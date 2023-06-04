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Новини Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний Остап Оністрат - син відомого банкіра та бізнесмена. ФОТО

Захищаючи Україну, на війні загинув син відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап. За місяць хлопцеві виповнилося б 22 роки.

Про це повідомив у фейсбуці його батько Андрій Оністрат, який нині теж боронить нашу державу, інформує Цензор.НЕТ. 

"Мій маленький їжачок…Тебе більше немає. Час зупинився. Позавчора рік служби. За місяць 22 роки", - зазначив він.

Оністрат пригадує, що коли Остап був маленьким, він був дуже обережним.

"Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене п - от як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди…І він мені казав - а чому мене там не було, в стєлкотні…Як у тата в мене не було відповіді на це питання. Я не знав що казати…Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося…Коли він приїздив до дому останній раз - він дуже змінився. Діти обліпили його з усіх боків… Я відчув те, що давно хотів бачити - взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік", - пише згорьований батько.

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Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний Остап Оністрат - син відомого банкіра та бізнесмена 01

"Згадую хороше, що було між нами. Він ніколи не боявся нічого і нікого. Він завжди був готовий виконати любу задачу. Його дратував армійський тупізм і намагання нічого не робити…Він з ДШВ пішов, тому що там йому довелося "нічого не робити"…І ще… він до цього моменту був сином "Оністрата". А тепер, я тато героя Остапа Оністрата. Напевно він підсвідомо цього хотів. На жаль, таким складним і незворотнім шляхом…", - продовжує чоловік.

"Останнім часом він казав мені, що хоче вийти з під мого впливу в армії. Що хоче зробити власну карʼєру, хоча в не розумів що робити після перемоги. Став говорити про вищу освіту. Інколи питав мене про те, як поводити себе з жінками. Він занадто швидко подорослішав… Я до початку війни думав, що він занадто меланхолійний і не практичний. Рік і він став абсолютно іншим … Людиною, яка приймала самостійні і складні рішення. Думаю, мені віддадуть його завтра вранці з усіма документами. Відспівувати будемо в церкві, де ми його хрестили у вівторок. Це на Смірнова- Ласточкіна. Ховати будемо у вівторок на берковцах. Знову важка ніч. Прокинувся як в моральному полоні. Не можу подітися від своїх думок", - резюмує Оністрат

Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний Остап Оністрат - син відомого банкіра та бізнесмена 02

Автор: 

втрати (4395)


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Топ коментарі
+143
Шана і співчуття Батькові, Вічна пам'ять Синові! Респект Оністратам. Це справді нова еліта. На відміну від постсовкових ахмєтових-коломойських.
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04.06.2023 12:56
+125
Кажуть що Герої не помирають, що вони в нашій Пам'яті назавжди, але біль втрат ніякі слова не замінять. Вічна Пам'ять Героям,
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04.06.2023 12:52
+96
На жаль більшисть багатіїв- це банальні злочинці, які збагатіли шахрайськими, або відверто мародерськими методами. Але бувають і виключення і це саме той випадок. Бо тільки добра і чесна людина спроможня виховати героїв, а не ******, які в Монако. Героям слава!
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04.06.2023 12:57
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Кажуть що Герої не помирають, що вони в нашій Пам'яті назавжди, але біль втрат ніякі слова не замінять. Вічна Пам'ять Героям,
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04.06.2023 12:52 Відповісти
🙏🙏🙏 😰
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04.06.2023 16:41 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.06.2023 18:06 Відповісти
Спи спокійно воїн🙏
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04.06.2023 12:55 Відповісти
Шана і співчуття Батькові, Вічна пам'ять Синові! Респект Оністратам. Це справді нова еліта. На відміну від постсовкових ахмєтових-коломойських.
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04.06.2023 12:56 Відповісти
Даремно ви порівнюєте тих, хто в бою, з тими, хто в Буковелі.
Нажаль, тим, хто воює, загрожує куля, а тим, хто в маєтках - нічого.
Нова еліта гине, толком не зародившись, а от Феміда, схоже, осліпла на завжди.
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04.06.2023 14:58 Відповісти
Тобто пропонуєте не порівнювати? Порівнянн, не означає ототожнення. Слово "еліта" не є матюкним. Таким воно стало в Україні і деяких крахнах колишнього совка. Елі́та (від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. eligo - вибираю) - група осіб, яка займає провідне або керівне становище в будь-якій галузі людської діяльності: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 політичній , економічній, військовій, науковій, управлінській, культурній, інтелектуальній, спортивній тощоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] .
Моє порівняня, сподіваюсь дозволить думаючим зробити правильний вибір і вибирати достойних.
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04.06.2023 17:13 Відповісти
Все так, але реалії наші такі, що не «думаючі» рулять. Нажаль.
Рулять нахабні та безпринципні, щоспираються на легковірних любителів халяви…
Нарід дозволив коломойським бути елітою, бо з часів совка дивились, відкривши рота, на тих, хто «умєєт жить».
Думаєте, хтось про цього геройського хлопця буде згадувати, крім батька, якщо марафон не покаже?
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04.06.2023 18:25 Відповісти
Буде. Ми з вами. І ті, хто лайкнули наші коментарі - будуть. Бо вони підтримують ці цінності, які є цінностями для нас.
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04.06.2023 19:12 Відповісти
Згоден.
Але це не тішить.
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04.06.2023 19:14 Відповісти
А мене тішить. Країна буде жити і розвиватися у правильному напрямку.
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04.06.2023 21:58 Відповісти
А ви оптиміст…
Колись, може, і буде, але зараз, як на мене, немає жодних підстав вважати, що це почнеться в осяжному майбутньому…
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04.06.2023 22:18 Відповісти
На жаль більшисть багатіїв- це банальні злочинці, які збагатіли шахрайськими, або відверто мародерськими методами. Але бувають і виключення і це саме той випадок. Бо тільки добра і чесна людина спроможня виховати героїв, а не ******, які в Монако. Героям слава!
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04.06.2023 12:57 Відповісти
Звичайно, оптиміст. 😊 І мене не засмучує іакт, що можливо мені не доведеться пожити в Україні моєї мрії. Просто мрія завжди випереджає реальність. Мій дідусь помер щасливим через місяць після отримання українського паспорта з Тризубом. Зоча у нього була онкологія і хорошого настрою це точно не додавало. Він мріяв побачити Уераїну вільною. І дочекався. Це була його стеля. Наша стеля вища, умовний буднок кращий і міцніший. І це нормально. 😊 Мрії наших дітей впевнений простягнуться ще далі - щоб Україна була не просто чудовою, а найкращою. Головне в кінці життя робачити, що твоя мрія стає реальністю. Як це побачив мій дідусь.
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05.06.2023 10:49 Відповісти
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04.06.2023 12:57 Відповісти
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04.06.2023 13:02 Відповісти
Слава і уклін Герою!
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04.06.2023 13:08 Відповісти
Слів не має...суцільний СУМ... Спочивай з миром, Воїне!
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04.06.2023 13:10 Відповісти
Сум. Вічна Пам'ять Герою! Співчуття близьким.
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04.06.2023 13:21 Відповісти
RIP
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04.06.2023 13:35 Відповісти
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04.06.2023 13:38 Відповісти
Совсем мальчик, больно смотреть на все это, наши соболезнования семье.
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04.06.2023 13:54 Відповісти
Слава Герою!Уклін батькам.🥀🥀🇺🇦
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04.06.2023 13:58 Відповісти
😥🥀🥀
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04.06.2023 16:43 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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04.06.2023 14:09 Відповісти
Герою Слава !
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04.06.2023 14:13 Відповісти
Зовсім молодий хлопець. З його амбіціями і можливостями скільки б він міг зробити доброго і корисного для Батьківщини! А скільки махрових щурів виїхало з України щоб пересидіти війну за кордоном і потім повернутися додому і жити насолоджуючись своєю хитрість і кмітливістю, зневажаючи тих хто скаліченими фізично і морально повернеться з фронту!! Посилаючись на Конституцію, що їх не мають права покарати!!!
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04.06.2023 14:17 Відповісти
так ты тоже не на фронте ботяра - чего же других попрекаешь?
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04.06.2023 17:33 Відповісти
А міг би сховатись за спиною батька...Безмірна шана, батькові, виховавшому Героя і синові, випродавшому надії Батька!
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04.06.2023 14:22 Відповісти
Слава Герою !
Дасть Бог - Андрій Оністрат ще виростить синів.
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04.06.2023 14:24 Відповісти
что за бред? потерю ребенка не заменит никакой новый "выращенный сын"
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04.06.2023 17:34 Відповісти
Свіьтла памʼять Герою Украіни !!

