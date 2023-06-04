Міноборони РФ заявляє, що українській ДРГ не вдалося переправитися через річку на Бєлгородщині
Міністерство оборони Росії заявляє, що російські війська завадили українській деверсійно-розвідувальній групі переправитися через річку поблизу Нової Таволжанки Бєлгородської області. Про бій у цьому районі заявляла місцева влада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.
У Міноборони РФ заявили, що підрозділами прикриття держкордону виявлено спробу "ДРГ українських терористів" переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.
"По противнику завдано артилерійського удару, він розсіяний і відійшов", - ідеться в повідомленні.
Російські добровольці ці заяви не коментували.
Нагадаємо, про бій поблизу Нової Таволжанки заявляв губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
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саме тому чеченці взбунтовалися
і знову вернули владу над москвою
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АвроруКузю притягнули
Ну так, громче всех кричит ДЕРЖИ ВОРА сам вор. Тут так же. Психологическая манипуляция - они уверены, что если постоянно визжать - террористы, нацисты, фашисты, то все забудут кто на самом деле ими является.
Щойно Еліна Світоліна дотисла москальку і вийшла в 1/4 на Ролас Ґарос.
Публіка її дуже підтримувала. Не те, що ті кончені ******, які освистали Марту Костюк.
Так вона ж якраз касаткіну і вибила щойно.
Я перші кілька хвилин не бачила, а в кінці гри жодного рукостискання не було.
Тепер дивитимусь гадюку-бульбашиху сабаленку (прізвище наше ганьбить) проти американки. Буду за американку. Еліна зустрінеться з переможницею цієї пари.
https://sport.ua/news/628688-elina-svitolina-pochemu-ne-zhmem-ruku-rossiyanam-eto-pozitsiya-ukraintsev
ЗМІ: Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області
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Прем'єр Бельгії підтвердив розслідування щодо можливого використання її зброї в РФ
Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.
Довольно предсказуемо, господин Гладков не явился забрать простых русских солдат - не хватило мужества кавалеру ордена «мужества». Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах.