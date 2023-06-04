Зрадник Аксьонов заявив про нічну атаку дронами на Крим: 5 БПЛА нібито збито, 4 - заглушено
Кримський зрадник Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку дронів на Крим. Аксьонов традиційно запевняє, що внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.
"За минулу ніч силами ППО було збито 5 ворожих БПЛА, ще 4 - заглушено та посаджено засобами РЕБ. Внаслідок падіння одного з БПЛА вибито скло у трьох будинках приватного сектору та двох автомобілях у місті Джанкої", - запевняє він.
Також зазначається, що на території приватного домоволодіння було виявлено один БПЛА, що не вибухнув. Перед його розмінуванням 50 людей було евакуйовано до пункту тимчасового розміщення.
Аксьонов традиційно запевняє, що внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає.
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От цікаво, як матюки й прокльони ні причетних до війни, ні до зубожіння свого народу кармою ще не накрили..
P.S. Сергій Аксьонов - бригадир бандитів, прізвисько Гоблін, кришував платні туалети на курортах південного узбережжя Криму. Обвинувачувався у трьох убивствах. Натуральний бандит, туалетний Гоблін.
всего 10 999$
Да и прессу читаю. Сайт я сам нашел, интересно было посмотреть стоимость.
Выше я дал ссылку на сайт производителя.
Взагалі, не розумію, до чого всі ці ігри з комерційними дронами? Свідоме спонукання кацапів посилити свою ППО?
Хай збивають
Ще й кульки з фольгою від шоколадок Рошен,,,