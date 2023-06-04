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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми передаємо їх в обмінний фонд української сторони, - легіон "Свобода Росії" оголосив долю взятих полонених з армії РФ

полон,рдк

У Легіоні "Свобода Росії" повідомили про намір передання полонених, узятих під час рейдів у Білгородську область РФ, в обмінний фонд української сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі "Легіону свободи".

"Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова (губернатор Бєлгородської області, - ред) злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як то кажуть, покидьки і негідники. Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони", - ідеться в заяві Легіону.

Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не прийшов губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО

Автор: 

полон (1560) добровольці (918) полонені (2261) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+25
1. Це обмінний фонд, чи будемо наших полонених міняти на "буси"?
2. Краще хай посидять у в'язниці на казеній їжі, ніж у окопі з автоматом.
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04.06.2023 21:26
+17
У Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію РФ🙏
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04.06.2023 21:25
+12
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04.06.2023 21:41
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Нормальный подгон.
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04.06.2023 21:14 Відповісти
Ще й цих годувати..пуйлу пофігу на біосміття..
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04.06.2023 21:16 Відповісти
1. Це обмінний фонд, чи будемо наших полонених міняти на "буси"?
2. Краще хай посидять у в'язниці на казеній їжі, ніж у окопі з автоматом.
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04.06.2023 21:26 Відповісти
''На казеній їжі"??? На кожного витрачаємо по десять тисяч! У нас пенсіонери на менші гроші мусять виживати!
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04.06.2023 21:57 Відповісти
Я розумію, що бидло думає тільки про гроші і зовсім не может думати на рівні держави, а не своій сраки. Але якщо думати на рівні держжави, то все стає на сві місця.
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04.06.2023 22:13 Відповісти
А пораненим захисникам 710 грн це на рівні держави чи на рівні слуг яким усе до дупи аби мати свою кишеню повною
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04.06.2023 22:57 Відповісти
на рівні держжави

- на уровне государства принять меры для отражения возможной агрессии - нет, нет ударных группировок, нужно строить дороги.
- на уровне государства обеспечить своих военных - нет, пусть волонтеры занимаются
- на уровне государства обеспечить своих ранеых военных средсвами для существования - ??????
- на уровне государства обеспечить временное перемещение с прифронтовых районов - сами переселяйтесь за 6500 грн.
...........
- на уровне государства обеспечить минимум для малоимущих и пенсионеров - нет, пусть не думают про "своій сраки."

вдруг, в ходе гражданской войны на территории кацапии межу росиянцами и росиянцам, одни росиянцы взяли в плен других росиянцев и передают их в обменный фонд Украины.
эти пленные имеют отношения к конфликту в Украине? они по международному праву будут комбатантами? или Украина их фактически выкрадет с территории кацапии?
почему Украина на уровне государства должна думать о них, а не о своих гражданах?
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04.06.2023 23:27 Відповісти
Да хоть откуда взала. Например если молдова бы разорешила и мы снесли преднестровье - то там взятые в плен так же пошли бы в обменный фонд. Про выкрала - это вообще идеотизм - по такой логике если мы в белгородской области взорвем военный склад - то мы типо агрессоры? В реальности рашка напала - и мы можешь брать в плен на территории рашки так же самое. Если нам при этом помогают трактористы и шахтеры - то что? Все остальное, что вы написали - вообще какой то бред. Что от того, что у нас много чего не обеспечиваеться - не надо думать об обменном фонде? При том, что его не много и много денег не надо.
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05.06.2023 00:39 Відповісти
Да я двумя руками за то, что бы Украина действовали на территории кацапии. Но Украина официально вроде как открестилась от этих легионеров, посему и возникают такие вопросы. Не перекручивайте.

та-да... много денег не надо. ну да ладно, все равно финансирование идет с американского бюджета.

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05.06.2023 08:38 Відповісти
А бидло і обзиває інших бо воно само і є бидло.
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05.06.2023 00:26 Відповісти
А якщо на когось кажешь алкаш - то ти сам алкаш, навіть якщо взагалі не пьешь? Так і тут - я обосновав чому бидло. А ти написав просто що тобі це не подобаєтся. правду не *******, да.
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05.06.2023 00:35 Відповісти
То краще хай оці "ваньки" воюють? Сподіваюсь Ви написали це жартома, чи привильні думки з'являться тільки тоді коли ці орки прийдуть в вашу домівку?
А ще не потрібно перейматись тим що оплачує Захід.
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04.06.2023 22:18 Відповісти
на зрадойобів держава теж кошти витрачає, а користі від полонених навіть більше
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04.06.2023 22:29 Відповісти
они чьи пленные? в ходе какого конфликта? они будут считаться комбатантами у нас?
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04.06.2023 23:30 Відповісти
Вони полонені ЗСУ, в ході військових дій.
Теперішнє військове право як комбатантів розглядає вояків, які беруть участь у національно-визвольних війнах, які ведуться народами для отримання свого права на самовизначення. У разі якщо населення неокупованих територій при наближенні ворога, не встигнувши сформувати регулярні частини, береться за зброю з метою боротьби з військами, що здійснили вторгнення, воно також визначається як воююча сторона конфлікту, за умови, що відкрито носить зброю та дотримується законів і звичаїв війни.
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05.06.2023 00:19 Відповісти
только вот ВСУ и Украина официально дистанцировалась от тех легионов.

