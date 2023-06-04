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"Начальству - нічого, сторожу - все", "знайшли "цапа-відбувайла", - у мережі обурені арештом охоронця, який не встиг відчинити укриття в поліклініці

мошкін

Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на 2 місяці охоронця, який не встиг відчинити двері до укриття, де внаслідок ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинуло троє людей.

У мережі таке рішення суду викликало активне обговорення, чимало користувачів називали його несправедливим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

На думку українців, саме директор поліклініки та голова Районної державної адміністрації мають перебувати у СІЗО. Натомість їх відправили під домашній арешт.

За словами охоронця Віктора, після сигналу тривоги він взяв ключі й пішов коридором поліклініки, щоб підготували сховище.

"Відчинив двері у бомбосховищі. Люди почали стукати у (вхідні - Ред. ) двері (поліклініки, - Ред.). Я дійшов до реєстратури й тут мене збило з ніг, а потім зверху скло полетіло. Там страшне було", - сказав Мошкін.

Охоронець не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко. Її уламки впали за чотири хвилини після "тривоги".

"Після цього я пішов людям допомагати. Приніс перекис, бинти. Потім пішов у швидку дзвонити, перекривати воду, бо підвал почало заливати. Потім з’явився Шугалевич (директор лікарні Олег Шугалевич. – Ред.). Сказав, що я в такому стані краще йти звідси. Я сказав: доки не приїдуть органи, я нікуди не піду. Я лишився на місці. Куди тікати? Плюс там великі цінності, там  комп’ютери. Якщо все це вкрадуть, що мені на це скажуть? Мені ховатися нема куди. І куди я сховаюсь у цьому житті? Це все одно, що заєць тікає від вовка. Вовк все одно наздожене та з’їсть", - пояснив Мошкін у залі суду, просячи суд його не заарештовувати.

Віктор визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки, попросивши суд його не арештовувати. Втім, йому відмовили. Як пишуть "Ґрати", його адвокат збирається подати апеляцію на рішення про арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перевіряйте, фотографуйте": Кличко запросив киян надавати інформацію про доступність укриттів через "Київ цифровий"

Нардеп Роман Грищук зазначив у фейсбуці, що готовий взяти Мошкіна на поруки. 

"Цю ніч Вадим Мошкін, охоронець деснянської поліклініки, провів в СІЗО. Єдиний, кого суд взяв під варту. Він визнав вину. Теж єдиний. На відміну від голови району, мера міста й інших чиновників. Слідство визначить ступінь його провини і відповідальність за неї. Але чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного? Готовий, як депутат, брати Вадима Мошкіна на поруки під час апеляції. 62-річний охоронець, який визнав свою провину, точно нікуди тікати не буде", - зазначає нардеп.

"Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці. Службовим особам - першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику - цілодобовий домашній арешт. Охоронець поліклініки, який повідомив, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг, отримав два місяці під вартою без права застави. І це на фоні слів Міністра внутрішніх справ про те, що сьогодні перевірили понад 4800 укриттів по державі: зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Слідчі, прокурори, судді! Питання до всіх вас та ваших керівників: На 465 день війни цей охоронець, який визнав провину і очевидно єдиний, хто об’єктивно не здатен жодним чином перешкодити досудовому розслідуванню чи вплинути на його перебіг, це точно та особа, яка має триматися під вартою та ще й без права застави? Невже ніхто у цій справі не наважився відмовитися, не сказав, що так не можна, не послав у відомому напрямку тих, хто давав відповідні вказівки? На що ще ви готові/здатні заради посад? І це ще навіть не згадую про те, в чому саме полягає склад злочину, передбачений ст. 135 КК України? На кого ви насправді перетворилися?", - прокоментував у фейсбуці арешт Мошкіна адвокат Олег Шрам.

Зазначимо, що користувачі соцмережі також обурені рішенням суду. 

"На старого, порядного пенсіонера, який пішов додатково заробити напевно, бо пенсії не вистачає на життя, вони вирішили усі покласти провину.....що ви за люди, що робиться в нашій країні....", - зазначає користувачка фейсбуку Ірина Поліщук під дописом про взяття під варту Мошкіна.

"Стрілочника" знайдено! Розходимося", - зазначає інший користувач мережі.

"Знайшли "цапа-відбувайла", - також зазначають люди.

