За добу ворог 4 рази обстріляв прикордоння на Сумщині та Чернігівщині, - ОК "Північ"

За 4 червня російські війська здійснили 4 обстріли прикордонних громад Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис ОК "Північ" у телеграмі.

Зокрема, із 07:00 до 07:20 у районі села Карповичі зафіксувано 15 влучань, імовірно, з мінометів 120 калібру.

З 11:00 до 12:05 зафіксовані 28 влучань, імовірно, зі ствольної артилерії по селищу Зноб-Новрогодське.

З 14:10 до 14:20 у районі села Бруски загарбники зафіксовано три влучання, імовірно, з міномета 120 калібру. З 15:10 до 15:30 у районі цього ж населеного пункту було ще шість влучань, імовірно, з такої ж зброї.

Зазначається, що нформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури у жодному з випадків не надходила.

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Повідомлялося також, що цієї ночі прикордонники знищили 2 ворожі ударні дрони, як тільки ті перетнули державний кордон.