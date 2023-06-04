Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний Остап Оністрат - син відомого банкіра та бізнесмена. ФОТО
Захищаючи Україну, на війні загинув син відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап. За місяць хлопцеві виповнилося б 22 роки.
Про це повідомив у фейсбуці його батько Андрій Оністрат, який нині теж боронить нашу державу, інформує Цензор.НЕТ.
"Мій маленький їжачок…Тебе більше немає. Час зупинився. Позавчора рік служби. За місяць 22 роки", - зазначив він.
Оністрат пригадує, що коли Остап був маленьким, він був дуже обережним.
"Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене п - от як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди…І він мені казав - а чому мене там не було, в стєлкотні…Як у тата в мене не було відповіді на це питання. Я не знав що казати…Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося…Коли він приїздив до дому останній раз - він дуже змінився. Діти обліпили його з усіх боків… Я відчув те, що давно хотів бачити - взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік", - пише згорьований батько.
"Згадую хороше, що було між нами. Він ніколи не боявся нічого і нікого. Він завжди був готовий виконати любу задачу. Його дратував армійський тупізм і намагання нічого не робити…Він з ДШВ пішов, тому що там йому довелося "нічого не робити"…І ще… він до цього моменту був сином "Оністрата". А тепер, я тато героя Остапа Оністрата. Напевно він підсвідомо цього хотів. На жаль, таким складним і незворотнім шляхом…", - продовжує чоловік.
"Останнім часом він казав мені, що хоче вийти з під мого впливу в армії. Що хоче зробити власну карʼєру, хоча в не розумів що робити після перемоги. Став говорити про вищу освіту. Інколи питав мене про те, як поводити себе з жінками. Він занадто швидко подорослішав… Я до початку війни думав, що він занадто меланхолійний і не практичний. Рік і він став абсолютно іншим … Людиною, яка приймала самостійні і складні рішення. Думаю, мені віддадуть його завтра вранці з усіма документами. Відспівувати будемо в церкві, де ми його хрестили у вівторок. Це на Смірнова- Ласточкіна. Ховати будемо у вівторок на берковцах. Знову важка ніч. Прокинувся як в моральному полоні. Не можу подітися від своїх думок", - резюмує Оністрат
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Нажаль, тим, хто воює, загрожує куля, а тим, хто в маєтках - нічого.
Нова еліта гине, толком не зародившись, а от Феміда, схоже, осліпла на завжди.
Моє порівняня, сподіваюсь дозволить думаючим зробити правильний вибір і вибирати достойних.
Рулять нахабні та безпринципні, щоспираються на легковірних любителів халяви…
Нарід дозволив коломойським бути елітою, бо з часів совка дивились, відкривши рота, на тих, хто «умєєт жить».
Думаєте, хтось про цього геройського хлопця буде згадувати, крім батька, якщо марафон не покаже?
Але це не тішить.
Колись, може, і буде, але зараз, як на мене, немає жодних підстав вважати, що це почнеться в осяжному майбутньому…
Дасть Бог - Андрій Оністрат ще виростить синів.
Нестерпний біль за нашими Воінами 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
У червні 2015 року НБУ визнав банк ПАТ «Банк Національний кредит» неплатоспроможним. Цим кроком НБУ продовжив свою діяльність по виведенню українських банків-резидентів з фінансового ринку України.
Поки у лисого, вгодованого кнура, квартального, діарея від страху, Захисники України боронять власним життям рідний край від орків *****!!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!!
Дивно, але у ВРУ так і сидять опозажопники, які разом з мертвечуком майже щонеділі, літали до ***** на бесіди про здачу України…
Стефанчук мабуть і літак їм готував, так поважає, що неМОЖЕ і витурити в шию цю гниль із стін ВРУ!! Єрмак недозволяє, мабуть…
А патріоти захищають та відстоюють щодня ЖИТТЯМ правду та свободу України!!
Ось така влада…
Почёт и уважение отцу.