официально война не объявлена и Украина отражает агрессию на своей территории. каких либо соглашений, союзов с этими легионами на кацапии у Украины нет.

будут ли они считаться у нас комбатантами? хз.
на каком основании окажутся на нашей территории? хз.
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05.06.2023 00:26 Відповісти
Це офіційні підрозділи ЗСУ, Міжнародне право не забороня проведення бойових дій на території противника.
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05.06.2023 00:34 Відповісти
А пам'ятаєте 2014 рік - "зелених чоловічків" і " нас там нєт"? Так от, в цю гру можуть грати не тільки росіяни.
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05.06.2023 10:10 Відповісти
Ви розумієте що таке "союзник" у війні? І що цілі війни та бачення перемоги, можуть трохи відрізнятись.
Наша основна ціль це вихід на кордон 1991 року, і бажано буферна демілітарізована зона, а ціль РДК та ЛСР повалення влади путіна.
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05.06.2023 11:13 Відповісти
В чому протиріччя? Тому що на даному етапі війни ці формування базуються на території України.
Сподіваюсь пояснювати що полонених потрібно утримувати у відповідних місцях не доведеться?
Зрештою можна вважати ці підрозділи такою собі реінкарнацією "РОА", але вже з іншими цілями, ідеями та союзником.
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05.06.2023 11:57 Відповісти
Я вам навів простий приклад РОА:
( Де-юре вважалася німцями однією з союзних армій, хоча фактично була підпорядкована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту .) - так в чому протиріччя?
Так що хто чій час витрача? Ви навіть полінувались зайти на вікі щоб прочитати кілька слів.
Дискусію закрито.
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05.06.2023 12:20 Відповісти
Тому що це гібридна війна, яку розпочала росія в 2014 році, Україна не зобов'язана діяти в тих рамках на які очікує росія - це нові реалії але в рамках Міжнародного права.
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05.06.2023 14:14 Відповісти
Між Україною та росією офіційно нема війни, але бойові дії тривають з 14 року, як і обміни полонених.
Росія фактично нівелювала свої кордони вписавши до конституції території які і дня не контролювала, тому облиште мені щось доводити.
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05.06.2023 14:41 Відповісти
вы о чем вообще пишете? разве это кто-то отрицает?
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05.06.2023 14:47 Відповісти
А хто пише про захоплення військовополонених і чи такі дії будуть легітивні.
Так, в нинішніх реаліях вони будуть легітивні.
Якщо путін хоче довести протилежне, то хай поїде у Гаагу і напише скаргу (це сарказм).
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05.06.2023 15:04 Відповісти
про захват военнопленных я не писал.
в чем легитимность таких действий?
что там хочет пукин - мне до одного места.
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05.06.2023 15:07 Відповісти
"в рамках международного права, каким образом Украина получит военнопленных, "
В рамках проведення бойових дій союзним підрозділом - я вже це писав.
Здається я маю справу з тролем.
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05.06.2023 15:19 Відповісти
це не підрозділи ЗСУ.

цей ******* ру-бот і намагається Вас змусити писати такі відповіді і потім їх скрінити на своїх помойках.

Для статусу військовополоненого абсолютно не має значення, ким, як і де вони захоплені. Подивиться статтю 4 конвенції 49 року.

І ви ведетесь на ці маніпуляції.
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05.06.2023 15:24 Відповісти
наші. іди накуй. так
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05.06.2023 15:21 Відповісти
Так, несправедливе розподілення коштів на рашистьких полонених та українських пенсіонерів, але якщо за одного орка, віддадуть хоча б одного полоненого українця, то я тільки ЗА!, хоча я теж пенсіонер вже більше 10 років і пенсія у мене в 2 рази меньша, ніж на утримання одного орка!
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05.06.2023 10:47 Відповісти
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04.06.2023 23:42 Відповісти
Ну і що, будуть працювати, а не воювати.
"В колонії російські полонені працюють. Робота оплачується і на ці гроші військовополонені можуть купити собі що-небудь у місцевому магазині - або оплатити додаткову телефонну розмову.Готують їжу полонені собі самі."
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05.06.2023 00:04 Відповісти
на каком основании Украина их будет держать в плену?
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05.06.2023 00:15 Відповісти
====
меблі на балкони в Буковель або в Кончу-заспу..
....
А ви кажете
...
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05.06.2023 01:16 Відповісти
----
а тому що вони служать в армії агресора...
..
Чи відпустити їх щоб передислокувалися до Бахмуту чи харкова..
..
1.. ти або дебіл
..
2... або москаль - то всерівно дебіл..
...
вибач якщо не вгадав третьго варіанту
...
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05.06.2023 01:19 Відповісти
??? !!!
а тому що вони служать в армії агресора...
..
Чи відпустити їх щоб передислокувалися до Бахмуту чи харкова.

