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До 4.5 тис. зареєстрованих волонтерів збирали гроші на допомогу Силам Оборони. Формально, більшість із них має заплатити 19,5% податку, - волонтер Кубрушко

волонтери

У реєстрі волонтерів зареєструвались до 4.5 тисяч людей, які збирали гроші на допомогу Силам Оборони. Згідно з чинним законодавством, більшість із них повинна заплатити 19.5% податку

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Юрій Кубрушко, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи тему оподаткування волонтерів, він публікує свої висновки за тиждень:

1. У реєстрі волонтерів зареєструвались від 3 до 4.5 тисяч людей (бачив різні оцінки).

2. В Україні гроші на допомогу Силам Оборони збирали сотні тисяч людей. Формально, згідно чинного законодавства, більшість з них повинна заплатити 19.5% податку.

3. Всі розборки з Міністерством фінансів цього тижня стосуються лише того, чи буде держава мати підстави наздоганяти чи ні частину з тих 4.5 тисяч зареєстрованих волонтерів.

4. Інші сотні тисяч лишаються під ударом. Чи прийде до них ДПС, коли, до багатьох чи ні наразі невідомо.

5. Потрібно системне рішення як загальна амністія, на яку держава ніколи не піде, бо ДНК державних органів відразу малює страшні картинки як несправжні волонтери без податків будуть продавати айфони чи пеньюари.

"Висновок: що робити? Єдиний шлях, який я наразі бачу, це взаємопідтримка. Щоб кожна людина, яка допогала армії, знала, що якщо до неї прийдуть органи з вимогами, відкликнуться і стануть публічно на її захист десятки тисяч волонтерів, військовослужбовців, їхніх рідних", - зауважив волонтер. 

Також читайте: Кабмін розширив список товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без оподаткування. Обіцяють виділити спецпредставника від уряду, - Шипович. ПЕРЕЛІК

До 4.5 тис. зареєстрованих волонтерів збирали гроші на допомогу Силам Оборони. Формально, більшість із них має заплатити 19,5% податку, - волонтер Кубрушко 01

Нагадаємо, раніше волонтерка Люба Шипович заявила, що Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки.

Докладніше читайте у матеріалі Бізнес Цензор.

У відповідь міністр фінансів Марченко заявив: "Волонтери не сплачуватимуть жодних податків з товарів, які передаються ЗСУ".

Автор: 

податки (3832) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+24
Не понимаете вы власть
ОНА ЕЩЕ НЕ НАЖРАЛАСЬ
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04.06.2023 15:53
+23
Хочу бачити під цією новиною свідків сватів і прихожан яйцеликого жан клода боневтіка. Що далі , будете з війскових податки здирати за те що вони воюють?
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04.06.2023 15:53
+20
А най би ви бл**і зелені вихдихали разом з кацапами. Ніяк сарана зелена нажертися не може!
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04.06.2023 16:05
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Не понимаете вы власть
ОНА ЕЩЕ НЕ НАЖРАЛАСЬ
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04.06.2023 15:53 Відповісти
У гетьманцева отняли копеечку!
КОПЕЕЧКУ!
Вели царь ЗЕля казнить волонтеров как ты казнил Рифмастера и Кузьменко...
"Борис Годунов - рашиська опера"
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04.06.2023 17:35 Відповісти
Хочу бачити під цією новиною свідків сватів і прихожан яйцеликого жан клода боневтіка. Що далі , будете з війскових податки здирати за те що вони воюють?
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04.06.2023 15:53 Відповісти
Ще й тих, хто донить нехай обкладають. Он на монобанки..

Пздц які ж падли..
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04.06.2023 16:13 Відповісти
після перемоги- звичайно... такі зе чмошніки здатні на все.. одного гетманцева-********* хватає
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04.06.2023 15:55 Відповісти
Кончена влада! Я не дам більше ні копійки, можете попросити у Ахметова. Там вистачить і вам і на податки. Суки .
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04.06.2023 15:58 Відповісти
Саме цього бажає зелена влада...
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04.06.2023 16:06 Відповісти
У Ахметки можна. Але я проти того, щоб перестати донатити. Ураще у Боневтіка і друзів офшори конфіскувати..

