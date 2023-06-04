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Новини
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Завдяки UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн на відновлення ліцею на Київщині, - Федоров

федоров,михайло

На відновлення ліцею в селі Бузова Київської області через фандрайзнингову платформу UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн, це перший подібний збір на платформі.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Зібрали 1 250 000$ через UNITED24 на відновлення ліцею в селі Бузова Київської області. Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці", - йдеться у дописі. 

Федоров додає, що це перший подібний збір через платформу, а другий вже розпочато. 

"5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Ціль — зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області", - розповів він. 

Федоров також написав, що дякує "амбасадорам, партнерам та всім, хто долучився".

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Федоров Михайло (878) відбудова (354) United24 (49)


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Топ коментарі
+4
Забагато федорова стало.
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04.06.2023 15:44
+4
Він відповідає за те щоб за Зелю проголосовало 144% на слідуючих виборах.
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04.06.2023 17:06
+3
А 19.5% ви заплатили?
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04.06.2023 16:08
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О нарешті зелена пліснява із офшорів грошенят підкинула. Чи може не правда?
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04.06.2023 15:44 Відповісти
Забагато федорова стало.
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04.06.2023 15:44 Відповісти
Він відповідає за те щоб за Зелю проголосовало 144% на слідуючих виборах.
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04.06.2023 17:06 Відповісти
Дія не спить, она работает....😕
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04.06.2023 17:38 Відповісти
і з вас податок здеруть
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04.06.2023 15:57 Відповісти
А 19.5% ви заплатили?
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04.06.2023 16:08 Відповісти
Що це за лицей такий за такі шалені гроші? Знов за своє взялися
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04.06.2023 17:31 Відповісти
А зброю для ЗСУ перед наступом купити на ці гроші не пробували? 👿
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04.06.2023 17:39 Відповісти
Так зібрати ж то зібрали, а хто скаже скільки реально зібрали, і скільки у відновлення дійде.
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04.06.2023 17:46 Відповісти
Велике крадівництов в Дії.
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04.06.2023 22:25 Відповісти
 
 