"Давненько мене так не тіпало, як від цього репортажу із зали суду…", – написала головна редакторка UAnimals та співтворчиня LongDog Media Людмила Смоляр на своїй сторінці у Facebook.

Поетеса Тетяна Власова вважає несправедливим арешт арешту 62-річного чоловіка за чуже недбальство і безвідповідальність.

У відповідь на коментар Тетяни, продюсерка ForeFilms Анна Яценко зауважила, що директор та голова РДА мають розділити відповідальність з охоронцем.

Журналістка Ірина Андрейців у своєму Facebook запропонувала створили петицію на захист охоронця Віктора.

Зокрема, українці обговорюють надання захисту Мошкіну, інтереси якого наразі представляє державний адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірено понад 4,8 тис. укриттів в Україні. 252 виявилися зачиненими, 893 - непридатними, - МВС. ФОТОрепортаж

Начальству - нічого, сторожу - все, знайшли цапа-відбувайла, - у мережі обурені арештом охоронця, який не встиг відчинити укриття в поліклініці 01

У своєму Facebook фахівчиня з комунікацій Ярина Ключковська зазначила: "У рекордні строки поліція проаналізувала всі факти та документацію. І звичайно ж, відповідальність за трагедію обернено пропорційна до реальних повноважень. Начальству - нічого, сторожу - все".

У Twitter військовий ТрО ЗСУ під назвою "жовта пляма в пікселі" написав: "Крайній як завжди дід, який в кращому випадку отримує мінімалку за роботу сторожем і фізично х*й встигне відкрити ті кляті двері, які від нього хтось вимагає тримати закритими".

Олег Симороз, український активіст та військовий наголосив, що укриття мають бути відкриті цілодобово, кожна хвилина це життя людей.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Автор: 

арешт (2523) соціальні мережі (1184) укриття (295)


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Топ коментарі
+43
півтора року всім було байдуже , загинуло купа людей - а тепер раптом не байдуже стало? не думаю що цей розголос має стосунок до обстрілу і смертей - скоріш за все дійсно вирішили докопатись до Кличка , бо обстріли кожен день в усіх містах України і там не звинувачують мерів що ракета впала у подвірʼя і вбила людину
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04.06.2023 14:10
+43
Як там єкспертиза судді тринди який пяним вбив нацгвардійця? Як діла у трубіцина? А трухіну що там світить? Клименко агов!!!
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04.06.2023 14:11
+36
Зелені раптом вийшли самі на себе

Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почала перевірку в тому числі і витрат грошей на упорядкування бомбосховищ

Все так гарно починалося з атаки на Кличка

Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація призначена Зеленським

Далі більше - виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником - районними адміністраціями, які теж призначає Зеленський і 9 з 10 голів - слуги

Отака сумна історія
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04.06.2023 14:19
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с...ки
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04.06.2023 14:56 Відповісти
До судді питання - от нахера цю людину було арештовувати? Куди він втече? Але це ж не олігарх.
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04.06.2023 14:59 Відповісти
Він убивця
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04.06.2023 15:27 Відповісти
а головний зелений вбивця?
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04.06.2023 16:06 Відповісти
Охранник не выполнил свои обязанности. Точка. Он виновен. Должен отвечать.

Значит ли это что другие не виновны? Нет.

Руководитель несёт персональную ответственность за все в учереждении. Виноват ли он что плохо организовал работу бомбоубежища ?
Конечно.
Виновен- отвечай.

