Зрадник Аксьонов заявив про нічну атаку дронами на Крим: 5 БПЛА нібито збито, 4 - заглушено

Кримський зрадник Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку дронів на Крим. Аксьонов традиційно запевняє, що внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Аксьонова.

"За минулу ніч силами ППО було збито 5 ворожих БПЛА, ще 4 - заглушено та посаджено засобами РЕБ. Внаслідок падіння одного з БПЛА вибито скло у трьох будинках приватного сектору та двох автомобілях у місті Джанкої", - запевняє він.

Також зазначається, що на території приватного домоволодіння було виявлено один БПЛА, що не вибухнув. Перед його розмінуванням 50 людей було евакуйовано до пункту тимчасового розміщення.

Аксьонов традиційно запевняє, що внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає.

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