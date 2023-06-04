Завдяки UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн на відновлення ліцею на Київщині, - Федоров

На відновлення ліцею в селі Бузова Київської області через фандрайзнингову платформу UNITED24 вдалося зібрати $1,25 млн, це перший подібний збір на платформі.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зібрали 1 250 000$ через UNITED24 на відновлення ліцею в селі Бузова Київської області. Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці", - йдеться у дописі.

Федоров додає, що це перший подібний збір через платформу, а другий вже розпочато.

"5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Ціль — зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області", - розповів він.

Федоров також написав, що дякує "амбасадорам, партнерам та всім, хто долучився".

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