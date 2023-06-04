"Начальству - нічого, сторожу - все", "знайшли "цапа-відбувайла", - у мережі обурені арештом охоронця, який не встиг відчинити укриття в поліклініці
Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на 2 місяці охоронця, який не встиг відчинити двері до укриття, де внаслідок ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинуло троє людей.
У мережі таке рішення суду викликало активне обговорення, чимало користувачів називали його несправедливим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
На думку українців, саме директор поліклініки та голова Районної державної адміністрації мають перебувати у СІЗО. Натомість їх відправили під домашній арешт.
За словами охоронця Віктора, після сигналу тривоги він взяв ключі й пішов коридором поліклініки, щоб підготували сховище.
"Відчинив двері у бомбосховищі. Люди почали стукати у (вхідні - Ред. ) двері (поліклініки, - Ред.). Я дійшов до реєстратури й тут мене збило з ніг, а потім зверху скло полетіло. Там страшне було", - сказав Мошкін.
Охоронець не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко. Її уламки впали за чотири хвилини після "тривоги".
"Після цього я пішов людям допомагати. Приніс перекис, бинти. Потім пішов у швидку дзвонити, перекривати воду, бо підвал почало заливати. Потім з’явився Шугалевич (директор лікарні Олег Шугалевич. – Ред.). Сказав, що я в такому стані краще йти звідси. Я сказав: доки не приїдуть органи, я нікуди не піду. Я лишився на місці. Куди тікати? Плюс там великі цінності, там комп’ютери. Якщо все це вкрадуть, що мені на це скажуть? Мені ховатися нема куди. І куди я сховаюсь у цьому житті? Це все одно, що заєць тікає від вовка. Вовк все одно наздожене та з’їсть", - пояснив Мошкін у залі суду, просячи суд його не заарештовувати.
Віктор визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки, попросивши суд його не арештовувати. Втім, йому відмовили. Як пишуть "Ґрати", його адвокат збирається подати апеляцію на рішення про арешт.
Нардеп Роман Грищук зазначив у фейсбуці, що готовий взяти Мошкіна на поруки.
"Цю ніч Вадим Мошкін, охоронець деснянської поліклініки, провів в СІЗО. Єдиний, кого суд взяв під варту. Він визнав вину. Теж єдиний. На відміну від голови району, мера міста й інших чиновників. Слідство визначить ступінь його провини і відповідальність за неї. Але чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного? Готовий, як депутат, брати Вадима Мошкіна на поруки під час апеляції. 62-річний охоронець, який визнав свою провину, точно нікуди тікати не буде", - зазначає нардеп.
"Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці. Службовим особам - першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику - цілодобовий домашній арешт. Охоронець поліклініки, який повідомив, що після початку тривоги пішов відчиняти двері поліклініки, але не встиг, отримав два місяці під вартою без права застави. І це на фоні слів Міністра внутрішніх справ про те, що сьогодні перевірили понад 4800 укриттів по державі: зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Слідчі, прокурори, судді! Питання до всіх вас та ваших керівників: На 465 день війни цей охоронець, який визнав провину і очевидно єдиний, хто об’єктивно не здатен жодним чином перешкодити досудовому розслідуванню чи вплинути на його перебіг, це точно та особа, яка має триматися під вартою та ще й без права застави? Невже ніхто у цій справі не наважився відмовитися, не сказав, що так не можна, не послав у відомому напрямку тих, хто давав відповідні вказівки? На що ще ви готові/здатні заради посад? І це ще навіть не згадую про те, в чому саме полягає склад злочину, передбачений ст. 135 КК України? На кого ви насправді перетворилися?", - прокоментував у фейсбуці арешт Мошкіна адвокат Олег Шрам.
Зазначимо, що користувачі соцмережі також обурені рішенням суду.
"На старого, порядного пенсіонера, який пішов додатково заробити напевно, бо пенсії не вистачає на життя, вони вирішили усі покласти провину.....що ви за люди, що робиться в нашій країні....", - зазначає користувачка фейсбуку Ірина Поліщук під дописом про взяття під варту Мошкіна.
"Стрілочника" знайдено! Розходимося", - зазначає інший користувач мережі.
"Знайшли "цапа-відбувайла", - також зазначають люди.
"Давненько мене так не тіпало, як від цього репортажу із зали суду…", – написала головна редакторка UAnimals та співтворчиня LongDog Media Людмила Смоляр на своїй сторінці у Facebook.
Поетеса Тетяна Власова вважає несправедливим арешт арешту 62-річного чоловіка за чуже недбальство і безвідповідальність.
У відповідь на коментар Тетяни, продюсерка ForeFilms Анна Яценко зауважила, що директор та голова РДА мають розділити відповідальність з охоронцем.
Журналістка Ірина Андрейців у своєму Facebook запропонувала створили петицію на захист охоронця Віктора.
Зокрема, українці обговорюють надання захисту Мошкіну, інтереси якого наразі представляє державний адвокат.
У своєму Facebook фахівчиня з комунікацій Ярина Ключковська зазначила: "У рекордні строки поліція проаналізувала всі факти та документацію. І звичайно ж, відповідальність за трагедію обернено пропорційна до реальних повноважень. Начальству - нічого, сторожу - все".
У Twitter військовий ТрО ЗСУ під назвою "жовта пляма в пікселі" написав: "Крайній як завжди дід, який в кращому випадку отримує мінімалку за роботу сторожем і фізично х*й встигне відкрити ті кляті двері, які від нього хтось вимагає тримати закритими".
Олег Симороз, український активіст та військовий наголосив, що укриття мають бути відкриті цілодобово, кожна хвилина - це життя людей.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.
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Значит ли это что другие не виновны? Нет.
Руководитель несёт персональную ответственность за все в учереждении. Виноват ли он что плохо организовал работу бомбоубежища ?
Конечно.
Виновен- отвечай.
И так все другие, «по списку»…
Цілуйте в УЙ свого гнусавого боневтіка і буде вам "щастя" Ви зелені ПІДАРАСИ, внатурі получите такої пісти,коли з війни хлопці Верн це ться.
А вашому боневтіка другий термін не світить. Воно ворог і вороги за нього голосують. Готуйтеся до пісти
Чи не експортує Україна 1/5 зерна світу і чи не будуть змушені потім теперішні захисники виживати як ця людина??чию землю вони захищають?
якщо в німеччині мала пенсія то держава платить за житло
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( ДО 45 КВ.М НА ОДНУ ЛЮДИНУ . на двох до 65 кв м...плюс всі комунальні
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витрати за виключенням світла телевізора і телефону..
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На все інше *( харчі, одежа,транспорт- 450 євро на одного або 800 євро на двох...
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Медицина за виключенням зубних протезів - бешкоштовна)..
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..перш ніж писати - хоч би запитайтесь когось
Яка ж ти убога та ущербна. Фу гидота 🤮
Якщо крокодил з зоопарку втече й з"їсть дитину теж буде винний виключно крокодайл ?!
Так , українці , теж мають змінуватися під оставинами , що країна воює з рептілойдами й завжди мати на увазі , що не варто сподіватися на якійсь людськи якості цих рептілойдів .
А встигнути люди могли , коли б бомбосховище було вічиненно круглодобово .
Ось де требо проводити слідчі дії !
В контексті того, що за 15 місяців війни й навіть у Київі той , від кого залежить існування таких круглодобових "кутків беспеки" не зробленно й десятої частини з того , що робіть для свої громадян людяна влада .
А людяності не вистачило , а ні завлікарні , а ні голові району , а ні Клічку , а ні цьому сторожу .
Він й досі каже , що життя людей не так важлива як дранні комп"ютера .
Людяна особа як тільки йому наказали зачинити вхід о бомбосховича подав б би заяву в прокуратуру , мовляв він не бажає бути відповідним за це бомбосховище й тому не збирається його зачиняти !
На війні свої закони й вони не тільки для тих , хто в окопі !
Сторож правильно зауважив: я відповідаю, аби ніхто нічого не поцупив вночі. А те, що на нього навісили ще й підвал, то це характерно для чиновників вже давно - зачем платіть больше, на дарогі тада нє хватіт.
На все про все 5 -6 хв.
Тту з дому не встигнеш вибігти, не те що до укриття.
4 хвилини це зовсім мало - охоронець же не зобов'язаний біля дверей постійно стояти - міг територію обходити чи банально в туалеті затриматись
мені ще цікаво хто за 4 хвилини зміг с дому встигнути в поліклініку добратись
Намагаючись дістатись до Кличка, який їм так муляє в Києві.
А винним у результаті голосного пуку зелених виявився дід - охоронець.
Комусь же треба тепер відповісти.
Можливо виявиться, що він там і не був офіційно працевлаштований.
Як такий варіант?
У нас, наприклад, в одному сховищі жили звільнені зеки. Зима, комендантська година, ось вони там і ховались. Одного разу там знайшли повішаного чоловіка...
а тепер подивіться з другої сторони - в укриття вже вбухали лярд и це нічого особливо не вирішило, а по факту укриттями користуються дуже мало людей
я ходив в своє найближче поцікавитися - сказали що ходять туди за звичай 5-6 людей - це на мікрорайон.....
а лярд це наші міські гроші - зимою також не малу копійчину закинули в пункти стійкості... дуже шкода але одна популістика кругом
в кращому випадку ключі в жеку
Якщо це властна ініциатива сторожа -- то нехер його захищати .
А ось якщо з"ясується , що зачиняти двері був наказ "великого" (чи не дуже) начхальства , то систи повинен саме начальник й увесь ланцюг , для якого життя людей меньш важливійша за "недоторканість" комп"ютерів !!!
должны отвечать зенитчики.
- Не очікуйте, що вони признаються в тому, що є цепними собаками диктатури плутократії.
Укриття повинні бути відчинені завжди!!! Які до біса телефони і ключі?!
А якщо по Вашій репліці- то або посадити охоронця біля нього або дистанційний замок, що відкривається миттєво натисканням кнопки. Усі будинки майже з домофонами!
Prichjem tut Mer Kijeva? Tut odjin pjanchuga-ohrannjik spal, konjechno njesmog vovremja prosnutsja ot pohmelja, i vi shchitajetje chto etot starij (ilji molodoij, njevazhno) pridurok njevionoven? Potomu chto 'u njevo malaja pensija?) I prichjom tut Mer Kijeva?
Де він був у момент замаху на Шеремета? Чи є алібі? Нема ? Робимо висновки!
2 лютого прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) против него и его жены.