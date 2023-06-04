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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Міноборони РФ заявляє, що українській ДРГ не вдалося переправитися через річку на Бєлгородщині

бєлгород

Міністерство оборони Росії заявляє, що російські війська завадили українській деверсійно-розвідувальній групі переправитися через річку поблизу Нової Таволжанки Бєлгородської області. Про бій у цьому районі заявляла місцева влада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ. 

У Міноборони РФ заявили, що підрозділами прикриття держкордону виявлено спробу "ДРГ українських терористів" переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

"По противнику завдано артилерійського удару, він розсіяний і відійшов", - ідеться в повідомленні. 

Російські добровольці ці заяви не коментували. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Гладкова: пропонують зустрітися у храмі та забрати полонених російських солдат. ВIДЕО

Нагадаємо, про бій поблизу Нової Таволжанки заявляв губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков. 

Міноборони рф (705) Бєлгород (504) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+31
«В Стародавньому Єгипті не вели записів про військові поразки. Тому зрозуміти, що Єгипет програвав війну, можна було по тому, що перемоги відбувались все ближче і ближче до їхньої столиці».
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04.06.2023 19:38
+25
то ваші шахтьори з военторгу вертаються
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04.06.2023 19:36
+13
врагу нє удалось взять владівасток
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04.06.2023 19:45
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то ваші шахтьори з военторгу вертаються
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04.06.2023 19:36 Відповісти
А що ми збиралися ?
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04.06.2023 19:36 Відповісти
А нахіба Ви їм білок галюциногенних насвістіли?))))
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04.06.2023 19:39 Відповісти
Вони самі собі насвістують, я сама у шоці
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04.06.2023 19:45 Відповісти
не дЕверсійно-розвідувальній групі, а дИверсійно-розвідувальній групі
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04.06.2023 19:37 Відповісти
Віримо?
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04.06.2023 19:37 Відповісти
«В Стародавньому Єгипті не вели записів про військові поразки. Тому зрозуміти, що Єгипет програвав війну, можна було по тому, що перемоги відбувались все ближче і ближче до їхньої столиці».
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04.06.2023 19:38 Відповісти
зверніть увагу на радісні обличчя в кадрі
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04.06.2023 20:44 Відповісти
взагалі тоді відбувся переворот - ельцин на танках забрав владу а ЗАКОННО обраного чеченця Хасбулатова
саме тому чеченці взбунтовалися
і знову вернули владу над москвою
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04.06.2023 20:47 Відповісти
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04.06.2023 20:52 Відповісти
Загалом непогано було б вказувати автора слів.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__cft__[0]=AZUK_a-CLcUB73ZMdpmNYWXUAj7NQmEV0iM075nFbX9AbZXy7q70JHQPixWM7Q79YSjRstJGyeXwhk86-CS0IQYLg4SrUnCkocbWyGcIcBhJzyu49tAzDAh7jJSTawOJ6ehgTKDP0uEgyfhRRgQIbufW8w725YNqJOwEThz4wBEasQ&__tn__=-UC%2CP-R Victor Tregubov
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04.06.2023 22:24 Відповісти
І як же наша ДРГ не змогла подолати їхню річку, якщо «нас там нєт»
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04.06.2023 19:40 Відповісти
у ***** победа за победой... пора выбирать кремлевскую башню на которой будет висеть
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04.06.2023 19:40 Відповісти
Москву-реку уже тоже заминировали?
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04.06.2023 19:42 Відповісти
Аврору Кузю притягнули
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04.06.2023 20:13 Відповісти
скажи ка дядя вєдь недаром маскву спалили партизани, укроп засеяв там?
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04.06.2023 19:42 Відповісти
Ну РДК суровые, градами простреливают переулки😂😂😂
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04.06.2023 20:16 Відповісти
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04.06.2023 20:41 Відповісти
за що пси? туди заходять котики
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04.06.2023 20:46 Відповісти
тссс
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04.06.2023 21:52 Відповісти
врагу нє удалось взять владівасток
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04.06.2023 19:45 Відповісти
З чим боролись, на те й напоролись..
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04.06.2023 19:45 Відповісти
Міністерство нападу не вкурсах що військову форму мона купити на базарі.
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04.06.2023 19:47 Відповісти
Им уже какие то террористы мерещатся. Хотя то просто граждане РФ с росийскими паспортами возвращаются домой. Причем тут Украина
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04.06.2023 19:52 Відповісти
"какие то террористы мерещатся"

Ну так, громче всех кричит ДЕРЖИ ВОРА сам вор. Тут так же. Психологическая манипуляция - они уверены, что если постоянно визжать - террористы, нацисты, фашисты, то все забудут кто на самом деле ими является.
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04.06.2023 20:51 Відповісти
Таке повідомлення рашистів означає, що їх військові формування не контролюють правий берег річки Сіверський Донець.

