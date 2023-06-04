Протягом 4 червня росіяни завдали 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо обстрілів, які завдали російські окупанти по території України протягом 4 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Загалом протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

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