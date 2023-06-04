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Новини Війна
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Удар по передмістю Дніпра, де загинула 2-річна дитина: Міноборони РФ переконує, що нібито "вражено цех зі збирання українських безпілотників"

дніпро

Міноборони РФ цинічно прокоментувало російський удар по передмістю Дніпра, де загинула дворічна дівчинка та частково зруйновано дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.

Російська сторона стверджує, що "у районі Дніпропетровська високоточною зброєю наземного базування вражено цех зі збирання українських безпілотних літальних апаратів, повідомило МО РФ".

Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по передмістю Дніпра: загинула 2-річна дитина, 22 людини поранені. Пошкоджено будинки, рятувальний підрозділ, магазини та газопровід. ФОТОрепортаж

3 червня Цензор.НЕТ писав, що росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий.

Також повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра постраждали п’ятеро дітей, з них троє - у тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3273) Міноборони (7355) обстріл (28435)


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Топ коментарі
+12
Ага виродки, а 2 річна дитина їх збирала? Белгород вам по всій рабсіі світить, скоти
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04.06.2023 14:54
+10
Кацап бреше,навіть коли мовчить. Країна найбільших брехунів, забрехались настільки,що самі щиро вірять в свою брехню. Вони вже реальність,яку бачуть очима,видають за фейк, а фейки з телевізора,вважають за реальність. В дурдомі лікують більш здорових людей,чим на росії більшість істот.
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04.06.2023 14:56
+8
Ну хто б сумнівався, вони ж навіть коли влучають у громадський туалет, потім доповідають, що знищили черговий центр прийняття рішень.
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04.06.2023 15:10
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Ага виродки, а 2 річна дитина їх збирала? Белгород вам по всій рабсіі світить, скоти
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04.06.2023 14:54 Відповісти
Да нихрена им не светит. К сожалению.
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04.06.2023 15:01 Відповісти
Кацап бреше,навіть коли мовчить. Країна найбільших брехунів, забрехались настільки,що самі щиро вірять в свою брехню. Вони вже реальність,яку бачуть очима,видають за фейк, а фейки з телевізора,вважають за реальність. В дурдомі лікують більш здорових людей,чим на росії більшість істот.
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04.06.2023 14:56 Відповісти
На примере московии можно докторскую по брехологии защитить
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04.06.2023 15:03 Відповісти
Потихому ловити орків мацковскіх і вішати тільки не на зелених насадженнях, бо екологиння грета Тунберг невитримає такої наруги над ПРИРОДОЮ!!
То, що Дітей в Україні та в усьому Світі московіти УБИВАЮТЬ, то її не хвилює, а екологія за гроші ГАЗПРОМУ, це набагато приємніше ….
Тому і заціпило цим Тунбергам без грошей..
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04.06.2023 15:08 Відповісти
Ну хто б сумнівався, вони ж навіть коли влучають у громадський туалет, потім доповідають, що знищили черговий центр прийняття рішень.
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04.06.2023 15:10 Відповісти
Дитина працювала головним інженером у тому цеху?
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04.06.2023 15:16 Відповісти
раССея должна перестать как государство и тем более в теперешних ее границах. скотоандрофаг должны вернуться в границы владимиро-суздальского княжества.
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04.06.2023 15:26 Відповісти
кацапи дебіли! Вони не в змозі навіть нормальну відмазку придумати!
Хто в прифронтовій зоні буде виробництво зброї організовувати.
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04.06.2023 16:33 Відповісти
У цих курв в що попали - то і є військовий об'єкт.
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04.06.2023 18:23 Відповісти
 
 