И так все другие, «по списку»…
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05.06.2023 02:13 Відповісти
Краще б ,вага мама зробила аборт, чим слухать таке чучело,як ви
Цілуйте в УЙ свого гнусавого боневтіка і буде вам "щастя" Ви зелені ПІДАРАСИ, внатурі получите такої пісти,коли з війни хлопці Верн це ться.
А вашому боневтіка другий термін не світить. Воно ворог і вороги за нього голосують. Готуйтеся до пісти
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05.06.2023 14:32 Відповісти
Вы чего хохочете? Вы почитайте нормативные документы по этому вопросу! Вы почитайте законодательство Украины по другим животрепещущим темам! Держава Украина только по чернобыльцам( о которых все забыли) должна по решениям Европейского суда пару годовых бюджетов! "патриоты" из гос органов! Кто вас кормить будет! У вас нет ума даже на цензоре писать самим! Перепечатка старых информаций, "леворукие" переводы ! У вас не хватает ума самим что то "народить"! Охранник, который вряд ли имел хоть какое то отношение к объекту( не называю,потому.что не понятно что это было сховище или найпростийше укриття) сидит в сизо! Недоразвитые хлопают в ладоши- закрыли душегуба, а что будет дальше. кто виноват на самом деле, всем ПОХРЕНУ!
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04.06.2023 15:04 Відповісти
І це розповідає кацапомовний...
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04.06.2023 19:57 Відповісти
Мова-інструмент війни.Головне не мова,на якій розмовляють,а погляди,напрямок думок.
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05.06.2023 01:51 Відповісти
Це все "туфта",з першого дня війни,ми організували чергування на випадок повітряної тривоги.Графік чергувань обновлюється і це ми робимо кожен день ,починаючи з 24 лютого 2022року,по сьогоднішній день.Ми не державна установа,не одержуємо заробітної плати,премій, фінансових підтримок.Чергуємо кожну ніч і тільки тривога відчиняємо все і допомогаємо людям.У цьому випадку не має організації і порядку під час воєнного стану,не має відповідальності і кари.Якщо не можете ідіть,ідіть і не просто ідіть.Відпустіть пенсіонера,не шукайте "паровоза",по своїй традиції. Не вмієте,чи не знаєте як працювати вцій ситуації,звертайтесь,допоможемо.
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04.06.2023 15:07 Відповісти
Чому в Україні така пенсія, що змушує людину шукати додаткову роботу щоб вижити !!!???
Чи не експортує Україна 1/5 зерна світу і чи не будуть змушені потім теперішні захисники виживати як ця людина??чию землю вони захищають?
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04.06.2023 15:15 Відповісти
У Німеччині мінімальна пенсія трохи більша 300 євро. Дохєра погуляєш на неї з їхніми цінами? У деяких країнах, наприклад, як Швеція взагалі відсутня державна пенсія. У тій же канаді, якщо до пенсії не купив собі житло, то велика вірогідність що пенсії не вистачить навіть на аренду халупи і доведеться у 65+ років йти робити. Так що життя на мінімальну пенсію- це дуже болюче питання у багатьох країнах.
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04.06.2023 15:33 Відповісти
----
якщо в німеччині мала пенсія то держава платить за житло
--
( ДО 45 КВ.М НА ОДНУ ЛЮДИНУ . на двох до 65 кв м...плюс всі комунальні
--
витрати за виключенням світла телевізора і телефону..
...
На все інше *( харчі, одежа,транспорт- 450 євро на одного або 800 євро на двох...
--
Медицина за виключенням зубних протезів - бешкоштовна)..
----
..перш ніж писати - хоч би запитайтесь когось
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04.06.2023 17:59 Відповісти
Нет никакого 1/5 зерна мира. Это сказки пропагандонов.
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04.06.2023 17:20 Відповісти
Якби я була суддею, я б зробила так само, бо тут начальство не винне, винен сторож. Дівчинка з мамою встигла одягнутися, мабуть зачинити двері квартири, забігти вниз і прибігти до бомбосховища, а він не встиг навіть відчинити двері? Не вірю
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04.06.2023 15:26 Відповісти
А ти не думала, що у те бомбосховище ніхто не ходить під час тривог, тому його і не відкривають? По-друге, суддя діє у рамках доказів, які є у слідства. А факта того, що охоронець умисно тримав двері закриті - не має.
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04.06.2023 15:36 Відповісти
Якби я був суддею, я б зробив так само: посадив за грати без права внесення застави, за відсутність мізків та емпатії.
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04.06.2023 17:59 Відповісти
.. где та тварь региона что ртвечает ща безопасность,поймать и осудить на улице.Дайте название суда,и фамилию судьи,это ******** надо пресечь ..
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04.06.2023 15:29 Відповісти
Ну, так фсе для людёв, а их слугам потом...как-нибудь... уж.
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04.06.2023 15:39 Відповісти
У сторожа дійсно було небагато шансів встигнути відчинити укриття-була балістика, між сиреною та вибухами пройшли лічені хвилини. Та й сирену, можливо, не одразу почув. Щодо постійно відкритих укриттів-воно начебто і просто на словах, але ж у реальності безхатьки та інші алкоголіки та наркомани повиносять звідти усе, чого там небагато, але є. Та ще і засмітять, і понасирають та пообсцикають усе. У ідеалі-посадити охоронців цілодобово у кожному укриттті, але ж де їх стільки набрати.. На мою думку-строки і сторожу, і його керівникам-не найкраще. Зробити правильні висновки-це набагато розумніше. Дуже сумно, що загиблих рідним не повернеш, але справжні вбивці-це не цей сторож, чи його керівники, чи військова адміністрація, чи мер. Справжні вбивці-це х#йло, та його стадо, яке відверто радіє вбивству мирних українців.
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04.06.2023 15:39 Відповісти
Давайте порахуємо: якщо сторож не має проблем з пересуванням, і його сторожка на першому поверсі, а не на дев'ятому, то добігти до бомбосховища можна було мабуть за хвилину, ще 1 хвилину, щоб відкрити двері і півтори, щоб дійти до інших дверей
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04.06.2023 16:04 Відповісти
Давайте почитаем законодательство Украины, как все это должно происходить!
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04.06.2023 16:17 Відповісти
Я бігаю марафони вже багато років, за 1 хвилину відкрити сховище, яке з іншого боку корпусу, фізично не встигну.
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04.06.2023 17:23 Відповісти
Якби я був суддею, я б зробив так само: посадив за грати без права внесення застави, за відсутність мізків та емпатії.
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04.06.2023 18:00 Відповісти
Сторож поликлиники по регламенту обязан кроме "сидения в сторожке" делать ночью обходы учреждения по всем этажам. И если здание большое, то хрен ты добежишь за 4 минуты
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04.06.2023 18:45 Відповісти
"лреста",ти дебіл? Скільки років дядьку. Чи може харчуєшся з одного столу,з зеленими ***********. Видно за зелений непотріб сраку рвеш.
Яка ж ти убога та ущербна. Фу гидота 🤮
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05.06.2023 14:38 Відповісти
Брехня , що усі 100% вина рептілоїдів .
Якщо крокодил з зоопарку втече й з"їсть дитину теж буде винний виключно крокодайл ?!

