"Начальству - нічого, сторожу - все", "знайшли "цапа-відбувайла", - у мережі обурені арештом охоронця, який не встиг відчинити укриття в поліклініці

Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на 2 місяці охоронця, який не встиг відчинити двері до укриття, де внаслідок ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинуло троє людей.

У мережі таке рішення суду викликало активне обговорення, чимало користувачів називали його несправедливим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

На думку українців, саме директор поліклініки та голова Районної державної адміністрації мають перебувати у СІЗО. Натомість їх відправили під домашній арешт.

За словами охоронця Віктора, після сигналу тривоги він взяв ключі й пішов коридором поліклініки, щоб підготували сховище.

"Відчинив двері у бомбосховищі. Люди почали стукати у (вхідні - Ред. ) двері (поліклініки, - Ред.). Я дійшов до реєстратури й тут мене збило з ніг, а потім зверху скло полетіло. Там страшне було", - сказав Мошкін.

Охоронець не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко. Її уламки впали за чотири хвилини після "тривоги".

"Після цього я пішов людям допомагати. Приніс перекис, бинти. Потім пішов у швидку дзвонити, перекривати воду, бо підвал почало заливати. Потім з’явився Шугалевич (директор лікарні Олег Шугалевич. – Ред.). Сказав, що я в такому стані краще йти звідси. Я сказав: доки не приїдуть органи, я нікуди не піду. Я лишився на місці. Куди тікати? Плюс там великі цінності, там комп’ютери. Якщо все це вкрадуть, що мені на це скажуть? Мені ховатися нема куди. І куди я сховаюсь у цьому житті? Це все одно, що заєць тікає від вовка. Вовк все одно наздожене та з’їсть", - пояснив Мошкін у залі суду, просячи суд його не заарештовувати.

Віктор визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки, попросивши суд його не арештовувати. Втім, йому відмовили. Як пишуть "Ґрати", його адвокат збирається подати апеляцію на рішення про арешт.

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Нардеп Роман Грищук зазначив у фейсбуці, що готовий взяти Мошкіна на поруки.

"Цю ніч Вадим Мошкін, охоронець деснянської поліклініки, провів в СІЗО. Єдиний, кого суд взяв під варту. Він визнав вину. Теж єдиний. На відміну від голови району, мера міста й інших чиновників. Слідство визначить ступінь його провини і відповідальність за неї. Але чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного? Готовий, як депутат, брати Вадима Мошкіна на поруки під час апеляції. 62-річний охоронець, який визнав свою провину, точно нікуди тікати не буде", - зазначає нардеп.

"Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці. Службовим особам - першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику - цілодобовий домашній арешт. Охоронець поліклініки, який повідомив, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг, отримав два місяці під вартою без права застави. І це на фоні слів Міністра внутрішніх справ про те, що сьогодні перевірили понад 4800 укриттів по державі: зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Слідчі, прокурори, судді! Питання до всіх вас та ваших керівників: На 465 день війни цей охоронець, який визнав провину і очевидно єдиний, хто об’єктивно не здатен жодним чином перешкодити досудовому розслідуванню чи вплинути на його перебіг, це точно та особа, яка має триматися під вартою та ще й без права застави? Невже ніхто у цій справі не наважився відмовитися, не сказав, що так не можна, не послав у відомому напрямку тих, хто давав відповідні вказівки? На що ще ви готові/здатні заради посад? І це ще навіть не згадую про те, в чому саме полягає склад злочину, передбачений ст. 135 КК України? На кого ви насправді перетворилися?", - прокоментував у фейсбуці арешт Мошкіна адвокат Олег Шрам.

Зазначимо, що користувачі соцмережі також обурені рішенням суду.

"На старого, порядного пенсіонера, який пішов додатково заробити напевно, бо пенсії не вистачає на життя, вони вирішили усі покласти провину.....що ви за люди, що робиться в нашій країні....", - зазначає користувачка фейсбуку Ірина Поліщук під дописом про взяття під варту Мошкіна.

"Стрілочника" знайдено! Розходимося", - зазначає інший користувач мережі.

"Знайшли "цапа-відбувайла", - також зазначають люди.

"Давненько мене так не тіпало, як від цього репортажу із зали суду…", – написала головна редакторка UAnimals та співтворчиня LongDog Media Людмила Смоляр на своїй сторінці у Facebook.

Поетеса Тетяна Власова вважає несправедливим арешт арешту 62-річного чоловіка за чуже недбальство і безвідповідальність.

У відповідь на коментар Тетяни, продюсерка ForeFilms Анна Яценко зауважила, що директор та голова РДА мають розділити відповідальність з охоронцем.

Журналістка Ірина Андрейців у своєму Facebook запропонувала створили петицію на захист охоронця Віктора.

Зокрема, українці обговорюють надання захисту Мошкіну, інтереси якого наразі представляє державний адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірено понад 4,8 тис. укриттів в Україні. 252 виявилися зачиненими, 893 - непридатними, - МВС. ФОТОрепортаж

У своєму Facebook фахівчиня з комунікацій Ярина Ключковська зазначила: "У рекордні строки поліція проаналізувала всі факти та документацію. І звичайно ж, відповідальність за трагедію обернено пропорційна до реальних повноважень. Начальству - нічого, сторожу - все".

У Twitter військовий ТрО ЗСУ під назвою "жовта пляма в пікселі" написав: "Крайній як завжди дід, який в кращому випадку отримує мінімалку за роботу сторожем і фізично х*й встигне відкрити ті кляті двері, які від нього хтось вимагає тримати закритими".

Олег Симороз, український активіст та військовий наголосив, що укриття мають бути відкриті цілодобово, кожна хвилина - це життя людей.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.