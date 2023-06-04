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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти на окупованих територіях влаштовують тотальну фільтрацію, щоб знайти дезертирів, - Федоров

окупанти

На окупованих територіях Запорізької області значно збільшилася кількість дезертирів. Тепер росіяни проводять тотальну фільтрацію, щоб їх знайти.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Мелітополі та Кирилівці загарбники влаштували фільтрацію. Вони вимагають у цивільних надати документи та показати татуювання. Також місцевому населенню показували фотографії 4 російських військових, які дезертували з армії РФ. Рашисти тепер намагаються їх розшукати", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17346) Запорізька область (3599) дезертирство (295) Федоров Іван (648)


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Тікають (п)русаки! Це добре! Мабудь щось йде нє по плану!
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04.06.2023 13:25 Відповісти
Красная армия тоже всегда била рекорды по дезертирам.
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04.06.2023 13:27 Відповісти
По разным оценкам, в 1941-1945 гг. из рядов Красной Армии дезертировало 1,7-2,5 млн человек, включая перебежчиков к противнику. (Перебежчики составляли 1,4-1,5 % от числа военнопленных - около 40 000 человек.) Военными трибуналами осуждено за дезертирство 376 300 человек. Не разыскано дезертиров, бежавших из армии, 212 400 человек. Около 500 тыс. человек, призванных по мобилизации в первые дни войны, пропали без вести и не явились в воинские части .
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04.06.2023 13:44 Відповісти
дарма шукають...
оно, у колодязі усі лежать..
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04.06.2023 13:34 Відповісти
 
 