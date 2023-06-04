Ми передаємо їх в обмінний фонд української сторони, - легіон "Свобода Росії" оголосив долю взятих полонених з армії РФ
У Легіоні "Свобода Росії" повідомили про намір передання полонених, узятих під час рейдів у Білгородську область РФ, в обмінний фонд української сторони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі "Легіону свободи".
"Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова (губернатор Бєлгородської області, - ред) злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як то кажуть, покидьки і негідники. Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони", - ідеться в заяві Легіону.
Нагадаємо, сьогодні бійці РДК та Легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти полонених російських солдат за можливість поспілкуватися з ним особисто.
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2. Краще хай посидять у в'язниці на казеній їжі, ніж у окопі з автоматом.
- на уровне государства принять меры для отражения возможной агрессии - нет, нет ударных группировок, нужно строить дороги.
- на уровне государства обеспечить своих военных - нет, пусть волонтеры занимаются
- на уровне государства обеспечить своих ранеых военных средсвами для существования - ??????
- на уровне государства обеспечить временное перемещение с прифронтовых районов - сами переселяйтесь за 6500 грн.
...........
- на уровне государства обеспечить минимум для малоимущих и пенсионеров - нет, пусть не думают про "своій сраки."
вдруг, в ходе гражданской войны на территории кацапии межу росиянцами и росиянцам, одни росиянцы взяли в плен других росиянцев и передают их в обменный фонд Украины.
эти пленные имеют отношения к конфликту в Украине? они по международному праву будут комбатантами? или Украина их фактически выкрадет с территории кацапии?
почему Украина на уровне государства должна думать о них, а не о своих гражданах?
та-да... много денег не надо. ну да ладно, все равно финансирование идет с американского бюджета.
А ще не потрібно перейматись тим що оплачує Захід.
Теперішнє військове право як комбатантів розглядає вояків, які беруть участь у національно-визвольних війнах, які ведуться народами для отримання свого права на самовизначення. У разі якщо населення неокупованих територій при наближенні ворога, не встигнувши сформувати регулярні частини, береться за зброю з метою боротьби з військами, що здійснили вторгнення, воно також визначається як воююча сторона конфлікту, за умови, що відкрито носить зброю та дотримується законів і звичаїв війни.
официально война не объявлена и Украина отражает агрессию на своей территории. каких либо соглашений, союзов с этими легионами на кацапии у Украины нет.
будут ли они считаться у нас комбатантами? хз.
на каком основании окажутся на нашей территории? хз.
Наша основна ціль це вихід на кордон 1991 року, і бажано буферна демілітарізована зона, а ціль РДК та ЛСР повалення влади путіна.
Сподіваюсь пояснювати що полонених потрібно утримувати у відповідних місцях не доведеться?
Зрештою можна вважати ці підрозділи такою собі реінкарнацією "РОА", але вже з іншими цілями, ідеями та союзником.
( Де-юре вважалася німцями однією з союзних армій, хоча фактично була підпорядкована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту .) - так в чому протиріччя?
Так що хто чій час витрача? Ви навіть полінувались зайти на вікі щоб прочитати кілька слів.
Дискусію закрито.
Росія фактично нівелювала свої кордони вписавши до конституції території які і дня не контролювала, тому облиште мені щось доводити.
Так, в нинішніх реаліях вони будуть легітивні.
Якщо путін хоче довести протилежне, то хай поїде у Гаагу і напише скаргу (це сарказм).
в чем легитимность таких действий?
что там хочет пукин - мне до одного места.
В рамках проведення бойових дій союзним підрозділом - я вже це писав.
Здається я маю справу з тролем.
цей ******* ру-бот і намагається Вас змусити писати такі відповіді і потім їх скрінити на своїх помойках.
Для статусу військовополоненого абсолютно не має значення, ким, як і де вони захоплені. Подивиться статтю 4 конвенції 49 року.
І ви ведетесь на ці маніпуляції.
"В колонії російські полонені працюють. Робота оплачується і на ці гроші військовополонені можуть купити собі що-небудь у місцевому магазині - або оплатити додаткову телефонну розмову.Готують їжу полонені собі самі."