Так , українці , теж мають змінуватися під оставинами , що країна воює з рептілойдами й завжди мати на увазі , що не варто сподіватися на якійсь людськи якості цих рептілойдів .

А встигнути люди могли , коли б бомбосховище було вічиненно круглодобово .

Ось де требо проводити слідчі дії !
В контексті того, що за 15 місяців війни й навіть у Київі той , від кого залежить існування таких круглодобових "кутків беспеки" не зробленно й десятої частини з того , що робіть для свої громадян людяна влада .

А людяності не вистачило , а ні завлікарні , а ні голові району , а ні Клічку , а ні цьому сторожу .

Він й досі каже , що життя людей не так важлива як дранні комп"ютера .

Людяна особа як тільки йому наказали зачинити вхід о бомбосховича подав б би заяву в прокуратуру , мовляв він не бажає бути відповідним за це бомбосховище й тому не збирається його зачиняти !

На війні свої закони й вони не тільки для тих , хто в окопі !
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04.06.2023 18:09 Відповісти
****** чинуши народ до сих пір за даунів тримають, тварь як збиває на підпитку нацгвардійця, виходить на свободу, дід який ***** не вирішує ****** в сізо на 2 місяці, хавайте зебіловиборці
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04.06.2023 15:44 Відповісти
А при кому було не так?
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04.06.2023 16:10 Відповісти
Кернеса судили ,точніше робили імітацію ) 7 років. А його в мери обирали. Штепу вийшла з харківського СІЗО за станом здоров'я завдяки кернесу та добкіну . Намалювали їй діагнозів таких , що років п'ять як померла. А атовців нищили в цьому СІЗО і нікому не було діла до цього. Я ще раз прошу - треба бути об'єктивними і не забувати , що так було завжди при будь якій владі. Хіба було по іншому ?
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04.06.2023 17:00 Відповісти
Ви ЗЕлене кодло там рибного супу переїли? Нічого.Скоро перемога,вибори і без вашої участі.
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04.06.2023 16:00 Відповісти
Ти там ,мабуть,Трампа зібрався обирати?
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04.06.2023 17:32 Відповісти
Вина на владі. На адміністрації. Якщо підвал поліклініки визначений, як сховище від обстрілів, то у нього повинен бути не статус приміщення медзакладу, а саме статус об'єкта цивільної оборони. І там повинні чергувати не охоронці (сторож), а працівники цивільної оборони. Можна і з тероборони непридатні до військових дій за віком.
Сторож правильно зауважив: я відповідаю, аби ніхто нічого не поцупив вночі. А те, що на нього навісили ще й підвал, то це характерно для чиновників вже давно - зачем платіть больше, на дарогі тада нє хватіт.
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04.06.2023 16:11 Відповісти
да взяти стільки охоронців у три зміни ?
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04.06.2023 17:10 Відповісти
Замість того аби вирішувати проблему, можна просто знайти крайнього
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04.06.2023 17:24 Відповісти
Людина літня. Він міг банально не встигнути відкрити укриття.
На все про все 5 -6 хв.
Тту з дому не встигнеш вибігти, не те що до укриття.
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04.06.2023 16:19 Відповісти
народ себе накрутив так - що просте не в змозі прийняти відповідь - що ніхто не винуватий окрім чортових кацапів

