Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний Остап Оністрат - син відомого банкіра та бізнесмена. ФОТО

Захищаючи Україну, на війні загинув син відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап. За місяць хлопцеві виповнилося б 22 роки.

Про це повідомив у фейсбуці його батько Андрій Оністрат, який нині теж боронить нашу державу, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій маленький їжачок…Тебе більше немає. Час зупинився. Позавчора рік служби. За місяць 22 роки", - зазначив він.

Оністрат пригадує, що коли Остап був маленьким, він був дуже обережним.

"Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене п - от як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди…І він мені казав - а чому мене там не було, в стєлкотні…Як у тата в мене не було відповіді на це питання. Я не знав що казати…Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося…Коли він приїздив до дому останній раз - він дуже змінився. Діти обліпили його з усіх боків… Я відчув те, що давно хотів бачити - взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік", - пише згорьований батько.

Також читайте: У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар’єру у Польщі заради служби у ЗСУ

"Згадую хороше, що було між нами. Він ніколи не боявся нічого і нікого. Він завжди був готовий виконати любу задачу. Його дратував армійський тупізм і намагання нічого не робити…Він з ДШВ пішов, тому що там йому довелося "нічого не робити"…І ще… він до цього моменту був сином "Оністрата". А тепер, я тато героя Остапа Оністрата. Напевно він підсвідомо цього хотів. На жаль, таким складним і незворотнім шляхом…", - продовжує чоловік.

"Останнім часом він казав мені, що хоче вийти з під мого впливу в армії. Що хоче зробити власну карʼєру, хоча в не розумів що робити після перемоги. Став говорити про вищу освіту. Інколи питав мене про те, як поводити себе з жінками. Він занадто швидко подорослішав… Я до початку війни думав, що він занадто меланхолійний і не практичний. Рік і він став абсолютно іншим … Людиною, яка приймала самостійні і складні рішення. Думаю, мені віддадуть його завтра вранці з усіма документами. Відспівувати будемо в церкві, де ми його хрестили у вівторок. Це на Смірнова- Ласточкіна. Ховати будемо у вівторок на берковцах. Знову важка ніч. Прокинувся як в моральному полоні. Не можу подітися від своїх думок", - резюмує Оністрат