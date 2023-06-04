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Новини
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Керівники близько 20 найбільших розвідок світу провели секретну зустріч у Сінгапурі, - Reuters

сінгапур

Під час масштабного безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі зустрілися високопосадовці з близько двох десятків найбільших розвідувальних служб світу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомляли.

США представляла директор Національної розвідки Авріл Хейнс. Також з-поміж інших були присутні голова індійського агентства зі збору розвідданих за кордоном, Research and Analysis Wing Самант Гоел та представник розвідки Китаю. Жоден представник Росії не був присутній на зустрічі.

"Ця зустріч є важливою подією в міжнародному "тіньовому" порядку денному. З огляду на кількість країн-учасниць, це не фестиваль шпигунської майстерності, а швидше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів", - сказало джерело, знайоме з перебігом дискусій.

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"Серед розвідувальних служб існує негласний кодекс, згідно з яким вони можуть вести діалог, навіть якщо з формальнішою та відкритішою дипломатією є труднощі - це дуже важливий чинник у часи напруженості. І захід у Сінгапурі сприяє цьому", - зазначив один зі співрозмовників Reuters.

Агентство зазначає, що розвідки обговорювали російсько-українську війну та транснаціональну злочинність.

Автор: 

розвідка (3858) Сінгапур (70)


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Топ коментарі
+16
Буданова не можна допускати на такі зустрічі, інакше видосик запиляє
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04.06.2023 12:15
+15
ОПу не можна допускати туди на гарматний постріл, інакше в той же день **** знатиме про що там говорили.
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04.06.2023 12:19
+15
есть у нас разведчики !!!!!! мангальщик , шаурмист , дантист , работницы службы экскорта , .........и еще ***** гора персон , закончивших трускавецкий разведывательный центр имени 95 квартала.
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04.06.2023 12:59
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Так кого там запрошувати Патрушева чи Бортнікова там дурка плаче за ними
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04.06.2023 12:01 Відповісти
Про Україну без України ? А де Буданов ? Чи він англійської мови не знае ?
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04.06.2023 12:02 Відповісти
Йдеться про найбільші розвідки, у нас зовнішньої розвідки майже немає.
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04.06.2023 12:05 Відповісти
есть у нас разведчики !!!!!! мангальщик , шаурмист , дантист , работницы службы экскорта , .........и еще ***** гора персон , закончивших трускавецкий разведывательный центр имени 95 квартала.
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04.06.2023 12:59 Відповісти
Нещодавно трубіцин виїхав на завдання.
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04.06.2023 13:20 Відповісти
Буданова не можна допускати на такі зустрічі, інакше видосик запиляє
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04.06.2023 12:15 Відповісти
ОПу не можна допускати туди на гарматний постріл, інакше в той же день **** знатиме про що там говорили.
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04.06.2023 12:19 Відповісти
тут мається на увазі в контексті глобальної безпеки.
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04.06.2023 12:19 Відповісти
А що кажуть, що рєзніков поглибив спіпрацю китайської армії і ЗСУ.
Це все одно що з кацапами в ліжку борсатись.Фууу, яка повія
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04.06.2023 12:06 Відповісти
Так зелені з самого початку в засосах з китаєм, особливо їм подобається диктаторська система
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04.06.2023 12:09 Відповісти
Можна вважати що рашка там була, бо китай та індія її другани, секретами поділяться.
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04.06.2023 12:06 Відповісти
в індіі потяги порозбивались-віддача за касабску нафту
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04.06.2023 12:26 Відповісти
Мабуть, шукають катлет та трубіциних з іншими опозажопниками та ригоАналами, що потікали під патронатом Стефанчука-Зеленського-Шмигаля….! Грошей вивели з України на млрд дол…
Можливо, вирішують, як повернути гроші в Україну, щоб слуги урода, не мали до них ніякого діла…
Бо це гроші Українців, а не власників облГазів, облЕнерго та держ підприємств… Розвідки знають, як і хто із прикоритних, убивав Українських Патріотів, як гроші через Нацбанк виводили, на які приватні банки… багато вони знають…
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04.06.2023 12:09 Відповісти
Обязательно надо было похвастаться "секретной" встречей. Детский сад.
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04.06.2023 12:09 Відповісти
Как убрать ху#ла 2
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04.06.2023 12:10 Відповісти
Що не почуємо у передовій світовій пресі дізнаємось з чергового блогу старшого блогер-лейтенанта Буданова, замітьте що самого лейтенанта серйозні дядьки не запрошували з професійних міркувань.
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04.06.2023 12:14 Відповісти
Якщо відбудеться конференція з видосиків - запросять Буданова
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04.06.2023 12:17 Відповісти
Наче ви там були та бачили всіх присутніх😃
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04.06.2023 16:34 Відповісти
Наша розвідка ше росте -- не по днях а по часах .
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04.06.2023 12:15 Відповісти
Оооо, прямо таки жодного? Якийсь умовний "тейшейра" точно не викладає в соцмережі прямо зараз кожне сказане на зустрічі слово? Галузь, звісно, складна для розуміння більшістю людей процесів, що відбуваються. Так має бути, на тій зустрічі з однаковою ймовірністю могла вирішуватись як доля світу, так і...скажімо, взагалі нічого невирішуватись.
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04.06.2023 12:26 Відповісти
20 розвідок скинулися на кіллера для ***** ?
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04.06.2023 12:40 Відповісти
Не запросили, бо ГУР МО перетворилось в шапіто-95....
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04.06.2023 12:41 Відповісти
Керівники близько 20 найбільших розвідок світу провели секретну зустріч у Сінгапурі.....
Така Секретна Що і Ми з Вами
в курсі цього ☝️🤣🤣🤣☝️
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04.06.2023 13:41 Відповісти
чєкісти всєх стран - об'єдіняйтєсь !

ваші товаріщі із росії вже построїли "новоє общєство будующєго", гдє правящім класом страни впєрвиє в історії сталі чєкісти !

нє отставайтє, шагайтє в ногу товаріщі чєкісти стран міра !
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04.06.2023 16:16 Відповісти
"США представляла директор …" а чому не директриня / директриса 😃
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04.06.2023 16:28 Відповісти
Служба зовнішньої розвідки РФ на чолі з "царскофамильным" Наришкіним займається імпортом елітного алкоголю для потреб вищого керівництва Росії. Деградація державного управління приймає різні форми в різних країнах, але не перестає бути деградацією
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04.06.2023 16:50 Відповісти
 
 