4 хвилини це зовсім мало - охоронець же не зобов'язаний біля дверей постійно стояти - міг територію обходити чи банально в туалеті затриматись

мені ще цікаво хто за 4 хвилини зміг с дому встигнути в поліклініку добратись
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04.06.2023 17:07 Відповісти
Народ накрутили зелені ідіоти.
Намагаючись дістатись до Кличка, який їм так муляє в Києві.
А винним у результаті голосного пуку зелених виявився дід - охоронець.
Комусь же треба тепер відповісти.
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04.06.2023 17:55 Відповісти
Ви дуже точно описали ситуацію
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04.06.2023 18:59 Відповісти
Сторож - з виду чоловік пенсійного віку.
Можливо виявиться, що він там і не був офіційно працевлаштований.
Як такий варіант?
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04.06.2023 16:24 Відповісти
Невже не можна залишати в бомбосховищах чергових? Якось дивно, що люди з багатоповерхівок зібрались з дітьми і добігли, а охоронець не встиг. Раніше там все нормально працювало? Тоді можливо дійсно форс мажор, не рідко буває, що лунають вибухи а потім звучить сирена. В першу чергу винен той хто ракету запустив, людський фактор нікуди не дінеш.
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04.06.2023 16:34 Відповісти
А звідки інформація про час за скільки добігли люди до бомбосховища?
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04.06.2023 17:26 Відповісти
а при чім тут сторож-за ті гроші що виділили там постійно повинен бути пост це війна і там постійно повинен бути працівник призначений адміністрвцією району . Кожну годину хвилину може бути атака а вони найшли крайнього.
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04.06.2023 16:35 Відповісти
порахуйте кількість таких працівників на всі сховища в три зміни і зрозумієте що так не буде
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04.06.2023 17:08 Відповісти
Встановити автоматичні замки, тривога - двері відчинились. Тривога закінчилась - зачисна команда проходить всі укриття, знищує бомжів та прибирає за ними гівно...
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04.06.2023 18:37 Відповісти
дивлюсь - Ви великий теоретик - в Києві більше 4000 укриттів - це чимала команда буде потрібна - враховуючи відстані і кількість тривог останнім часом
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04.06.2023 19:05 Відповісти
Акцентував увагу на бомжах і те, що при відчинених дверях там все зпиз*ять і засеруть.
У нас, наприклад, в одному сховищі жили звільнені зеки. Зима, комендантська година, ось вони там і ховались. Одного разу там знайшли повішаного чоловіка...
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04.06.2023 19:45 Відповісти
так і буде якщо не призначити сторожів

а тепер подивіться з другої сторони - в укриття вже вбухали лярд и це нічого особливо не вирішило, а по факту укриттями користуються дуже мало людей

я ходив в своє найближче поцікавитися - сказали що ходять туди за звичай 5-6 людей - це на мікрорайон.....

а лярд це наші міські гроші - зимою також не малу копійчину закинули в пункти стійкості... дуже шкода але одна популістика кругом
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04.06.2023 19:58 Відповісти
Ще теорія з автоматичними замками була в тому, що в момент оголошення тривоги укриття будуть відчинятись. Після тривоги (або по графіку, або при зміні) той же сторож просто перевірить, щоб там нікого не було...
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04.06.2023 20:12 Відповісти
не тільки зачисних команд не має а і сторожа при кожному укритті

в кращому випадку ключі в жеку
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04.06.2023 20:35 Відповісти
Пошли на хер. Убежища должны быть открыты !! А не бегать их открывать по тревоге. Кто лал распоряжение открывать по тревоге , тот и виноват. Петицию подпишу. Нужно однозначно вытаскивать сторожа из сизо.
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04.06.2023 16:54 Відповісти
Ось й питання ключьове -- хто зробив так , що "дорога життя" була заблокованнна для мешканців сусідніх будинків ?!

Якщо це властна ініциатива сторожа -- то нехер його захищати .
А ось якщо з"ясується , що зачиняти двері був наказ "великого" (чи не дуже) начхальства , то систи повинен саме начальник й увесь ланцюг , для якого життя людей меньш важливійша за "недоторканість" комп"ютерів !!!
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04.06.2023 17:31 Відповісти
там убежище - подвал здания без отдельного входа. как ночью оставить открытым медзаведение, если там есть лекарства строгого учета, возможно прекурсоры и ценное оборудование?
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04.06.2023 18:48 Відповісти
Нажаль влади(місцева,державна) в Україні нездатні нічого організувати окрім крадіжки коштів з бюджету.
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04.06.2023 17:13 Відповісти
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04.06.2023 17:15 Відповісти
Как и коррупционер меру Харькова Терехову.
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04.06.2023 18:21 Відповісти
Така у нас влада бо Україна це краса а влада її ганьбить та продає ..Вкради в магазині бутилку горілкито отримаєш 7 років тюрьми а вкради цілий а то й кілька спиртзаводів то будеш "еліта" і депутатом Верховної Зради...
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04.06.2023 17:17 Відповісти
В первую очередь
должны отвечать зенитчики.
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04.06.2023 18:12 Відповісти
Так. Якщо не збили ракету - за те що не збили. Якщо збили - за те що уламки впали. І не треба шукати, винні вже є.
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04.06.2023 18:39 Відповісти
"Слідчі, прокурори, судді!... На кого ви насправді перетворилися? Джерело: "

- Не очікуйте, що вони признаються в тому, що є цепними собаками диктатури плутократії.
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04.06.2023 19:58 Відповісти
Нехай публічно дасть показання директор закладу і представник райради: звідки був "наказ" тримати двері укриття зачиненими?? Те, що охоронець не відчинив - винний, звичайно, навіть якщо і був наказ (те саме із злочинним наказом). Але не думаю, що там в хвилину-дві він щось встиг вирішити.

Укриття повинні бути відчинені завжди!!! Які до біса телефони і ключі?!
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04.06.2023 21:50 Відповісти
были закрыты двери центрального входа в поликлинику, а укрытие - это подвал поликлиники и неотьемлемая часть здания без отдельного входа. Как вот открыть двери в поликлинику на ночь, если там только один сторож??? А в туалет ему отойти, а ночной обход здания и техпомещений совершить? Это бред, пока сторож будет отсутствовать возле двери за ночь наркоманы все лекарства, спирт и прекурсоры вынесут, а бомжи оборудование растащат
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04.06.2023 23:40 Відповісти
То якого біса це вважається укриттям? Так і до речі, укриття повинно мати ще й запасний вихід зі стандартами.

А якщо по Вашій репліці- то або посадити охоронця біля нього або дистанційний замок, що відкривається миттєво натисканням кнопки. Усі будинки майже з домофонами!
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05.06.2023 14:18 Відповісти
Тобто вкраїнчиків обурив не факт провини сторожа,а те,що його відправили під арешт...🙄
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04.06.2023 22:37 Відповісти
Gljadja iz Germanjii:
Prichjem tut Mer Kijeva? Tut odjin pjanchuga-ohrannjik spal, konjechno njesmog vovremja prosnutsja ot pohmelja, i vi shchitajetje chto etot starij (ilji molodoij, njevazhno) pridurok njevionoven? Potomu chto 'u njevo malaja pensija?) I prichjom tut Mer Kijeva?
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04.06.2023 23:38 Відповісти
Де був пан Мошкін у момент катастрофи гелікоптеру в Броварах 18 січня?
Де він був у момент замаху на Шеремета? Чи є алібі? Нема ? Робимо висновки!
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05.06.2023 09:45 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/5/7405352/ Этот охранник отъявленный сепар вместе со своей женой !
2 лютого прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) против него и его жены.
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05.06.2023 19:32 Відповісти
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