національної розвідки Авріл Хейнс. Також з-поміж інших були присутні голова індійського агентства зі збору розвідданих за кордоном, Research and Analysis Wing Самант Гоел та представник розвідки Китаю. Жоден представник Росії не був присутній на зустрічі.
"Ця зустріч є важливою подією в міжнародному "тіньовому" порядку денному. З огляду на кількість країн-учасниць, це не фестиваль шпигунської майстерності, а швидше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів", - сказало джерело, знайоме з перебігом дискусій.
"Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та відкритішою дипломатією є труднощі - це дуже важливий чинник у часи напруженості. І захід у Сінгапурі сприяє цьому", - зазначив один зі співрозмовників Reuters.
Агентство зазначає, що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність.
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Це все одно що з кацапами в ліжку борсатись.Фууу, яка повія
Можливо, вирішують, як повернути гроші в Україну, щоб слуги урода, не мали до них ніякого діла…
Бо це гроші Українців, а не власників облГазів, облЕнерго та держ підприємств… Розвідки знають, як і хто із прикоритних, убивав Українських Патріотів, як гроші через Нацбанк виводили, на які приватні банки… багато вони знають…
Така Секретна Що і Ми з Вами
в курсі цього ☝️🤣🤣🤣☝️
ваші товаріщі із росії вже построїли "новоє общєство будующєго", гдє правящім класом страни впєрвиє в історії сталі чєкісти !
нє отставайтє, шагайтє в ногу товаріщі чєкісти стран міра !