Міноборони РФ заявляє, що українській ДРГ не вдалося переправитися через річку на Бєлгородщині

Міністерство оборони Росії заявляє, що російські війська завадили українській деверсійно-розвідувальній групі переправитися через річку поблизу Нової Таволжанки Бєлгородської області. Про бій у цьому районі заявляла місцева влада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

У Міноборони РФ заявили, що підрозділами прикриття держкордону виявлено спробу "ДРГ українських терористів" переправитися через річку в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області.

"По противнику завдано артилерійського удару, він розсіяний і відійшов", - ідеться в повідомленні.

Російські добровольці ці заяви не коментували.

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Нагадаємо, про бій поблизу Нової Таволжанки заявляв губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.