Нестерпний біль за нашими Воінами 😪😪😪
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04.06.2023 14:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.06.2023 14:44 Відповісти
Напишіть назву банку Батька. Знатиму, де тримати гроші. Коли вони будуть.
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04.06.2023 14:44 Відповісти
Він колишній банкір.

У червні 2015 року НБУ визнав банк ПАТ «Банк Національний кредит» неплатоспроможним. Цим кроком НБУ продовжив свою діяльність по виведенню українських банків-резидентів з фінансового ринку України.
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04.06.2023 15:45 Відповісти
😭 RIP...
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04.06.2023 14:44 Відповісти
Співчуття Андрію і матері Героя.
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04.06.2023 14:49 Відповісти
С.У.М.
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04.06.2023 14:51 Відповісти
А зелене шапіто 95 їздить на гастролі. Ніхто не став на захист України.
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04.06.2023 15:01 Відповісти
так в зеленые тварей может снайпер попать - нужно по дальше держать кошевого и второго "януковоща"
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04.06.2023 17:36 Відповісти
Земля пухом, Герою!
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04.06.2023 15:09 Відповісти
Дякую Тобі, Батько! Плачу разом з Тобою, сумно, дуже сумно
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04.06.2023 15:29 Відповісти
Такий молодий хлопчина. Видно, хотів бути схожим на батька...

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04.06.2023 15:54 Відповісти
Зовсiм дитина... Плачу... 😥
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04.06.2023 16:47 Відповісти
Ось чому я не вірю в бога !
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04.06.2023 16:53 Відповісти
Низький уклін тобі КОЗАЧЕ, ти зробив більше для захисту України ніж уся влада!!!

Поки у лисого, вгодованого кнура, квартального, діарея від страху, Захисники України боронять власним життям рідний край від орків *****!!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!!
Дивно, але у ВРУ так і сидять опозажопники, які разом з мертвечуком майже щонеділі, літали до ***** на бесіди про здачу України…
Стефанчук мабуть і літак їм готував, так поважає, що неМОЖЕ і витурити в шию цю гниль із стін ВРУ!! Єрмак недозволяє, мабуть…
А патріоти захищають та відстоюють щодня ЖИТТЯМ правду та свободу України!!

Ось така влада…
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04.06.2023 17:00 Відповісти
так а кто эту владу выбрал? сам Онистрат и выбирал.. пусть ДУМАЙте в следующий раз что бы не хоронить детей
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04.06.2023 17:38 Відповісти
Царство небесное Герою!

Почёт и уважение отцу.
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04.06.2023 19:51 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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04.06.2023 19:55 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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04.06.2023 19:55 Відповісти
Батькам співчуття, вони - справжня еліта та можуть володіти бізнесом та багатством!
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04.06.2023 21:16 Відповісти
Героям Слава ! Співчуття родині.
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04.06.2023 21:34 Відповісти
Вічна пам ять Герою, Батьку-шана!!!
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05.06.2023 03:59 Відповісти
Боже, як боляче!!! Царство небесне воїну!!!
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05.06.2023 06:47 Відповісти
Ці жертви не повинні бути марними, вони пішли по цьому шляху заради держави, заради УКРАЇНИ, ЗАРАДИ НАС З ВАМИ. Але попробуйте втішити Батьків, для них лишається одне -пам'ять...сумно і боляче.
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05.06.2023 06:58 Відповісти
 
 