А чи не те саме я написав?
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05.06.2023 10:25 Відповісти
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04.06.2023 21:22 Відповісти
Тобто: полонені взяті росіянами на території росії передаються Україні в обмінний фонд? Отакої.
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04.06.2023 21:22 Відповісти
Сюрреалізм. Два роки тому про таке і думати було б дивно..
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04.06.2023 23:49 Відповісти
а чому ні?
ви ще один експерт, який вирішив придумати своє власне визначення військовополоненого, виходячи не з женевських конвенцій, а зі своїх власних хибних уявлень?
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05.06.2023 15:14 Відповісти
У Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію РФ🙏
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04.06.2023 21:25 Відповісти
Никогда не задумывались почему Пригожин назвал свои отряды террористов Вагнер?
Рихард Вагнер - немецкий композитор 18 века творчество которого было переполнено идеологией нацизма - шовинизм, антисемитизм, антиамериканизм.
Рихард Вагнер любимый композитор Гитлера. Тиран настолько вдохновлялся творчеством Вагнера что завел тесные, дружеские отношения с родней композитора.
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04.06.2023 21:33 Відповісти
А який був улюблений композитор Сталіна?
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04.06.2023 21:44 Відповісти
задумывались и не раз, уже были разборы всей этой идеологии
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04.06.2023 21:51 Відповісти
https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD

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04.06.2023 22:12 Відповісти
Пригожин де-юре не є керівником охороної фірми під кодовим знаком "Вагнер". Він є лише публічною особою; і, можливо, керівником де-факто.
Де-юре цією фірмою керує генерал ГРУ такий собі Уткін, з поганялом "Вагнер". Звідси і пішло "вагнерівці".
Уткін свого часу і де-факто керував цими бойовиками. Як так сталось, що його усунули від керування і нею став керувати Пригожин - історія потім розкаже.
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04.06.2023 22:30 Відповісти
Вагнер жил исключительно в 19-м веке и никак антиамериканистом быть не мог
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04.06.2023 22:35 Відповісти
Невистка. - Так вона ж корив пасе?! - Так звидтиля и несе!!!
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04.06.2023 23:05 Відповісти
Ну, не 18, а 19 веку. И если вы объясните мне, где анти-американизм в "Песне о Нибелунгах", "Таннгейзере" или "Тристане и Изольде" - мне было бы очень интересно. Вообще анти-американизм в 18 веке - спасибо, поржал.

Из того, что правда - ярый антисемит. А заодно борец за сохранение исторических памятников - до него об этом как-то даже и не задумывались - и за права животных.

Ну, а что нацисты подхватили его музыку - так они и Ницше считали своим, а любимым фильмом алойзыча были "Кольца Нибелунгов" режисёра Фрица Ланга, который вообще был записной антифашист.
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04.06.2023 23:11 Відповісти
Не рівняйте Ніцше з Вагнером (до речі -- дуже активним опонентом Вагнера , в тому числі й в його расистких ідеях) .

Ніцше не тільки опонував Вагнеру через його відому й активну юдофобію , але він на цілих 8 років розсварився з власной й єдиною сестрою , яка була у шлюбі з одним з перших німецьких засновників расової теорії .

Й саме через той факт , що Єлізабет Нишче-Фьостер вступила в NSDAP в 1930 році (на 84 році життя) тільки тому гітлер їй повірив (бо сам був телепень й неук в філософії) ,що мовляв її брат був націоналістом .
Вона ж не показувала адіку листи брата , де Фридріх відкритим текстом пише , що мовляв так й так Ліз , але ти майде цитата :"опустилася до печерної юдофобії , що непритаманно для мислячої особистості" .
Я вже не кажу ,що єдиним другом й однодумцем Фрідриха був Пауль Рьо -- представник "низшої раси" за теорією націстів .
Та й сам Ніцше усе своє життя вважав себе нащадком слов"ян , а точніше -- поляком він рахував себе але аж ніяк не "арійцем" в розумінні нацистів й його сестри (та шурина) ...

Так що термін , "ані счіталі" дуже умовний , бо требо рахувати середній рівень інтелекту лідерів NSDAP , що не вживати термін "счіталі" Єлізабет там локшини на вуха навісила й Нічше вже їх ...
Але з Вагнером усе простійше -- його доньки були у нацистах . Та й він сам не приховував юдофобії ніколи .

Інша справа це те , що хотів би він увійти в історії як кат и вбивця малих дітей у концтаборах - не дуже впевненний !
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05.06.2023 02:05 Відповісти
Дык в том-то и дело, что Ницше до нацизма - вообще никаким боком. Но вот они вцепились как клещ в Übermensch, и бросили в один котёл с Вагнером. И теперь Ницше многие считают за нациста - впрочем, вы куда подробнее это описали.
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05.06.2023 09:34 Відповісти
Нацизм -- це життєва стигма примитивних людей .

А естет Ніцше -- це висших пілотаж не тільки філософії , але й мистецтва взагалом .
Це не тільки конроверсія , це й два протилежних полюса .
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05.06.2023 10:49 Відповісти
>>Рихард Вагнер любимый композитор Гитлера.>>
Tak i bilo, mogu soglasitsja. Ostaljnoje vashe - prosto brehnja!
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04.06.2023 23:22 Відповісти
Тільки не 18 століття , кінця 19 . Бо в 18 столітті починали творити Моцарт й Бетховен . А також : Гайдн й Гендель . В середині був Ференс Ліст , а ось Вагнер був зятєм Ліста й тобто творив в середині й на прикінці 19 століття .
А ось вже зять Вагнера й 2 його доньки були членами нацисткої партії . Тобто , аж ніяк їх батько (який помер 1882 році) не міг бути композитором в 18 столітті .
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04.06.2023 23:44 Відповісти
Вагнер - погоняло Уткіна, засновника банди.
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04.06.2023 23:47 Відповісти
Рихард Вагнер , це геній , хоч й дуже непорядний й достаньо примітивний (тому за геніальністтю явно не дотягує до свого тестя який й 10 крайщих попадає , а Вагнер -- дай боже й до 20 дотягує) . А уткін просто лайно й вбивця без жодного естетичного додатку .
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05.06.2023 00:37 Відповісти
Назва Вагнер пішла від позивного підполковника Уткіна, а пригожин прийняв готовий підрозділ та кількісно його збільшував в залежності від поставлених задач. Про нацизм , то до уткіна.
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05.06.2023 06:43 Відповісти
Не совсем так. Основателем ЧВК Вагнер был и есть некто Уткин с позывным "Вагнер". А уж он-то является почитателем таланта того самого одиозного композитора.
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05.06.2023 08:36 Відповісти
Шо там у кацапов?
Фсьо по плану?
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04.06.2023 21:34 Відповісти
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04.06.2023 21:41 Відповісти
Помедленнее пожалуйста, я записываю для истории:

русские, которые воюют против русских, а перед тем в плен взяли русских - взяли дополнительных русских в плен, потому что русские, к которым русские обратились, не ответили на просьбу русских взаимностью

в итоге русские отказались с русскими говорить о русских, и новые пленные русские добавляются к другим русским в плен.

Ничего не упустил?
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04.06.2023 22:08 Відповісти
Упустили - не рускіє, а рассіянє. Тобто не етнічна ознака а громадянство. А інше все так, громадянська війна - вона така.
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04.06.2023 22:16 Відповісти
на нетфліксі ще геїв з неграми до сценарію додадуть - жестячок буде!
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04.06.2023 22:20 Відповісти
негрів ні.Замість них буряти будуть.а геїв немає необхідності бо кацапи самі 3,14дари.
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04.06.2023 22:37 Відповісти
московити -- це науково-історична назва цих покидькив ...
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05.06.2023 11:04 Відповісти
Е ні, московити живуть на Московщині. А рассєянє - громадяни ерефії. Серед них є московити, татари, чукчі, сибіряки, комі, буряти та ін
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05.06.2023 21:41 Відповісти
Vi opustjilji ochevidnoje - eto nachalo grazhdanskoij voini. Vsjo, chto proizhodjit v vostochnoij chastji Ukraini napominajet 1-ju Mirovuju voinu. Osobenno sostojanjije russijskoij (njedo-) - Imperii.
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04.06.2023 23:25 Відповісти
пощастило полоненим:
1. Побачать світ за кордоном
2. Повернуться додому не у пакеті
3. Вдома пошана і подяка за захист держави
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04.06.2023 22:44 Відповісти
Так шмекино или шемякино?
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04.06.2023 23:11 Відповісти
Пшемякіно

Там і польский легіон є...
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05.06.2023 01:18 Відповісти
Зассал, кавалєр ордєна мужеложества!
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04.06.2023 23:32 Відповісти
щебекино. щемякино... щмящмякино.... мамуличька, пара валить атсюяда.... а так была харашо, па дамашниму....
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04.06.2023 23:55 Відповісти
 
 