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04.06.2023 19:55 Відповісти
Збільшений масштаб звільненої території Білгородської обл.
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04.06.2023 20:17 Відповісти
ОФТОП

Щойно Еліна Світоліна дотисла москальку і вийшла в 1/4 на Ролас Ґарос.

Публіка її дуже підтримувала. Не те, що ті кончені ******, які освистали Марту Костюк.
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04.06.2023 20:05 Відповісти
Світоліна і цій росіянці не потисла руку. На прес-конференції сказала, що вдячна і тиснутиме руку наступній суперниці - теж росіянці Дар`ї Касаткиній, бо та виступила проти агресії росії.
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04.06.2023 20:27 Відповісти
?
Так вона ж якраз касаткіну і вибила щойно.

Я перші кілька хвилин не бачила, а в кінці гри жодного рукостискання не було.

Тепер дивитимусь гадюку-бульбашиху сабаленку (прізвище наше ганьбить) проти американки. Буду за американку. Еліна зустрінеться з переможницею цієї пари.
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04.06.2023 20:30 Відповісти
Соррі, про потискання руки не було. Тільки про вдячність позиції:
https://sport.ua/news/628688-elina-svitolina-pochemu-ne-zhmem-ruku-rossiyanam-eto-pozitsiya-ukraintsev
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04.06.2023 20:34 Відповісти
Там сама Дар*я добре вийшла з пікантної ситуації,показала Еліні-ВО(великий палець)
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04.06.2023 20:56 Відповісти
И зачем форсировать реку, что за бред.
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04.06.2023 20:08 Відповісти
Канашенкав стакан въ@бал и решил что форсирование необходимо.)
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04.06.2023 20:15 Відповісти
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04.06.2023 21:26 Відповісти
МО РФ любит бред
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04.06.2023 20:16 Відповісти
Значить переправилися вдало👍
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04.06.2023 20:14 Відповісти
все заявы МО РФ надо понимать наоборот
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04.06.2023 20:17 Відповісти
Украинская ДРГ не переправилась через речку? Через Днепр подразделения ЗСУ переправились, а тут "речка" остновила... Может это была речка горячей мочи воинов параши? Тогда согласен, лучше не форсировать, а Хаймерсами на расстоянии ссцыкунов лупануть.
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04.06.2023 20:15 Відповісти
Северный Донец
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04.06.2023 20:18 Відповісти
Да какая разница русло какой речки московиты своими испражненями заполнят? Всегда нравятся такие географы, не понимающие аллегорий...
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04.06.2023 20:23 Відповісти
сИверский Донец ( параш.) сІверский Донец (укр).
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04.06.2023 20:31 Відповісти
лаптю виднее
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04.06.2023 20:41 Відповісти
МО РФ заявило что в пригороде Днепра уничтожила цех по производству дронов , а на самом деле попали в двухэтажный жилой дом
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04.06.2023 20:21 Відповісти
МО РФ реально больные люди
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04.06.2023 20:22 Відповісти
Ні..нереально хворі..
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04.06.2023 20:31 Відповісти
Так у них же все так: куди потраплять - там і штаб / позиції укров / цех і т.д.
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04.06.2023 20:32 Відповісти
значит таки удалось переправиться.
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04.06.2023 20:24 Відповісти
Вот первые плоды этого рейда -
ЗМІ: Бельгія звернеться до України через нібито використання її зброї в Бєлгородській області
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04.06.2023 20:35 Відповісти
чушь с Немытой

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04.06.2023 20:39 Відповісти
Ну, шо чухлома ватная?
---------------------------------------
Прем'єр Бельгії підтвердив розслідування щодо можливого використання її зброї в РФ
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06.06.2023 00:36 Відповісти
Напередодні https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/03/nato-weapons-russia/ The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомила, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.
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04.06.2023 20:36 Відповісти
чушь с Немытой
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04.06.2023 20:37 Відповісти
вот вам и живой лапоть на Цензоре
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04.06.2023 20:38 Відповісти
Я тебе посилав у дупу, ні? Ну, так зараз посилаю, йди.
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04.06.2023 20:44 Відповісти
раздался голос с дупы
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04.06.2023 20:45 Відповісти
Вже йди, бігом!
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04.06.2023 20:49 Відповісти
Русский Добровольческий Корпус
Довольно предсказуемо, господин Гладков не явился забрать простых русских солдат - не хватило мужества кавалеру ордена «мужества». Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах.
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04.06.2023 20:36 Відповісти
Тільки цей півень запросив туди Бубочку. Краще б Дерьмака
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04.06.2023 20:53 Відповісти
На россии гражданская война, а кремль все какую-то украинскую дрг упоминает. Неисправимые дебилы
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04.06.2023 21:08 Відповісти
если РДК решились на форсирование - полные долбойобы... ничему их не учит форсаж северского донца, где наши сожгли 3 бтг... и почитать историю на помешало-бы - при форсировании Днепра для взятия Киева, погибло около 2млн бойцов ркка
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04.06.2023 22:50 Відповісти
 
 