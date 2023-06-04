До 4.5 тис. зареєстрованих волонтерів збирали гроші на допомогу Силам Оборони. Формально, більшість із них має заплатити 19,5% податку, - волонтер Кубрушко

У реєстрі волонтерів зареєструвались до 4.5 тисяч людей, які збирали гроші на допомогу Силам Оборони. Згідно з чинним законодавством, більшість із них повинна заплатити 19.5% податку

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Юрій Кубрушко, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи тему оподаткування волонтерів, він публікує свої висновки за тиждень:

1. У реєстрі волонтерів зареєструвались від 3 до 4.5 тисяч людей (бачив різні оцінки).

2. В Україні гроші на допомогу Силам Оборони збирали сотні тисяч людей. Формально, згідно чинного законодавства, більшість з них повинна заплатити 19.5% податку.

3. Всі розборки з Міністерством фінансів цього тижня стосуються лише того, чи буде держава мати підстави наздоганяти чи ні частину з тих 4.5 тисяч зареєстрованих волонтерів.

4. Інші сотні тисяч лишаються під ударом. Чи прийде до них ДПС, коли, до багатьох чи ні наразі невідомо.

5. Потрібно системне рішення як загальна амністія, на яку держава ніколи не піде, бо ДНК державних органів відразу малює страшні картинки як несправжні волонтери без податків будуть продавати айфони чи пеньюари.

"Висновок: що робити? Єдиний шлях, який я наразі бачу, це взаємопідтримка. Щоб кожна людина, яка допогала армії, знала, що якщо до неї прийдуть органи з вимогами, відкликнуться і стануть публічно на її захист десятки тисяч волонтерів, військовослужбовців, їхніх рідних", - зауважив волонтер.

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Нагадаємо, раніше волонтерка Люба Шипович заявила, що Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки.

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У відповідь міністр фінансів Марченко заявив: "Волонтери не сплачуватимуть жодних податків з товарів, які передаються ЗСУ".