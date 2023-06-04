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Новини
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Зрадник Аксьонов заявив про нічну атаку дронами на Крим: 5 БПЛА нібито збито, 4 - заглушено

джанкой

Кримський зрадник Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку дронів на Крим. Аксьонов традиційно запевняє, що внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.

"За минулу ніч силами ППО було збито 5 ворожих БПЛА, ще 4 - заглушено та посаджено засобами РЕБ. Внаслідок падіння одного з БПЛА вибито скло у трьох будинках приватного сектору та двох автомобілях у місті Джанкої", - запевняє він.

Також зазначається, що на території приватного домоволодіння було виявлено один БПЛА, що не вибухнув. Перед його розмінуванням 50 людей було евакуйовано до пункту тимчасового розміщення.

Аксьонов традиційно запевняє, що внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає.

Також читайте: Вночі в окупованому Джанкої збили безпілотник, є пошкодження, - місцевий телеграм-канал. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4148) Джанкой (66) Крим (14139) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+9
Зелене брехло казало що бабуся тепер не буде плакати отримавши платіжку, а корисні ідіоти кричали урра! і в воздух трусікі бросалі.
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04.06.2023 12:11
+3
Шо там у них з водою? І досі плавають?
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04.06.2023 12:07
+3
Storm Shadow не зіб'єш і не заглушиш, опудало.

P.S. Сергій Аксьонов - бригадир бандитів, прізвисько Гоблін, кришував платні туалети на курортах південного узбережжя Криму. Обвинувачувався у трьох убивствах. Натуральний бандит, туалетний Гоблін.
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04.06.2023 12:14
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немає, немає... накаркає
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04.06.2023 12:05 Відповісти
Шо там у них з водою? І досі плавають?
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04.06.2023 12:07 Відповісти
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04.06.2023 12:07 Відповісти
Зелене брехло казало що бабуся тепер не буде плакати отримавши платіжку, а корисні ідіоти кричали урра! і в воздух трусікі бросалі.
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04.06.2023 12:11 Відповісти
Все чьотко - бабусь тепер від сум інфаркт доганяє.
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04.06.2023 12:15 Відповісти
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04.06.2023 12:23 Відповісти
Ще ж воду підняли з 1 червня..а на електрику типу мораторій до 2024

От цікаво, як матюки й прокльони ні причетних до війни, ні до зубожіння свого народу кармою ще не накрили..
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04.06.2023 12:14 Відповісти
Ну, того ж, хто підняв тариф на газ в 7 разів, нічого ж так і не накрило. Чому когось має накрити за електрику всього в 2 рази?
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04.06.2023 12:23 Відповісти
Та булоб добре як би всіх. Бо всі ті комунальні здорожчення призводять до підняття цін на все..
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04.06.2023 12:26 Відповісти
всьо ідьот па плану
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04.06.2023 12:09 Відповісти
Storm Shadow не зіб'єш і не заглушиш, опудало.

P.S. Сергій Аксьонов - бригадир бандитів, прізвисько Гоблін, кришував платні туалети на курортах південного узбережжя Криму. Обвинувачувався у трьох убивствах. Натуральний бандит, туалетний Гоблін.
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04.06.2023 12:14 Відповісти
там были БЛА «Мугин-5»
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04.06.2023 12:25 Відповісти
https://www.muginuav.com/product/mugin-5-pro-5000mm-carbon-fiber-uav-platform/

всего 10 999$
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04.06.2023 12:29 Відповісти
Ну ОК. А звідки інфа?
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04.06.2023 12:32 Відповісти
Фото в крымских телегах были.

Да и прессу читаю. Сайт я сам нашел, интересно было посмотреть стоимость.
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04.06.2023 12:39 Відповісти
Переклад???
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04.06.2023 12:41 Відповісти
А назви кримських тєлєг?
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04.06.2023 13:07 Відповісти
Навіщо взагалі писати про ще що там бреханув кацапський прихвостень?
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04.06.2023 12:15 Відповісти
Дає наводку шо треба чимось сериознішим накрити
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04.06.2023 12:18 Відповісти
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04.06.2023 12:26 Відповісти
Ми іранські шахеди "глушити" не можем. Кацапи ж наші безпілотники "глушать". Чому так? В нас немає станцій РЕБ?
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04.06.2023 12:26 Відповісти
Это обычные коммерческие дроны.
Выше я дал ссылку на сайт производителя.
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04.06.2023 12:31 Відповісти
А чому не запустимо щось серйозне? Десь же є притулині супер-дрони за космічними цінами...
Взагалі, не розумію, до чого всі ці ігри з комерційними дронами? Свідоме спонукання кацапів посилити свою ППО?
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04.06.2023 12:35 Відповісти
Це кацапський троль.
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04.06.2023 12:45 Відповісти
А десятий попав, куди треба.
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04.06.2023 14:37 Відповісти
треба кожного дня запускати по сотні картонних дронів
Хай збивають
Ще й кульки з фольгою від шоколадок Рошен,,,
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04.07.2023 09:56 Відповісти
 
 