меблі на балкони в Буковель або в Кончу-заспу..
....
А ви кажете
...
а тому що вони служать в армії агресора...
..
Чи відпустити їх щоб передислокувалися до Бахмуту чи харкова..
..
1.. ти або дебіл
..
2... або москаль - то всерівно дебіл..
...
вибач якщо не вгадав третьго варіанту
...
а тому що вони служать в армії агресора...
..
Чи відпустити їх щоб передислокувалися до Бахмуту чи харкова.
А чи не те саме я написав?
ви ще один експерт, який вирішив придумати своє власне визначення військовополоненого, виходячи не з женевських конвенцій, а зі своїх власних хибних уявлень?
Рихард Вагнер - немецкий композитор 18 века творчество которого было переполнено идеологией нацизма - шовинизм, антисемитизм, антиамериканизм.
Рихард Вагнер любимый композитор Гитлера. Тиран настолько вдохновлялся творчеством Вагнера что завел тесные, дружеские отношения с родней композитора.
Де-юре цією фірмою керує генерал ГРУ такий собі Уткін, з поганялом "Вагнер". Звідси і пішло "вагнерівці".
Уткін свого часу і де-факто керував цими бойовиками. Як так сталось, що його усунули від керування і нею став керувати Пригожин - історія потім розкаже.
Из того, что правда - ярый антисемит. А заодно борец за сохранение исторических памятников - до него об этом как-то даже и не задумывались - и за права животных.
Ну, а что нацисты подхватили его музыку - так они и Ницше считали своим, а любимым фильмом алойзыча были "Кольца Нибелунгов" режисёра Фрица Ланга, который вообще был записной антифашист.
Ніцше не тільки опонував Вагнеру через його відому й активну юдофобію , але він на цілих 8 років розсварився з власной й єдиною сестрою , яка була у шлюбі з одним з перших німецьких засновників расової теорії .
Й саме через той факт , що Єлізабет Нишче-Фьостер вступила в NSDAP в 1930 році (на 84 році життя) тільки тому гітлер їй повірив (бо сам був телепень й неук в філософії) ,що мовляв її брат був націоналістом .
Вона ж не показувала адіку листи брата , де Фридріх відкритим текстом пише , що мовляв так й так Ліз , але ти майде цитата :"опустилася до печерної юдофобії , що непритаманно для мислячої особистості" .
Я вже не кажу ,що єдиним другом й однодумцем Фрідриха був Пауль Рьо -- представник "низшої раси" за теорією націстів .
Та й сам Ніцше усе своє життя вважав себе нащадком слов"ян , а точніше -- поляком він рахував себе але аж ніяк не "арійцем" в розумінні нацистів й його сестри (та шурина) ...
Так що термін , "ані счіталі" дуже умовний , бо требо рахувати середній рівень інтелекту лідерів NSDAP , що не вживати термін "счіталі" Єлізабет там локшини на вуха навісила й Нічше вже їх ...
Але з Вагнером усе простійше -- його доньки були у нацистах . Та й він сам не приховував юдофобії ніколи .
Інша справа це те , що хотів би він увійти в історії як кат и вбивця малих дітей у концтаборах - не дуже впевненний !
А естет Ніцше -- це висших пілотаж не тільки філософії , але й мистецтва взагалом .
Це не тільки конроверсія , це й два протилежних полюса .
Tak i bilo, mogu soglasitsja. Ostaljnoje vashe - prosto brehnja!
А ось вже зять Вагнера й 2 його доньки були членами нацисткої партії . Тобто , аж ніяк їх батько (який помер 1882 році) не міг бути композитором в 18 столітті .
Фсьо по плану?
русские, которые воюют против русских, а перед тем в плен взяли русских - взяли дополнительных русских в плен, потому что русские, к которым русские обратились, не ответили на просьбу русских взаимностью
в итоге русские отказались с русскими говорить о русских, и новые пленные русские добавляются к другим русским в плен.
Ничего не упустил?
1. Побачать світ за кордоном
2. Повернуться додому не у пакеті
3. Вдома пошана і подяка за захист держави
Там і польский легіон є...