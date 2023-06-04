Ми передаємо їх в обмінний фонд української сторони, - легіон "Свобода Росії" оголосив долю взятих полонених з армії РФ

У Легіоні "Свобода Росії" повідомили про намір передання полонених, узятих під час рейдів у Білгородську область РФ, в обмінний фонд української сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі "Легіону свободи".

"Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова (губернатор Бєлгородської області, - ред) злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як то кажуть, покидьки і негідники. Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони", - ідеться в заяві Легіону.

Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не прийшов губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО