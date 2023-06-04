Удар по передмістю Дніпра, де загинула 2-річна дитина: Міноборони РФ переконує, що нібито "вражено цех зі збирання українських безпілотників"
Міноборони РФ цинічно прокоментувало російський удар по передмістю Дніпра, де загинула дворічна дівчинка та частково зруйновано дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.
Російська сторона стверджує, що "у районі Дніпропетровська високоточною зброєю наземного базування вражено цех зі збирання українських безпілотних літальних апаратів, повідомило МО РФ".
Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки.
3 червня Цензор.НЕТ писав, що росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий.
Також повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра постраждали п’ятеро дітей, з них троє - у тяжкому стані.
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То, що Дітей в Україні та в усьому Світі московіти УБИВАЮТЬ, то її не хвилює, а екологія за гроші ГАЗПРОМУ, це набагато приємніше ….
Тому і заціпило цим Тунбергам без грошей..
Хто в прифронтовій зоні буде виробництво зброї організовувати.