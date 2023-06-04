Рашисти на окупованих територіях влаштовують тотальну фільтрацію, щоб знайти дезертирів, - Федоров
На окупованих територіях Запорізької області значно збільшилася кількість дезертирів. Тепер росіяни проводять тотальну фільтрацію, щоб їх знайти.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"В Мелітополі та Кирилівці загарбники влаштували фільтрацію. Вони вимагають у цивільних надати документи та показати татуювання. Також місцевому населенню показували фотографії 4 російських військових, які дезертували з армії РФ. Рашисти тепер намагаються їх розшукати", - йдеться в повідомленні.
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оно, у колодязі усі лежать..