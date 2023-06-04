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Польський добровольчий корпус ніяк не пов’язаний з офіційною владою Польщі, - представник уряду Жарин

польща,grom,спецзагін

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляє про непричетність польської влади до діяльності Польського добровольчого корпусу поблизу російсько-українського державного кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Описаний у ЗМІ Польський добровольчий корпус жодним чином не пов'язаний з польськими збройними силами чи будь-якою польською установою. Діяльність польських добровольців, які підтримують Україну в боротьбі з Росією, не слід ототожнювати з владою Республіки Польща", - написав Жарин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше, з'явилося відео, в якому стверджувалося, що бійці Польського добровольчого корпусу перебувають у прикордонних населених пунктах Білгородської області РФ, де проводить свої рейди Російський добровольчий корпус (РДК).

Своєю чергою, у РДК заявили, що Польський добровольчий корпус забезпечує конвой полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державних кордонів України.

Автор: 

Польща (8496) добровольці (918) РДК (66)


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Топ коментарі
+28
Як же, мабуть, коробить московитів, коли їх змушують жерти їхнє ж "нас там нєт"!
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04.06.2023 20:38
+26
Поляки на танках з українськими прапорами увійшли у росію Звичайні події 2023 року
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04.06.2023 20:38
+25
НАСТАМНЄТ!
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04.06.2023 20:38
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04.06.2023 20:35 Відповісти
помнять катинь
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04.06.2023 20:36 Відповісти
НАСТАМНЄТ!
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04.06.2023 20:38 Відповісти
nas tam nie ma
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04.06.2023 20:44 Відповісти
Як же, мабуть, коробить московитів, коли їх змушують жерти їхнє ж "нас там нєт"!
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04.06.2023 20:38 Відповісти
Ага. Я на пікабу читала їхнє скигління: "зєркально атвєчают, как па спіску ідут".
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04.06.2023 20:41 Відповісти
Да ладно, хлопці. Чого будемо шифруватись, як пиз...ти москаля, то всім світом. Інакше оця погань не зрозуміє і мозги не стануть на місце(при умові, що вони взагалі в них є). Тим більше, що московити торочать про "вайна со всем западом", не будемо їх розчаровувати...
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04.06.2023 20:38 Відповісти
Никто и не шифруется есть международные правила без официального приглашения иностранные бойцы не могут находится на территории воюющего государства. За незаконное нахождение в Евросоюзе статья. Поэтому никто не шифруется... их просто там нет))
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04.06.2023 21:46 Відповісти
Ну, нет так нет. Закриваємо тему-нема про що говорити...
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04.06.2023 22:31 Відповісти
Поляки на танках з українськими прапорами увійшли у росію Звичайні події 2023 року
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04.06.2023 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9P2wxBVzH1Y Рукалицо
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04.06.2023 20:53 Відповісти
Так, скоро і американців на Абрамсах побачимо і не здивуємось.
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04.06.2023 21:33 Відповісти
Навіщо виправдовуватись? Це контрпродуктивно.
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04.06.2023 20:41 Відповісти
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04.06.2023 20:41 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 15 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1604 1604 року з території Речі Посполитої в межі Московського Царства увійшло військо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_I Лжедмитрія - можем павтаріть?...на черзі французький добровольчий корпус імені Наполеона... німці...націоналістичний інтернаціонал...
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04.06.2023 20:42 Відповісти
Наполеону не пощастило. Він погано підготувався.
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04.06.2023 20:55 Відповісти
Наполеон не туди пішов. Якби пішов на Україну, де ще живою була пам'ять про козацтво, то може б задавив кацапію вже тоді. Але на той час це було зрозуміло. Він і Польщу не схотів відновлювати, а про Україну і мови не було. Бо на той час коаліція Англія+Прусія+кацапія (+австро-угорщина) була сильніша за францію, а вони і чути не хотіли про Польщу, не кажучи про Україну.
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04.06.2023 22:06 Відповісти
То польські шахтьори і трактористи.
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04.06.2023 20:43 Відповісти
ихтамнеты
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04.06.2023 20:49 Відповісти
To jest polscy górnicy
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04.06.2023 20:51 Відповісти
ты перевод сразу пиши
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04.06.2023 20:52 Відповісти
I dlaczego, мoskal, nie nauczyli cię, jak korzystać z tłumacza w Google?
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04.06.2023 20:58 Відповісти
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04.06.2023 20:59 Відповісти
как называется расширение ?
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04.06.2023 21:04 Відповісти
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb
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04.06.2023 21:11 Відповісти
Ти теж.
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04.06.2023 20:59 Відповісти
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04.06.2023 21:50 Відповісти
To nie my. Nie ma nas tam. Ruskie 'kurwa.
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04.06.2023 20:57 Відповісти
нічого не знаю моя хата с краю
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04.06.2023 21:00 Відповісти
чого ти не пишеш історично вірний варіант, а спотворений кацапами? Сам такий?
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04.06.2023 22:12 Відповісти
Респект ПОЛЯКАМ!!! Они оказались очень полезными чем некоторые ноющие и трусливые диванные боты...
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04.06.2023 21:24 Відповісти
Еврейский ударный батальон (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Жидівський пробойовий курінь, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Żydowski kureń Ukraińskiej Armii Halickiej) - военное подразделение 1 корпуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Галицкой Армии . Сформирован в июне 1919 во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Чортковского наступления из состава еврейской милиции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Тернополя . Командир - поручик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD Соломон Ляйнберг .
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04.06.2023 21:57 Відповісти
так или иначе московию придется мочить всем миром и никто от этого не уйдет
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04.06.2023 22:10 Відповісти
Нормальним людям це і так зрозуміло, а перед рулайном нема чого і виправдовуватись
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04.06.2023 22:32 Відповісти
Усі хочуть натренувати свої підрозділи на війні в Україні
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04.06.2023 23:49 Відповісти
Поляки йдуть на Катинь
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05.06.2023 08:46 Відповісти
виявляється "настамнєт!" чудово працює в обидва боки.
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05.06.2023 09:46 Відповісти
 
 