Моя мама сьогодні мого ж однокашника зустріла..він понарасказував..про забезпечення..
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04.06.2023 16:16 Відповісти
Ну то напишіть, щоб ми знали. Які війська, приблизний напрямок, командир частини.

А той Ваш однокашник не хоче на гарячу лінію МО звернутися ? Чи мову відібрало ??
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04.06.2023 17:25 Відповісти
Я не передаст. А він дорослий.
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04.06.2023 17:39 Відповісти
А Ви думаєте, що хтось із учасників тут, Ваші побажання Ахметову передасть ??

Ясно що дорослий, раз в армію взяли.
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04.06.2023 22:08 Відповісти
Та щоб тій зеленій плісняві українське добро та поперек їх захланного горла стало.
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04.06.2023 15:58 Відповісти
Ментально Идеологические сподвижники русского мира ещё много верховной Раде Украины .✍️
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04.06.2023 15:59 Відповісти
Какое надо корыто, что бы эта власть нажралась.
Деньги собирают у простых людей, а "элита" в Монако,
и пальцем не пошевельнёт. А с похоронных с семьи
погибшего то же будут взымать налог ?
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04.06.2023 15:59 Відповісти
А Ви ціни бачили? Доречі, якщо у АТОшника хтось з членів сім'ї помер, поки він країну захищав, ніяких пільг на поховання немає.
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04.06.2023 16:18 Відповісти
А державна допомога на поховання ще існує ? У 17 році через ПФ ми отримували. Я навіть не знав. Це відбувалось автоматом у процессі оформлення.
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04.06.2023 17:16 Відповісти
Є. Задовбетесь довідки збирати. А ще прикольно з цією Дією, коли вона через опу працює. В мене чоловік помер у грудні. Ще не отримали на поховання. 4 000 грн, бо на момент смерті був без роботи.
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04.06.2023 17:42 Відповісти
А. Мінімальна послуга ритуальна з кремацією, без місця на кладовищі 21 000 грн.
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04.06.2023 17:45 Відповісти
У мене проблем не було з ПФ.
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04.06.2023 22:01 Відповісти
То Вам з відділенням пощастило.
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05.06.2023 01:41 Відповісти
Співчуваю дуже вашій втраті. Зелені паскуди доять копійки найвразливіших, а самі мільярди гребуть.
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05.06.2023 11:30 Відповісти
Все в найкращих традиціях бені каломойші....
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04.06.2023 16:01 Відповісти
Все просто: розрахунок на те, що український народ - терпіли...
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04.06.2023 16:03 Відповісти
Податок-95 - це наслідок іншої, сакральної цифри 73.
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04.06.2023 16:05 Відповісти
А най би ви бл**і зелені вихдихали разом з кацапами. Ніяк сарана зелена нажертися не може!
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04.06.2023 16:05 Відповісти
А про що говорив Міністр фінансів Марченко? Він казав, що волонтери не платять податки, коли допомогать ЗСУ, тому що йому збрехати що палець обοςςατи.
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04.06.2023 16:06 Відповісти
Вас винищити простіше чим прогодувати!
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04.06.2023 16:07 Відповісти
Цікаво , а з отих ''депутатських плюшок'', з мільйонних хабарів здирають 19,5%?!!!
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04.06.2023 16:11 Відповісти
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04.06.2023 16:18 Відповісти
Тут питання два : чи хоче держава перемогти чи хоче програти?((Якщо перемогти ,то це все одно що вижити.А якщо програти,то треба задушити допомогу волонтерів,звичайно,мотивуючи це "перед законом всі рівні".Безумовно,що серед волонтерів можуть бути,і покидьки,у всякому випадку вони не волонтери,а під них примазалися але....Або рух волонтерський є,не дивлячись,на якісь недоліки,або його зарубати,і тоді питання "а що було б без волонтерів?"Це так як ще до війни,всі говорили про податкові канікули для бізнесів різних масштабів,а особливо про малих.Дайте малим розкрутитися,а не душіть податком з перших років,але ж ні((Дайте людям розвернутися,нехай серед них є купа,і буде купа,котрі проіснують рік або кілька,але ті що виживуть,то ті змужніють,стануть стабільними платниками податків,середній клас створиться іт.д.
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04.06.2023 16:20 Відповісти
Формально, с верху "по пабарабау" что мы думаем! Там все знают, а мартышки в вольере развлекутся!
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04.06.2023 16:30 Відповісти
Багато тексту. Це відбувається вже 32 роки - формування середнього класу.

Результат ? Подивіться навколо Києва та інших великих міст - палаци !
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04.06.2023 17:23 Відповісти
Це все середній клас?чи...стригуни?
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04.06.2023 17:35 Відповісти
У середнього класу є певні ознаки, а де вони гроші взяли не має значення для їх визначення.
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04.06.2023 22:10 Відповісти
Стрижуть усе, що рухається випускники Трускавецького університету! Але завше ниють, що грошиків ніц немає... Вони то є, але не в держави. ОПфшори поповнюються.
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04.06.2023 16:24 Відповісти
Допоки всякі гетьманцЄви не будуть висіти на каштанах у Києві, доти ця мразота буде щемити і волонтерів і бізнес
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04.06.2023 16:28 Відповісти
А ви думали при жидах буде по іншому? Блокуйте, підари!
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04.06.2023 16:43 Відповісти
Юра запам'ятай, гроші платят платники податків! И не треба нас дурити, ми ще не п'яні!!!Треба гроші, нехай нашим слугам платять так названу "заробітну плату", 2 мінімальних соц. виплат! По рівню нашого життя до війни, наши слуги і цього не заробили! А багато з них, несподівано стали мільйонерами...
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04.06.2023 16:51 Відповісти
Крана в такому стані не може існувати, оскільки з'їдає сама себе .
Налог, він платиться з прибутку !!!
Який прибуток у волонтерів?????
Держава мусить пройтися по суддям та нардепам. Всі активи якім вони не можуть дати пояснення про походження мусять бути конфіскованих в казну.
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04.06.2023 17:03 Відповісти
Ти вибрав ******** клоуна презіком, а потім зєбався з України, і тепер після 100+ тис жертв найкращих громадян цієї країни, ти пропонуєш капітуляцію. Я нічого не наплутав?
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04.06.2023 17:18 Відповісти
Шановний, на жаль клоунів, як на копростані, так і в Україні, вибирають усі ці роки незалежності! А пропонують позбавити нас та Україну усякої свинопсинячої нечисті, які за карбованці, нас з Україною продали! Може Ви вважаєте, щоб грабували далі, нас і наших воїнів??
Запам'ятайте, позбутися зрадників, під час у війни, це половина перемоги!!
PS: Млинець, і за що, прегожен платить???
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04.06.2023 17:52 Відповісти
Оподатковувати волонтерів, які не більше і не меньше, а рятують країну та життя її захисників - це якийсь новий вид витонченого мазохізму і ідіотизму.
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04.06.2023 17:13 Відповісти
партія слуга народу і їхній божок - це ****** фашисти, мета яких знищення України
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04.06.2023 17:16 Відповісти
Міністр фінансів позавчора, мабуть, пояснював, що з поставок на армію волонтери не платитимуть податки.

Мабуть тут проблема у тому, що більша частина волонтерів оформлені як ФОП, або ведуть паралельну діяльність.
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04.06.2023 17:19 Відповісти
Міністр Фінансів просто брехав. Що можна Зелі-то можна і міністру !
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05.06.2023 08:29 Відповісти
"А пачєму всьо у вайска? А нам???"
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04.06.2023 17:43 Відповісти
Не треба так світити, зайвою!
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04.06.2023 18:02 Відповісти
Тобто зараз,якщо збираєш собі кошти на купівлю чогось,щє за це нарахують податок???? Наслідуючи логіці кабміну,матриця дій повністю нагадує діяльність банкової системи....Банки теж акумулюють зібрані кошти для вкладання в певну діяльність.Хочу побачити обкладання всіх банків України 19.5% податку....
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05.06.2023 06:36 Відповісти
 
 