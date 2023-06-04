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Новини НАТО
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У переговорах про вступ Швеції до НАТО між Альянсом та Туреччиною прориву немає, - АР

нато,швеція

Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу не вдалося досягти прориву у переговорах з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо вступу Швеції до Альянсу. Нова зустріч запланована за тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Президент Ердоган і я домовилися сьогодні, що постійний спільний механізм має зібратися знову на тижні, 12 червня. Членство Швеції не тільки підвищить її безпеку, а й зробить НАТО сильнішим", – зазначив Столтенберг.

НАТО хоче приєднати Швецію саміту до у Литві 11-12 липня, але Туреччина та Угорщина блокують це рішення, адже для приєднання до НАТО потрібна ратифікація цього рішення усіма 31 членами. 

Поки Столтенберг вів переговори у Стамбулі, сотні людей, зокрема десятки прокурдських демонстрантів, зібралися у Стокгольмі, щоб провести демонстрацію проти запланованого членства Швеції в НАТО. В акції взяли участь близько 500 осіб.

Читайте: Ми ще можемо домовитися про вступ Швеції до НАТО на липневому саміті, - Столтенберг

Нагадаємо, що, за словами Столтенберга, Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Стокгольм може вступити до Північноатлантичного альянсу до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

НАТО (6441) Туреччина (3500) членство в НАТО (1719) Швеція (954) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
А як взяли Турцію -- в неі всередині віина з курдами -- віина з Грецією . Кіпр . Сирія -- корупція до якоі нам ше рости и рости . В день виборів Ердоган роздавав гроші -- а нас як котят тикают носом .
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04.06.2023 21:24
+11
НАТО вже сама розуміє, що настала пора реформ.
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04.06.2023 21:26
+11
Якщо НАТО -- це не лише військовий, а й політичний альянс (цінності), то треба обирати між Швецією, що дотримується цінностей Заходу, та Туреччиною, яка їх ігнорує.

А потім побачимо що буде Ердоґанові, якщо він знову надумає збити кацапського літака. Бо за спиною НАТО він дуже сміливий.
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04.06.2023 21:38
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А як взяли Турцію -- в неі всередині віина з курдами -- віина з Грецією . Кіпр . Сирія -- корупція до якоі нам ше рости и рости . В день виборів Ердоган роздавав гроші -- а нас як котят тикают носом .
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04.06.2023 21:24 Відповісти
У Туреччині молодші цілують руки старшим у період релігійних свят. А старші у свою чергу дарують дітям солодощі, подарунки чи дають гроші. Та начебто це було у випадку з Ердоганом
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04.06.2023 21:44 Відповісти
Виборцям роздавав гроші - на площі .
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04.06.2023 21:47 Відповісти
Відповідь проста: Босфор!
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04.06.2023 21:58 Відповісти
То для чого на Украіну перти буром -- і те не так і те не так -- це ж двоині стандарти.
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04.06.2023 22:02 Відповісти
Бо в нас немає свого Босфору і політична доцільність не спрацює (наша Керчинська протока не рахується - перекрили Босфор і наша протока "ні про що"). От якби у нас був кордон з Грузією, то це могло б спрацювати. А так все одно - увесь транзит іде через московію чи бульбороссію...
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04.06.2023 22:10 Відповісти
Я знаю де Босфор і Дарданели то шо як в нас іх нема -- нас треба щемити .
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04.06.2023 22:16 Відповісти
Звісно. Бо ще однієї Угорщини в НАТО не хочуть. А з дерьмаківською шоблою ми (в їхніх очах) перетворюємся саме на неї, якщо не гірше.
Ви ж не будете запрошувати до себе в дім того, хто вам може нашкодити? Тут те саме.
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04.06.2023 22:29 Відповісти
А коли запросили Туречину до НАТО,і за яких обставин? Чи що було до твого народженя - нецікаво? А як Угорщина потрапила? Гамузом на ейфорії від розвалу срср і варшавського блоку!
Механізм видаленя країни з НАТО,нажаль відсутній,бо засновникам таки витребеньки й не марились!
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04.06.2023 22:36 Відповісти
********* уже этого пердогана сраного, ******, кюмхюрет сраный
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04.06.2023 21:24 Відповісти
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04.06.2023 21:47 Відповісти
НАТО вже сама розуміє, що настала пора реформ.
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04.06.2023 21:26 Відповісти
Якщо НАТО -- це не лише військовий, а й політичний альянс (цінності), то треба обирати між Швецією, що дотримується цінностей Заходу, та Туреччиною, яка їх ігнорує.

А потім побачимо що буде Ердоґанові, якщо він знову надумає збити кацапського літака. Бо за спиною НАТО він дуже сміливий.
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04.06.2023 21:38 Відповісти
Ще й ******* треба сраною мітлою з ЄС та НАТО ви3,14здити
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04.06.2023 21:49 Відповісти
Від від'єднання Угорщини від НАТО багато шкоди не буде (буде прокацапський анклав по середині Європи та й тільки), а от вихід Турції з НАТО - це втрата тим самим НАТО контролю над Босфором. І Ердоган цим користується на повну.
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04.06.2023 22:01 Відповісти
Якщо так, то не треба патякати про цінності. Це по-перше.

А по-друге, окрім Босфору є ще Гібралтар під контролем Королівства.

Але кацапські літаки без наслідків не збиватиме. Туреччині НАТО потрібніше, ніж навпаки.
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04.06.2023 22:25 Відповісти
Окрім Гібралтару є ще Суецький канал. Тому корок до Чорного моря саме у Туреччини, а не у Великої Британії.
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04.06.2023 22:32 Відповісти
Обходити всю Африку, щоб потрапити до Атлантики? C'mon!
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04.06.2023 22:38 Відповісти
І не тільки!
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04.06.2023 22:38 Відповісти
реджоп ухуел
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04.06.2023 22:35 Відповісти
Он, як московія «курдськими біженцями» керує в Стокгольмі, усе, як в армії, по команді…
Десь там і «вклад у спільну роботу» Баширова з Петрова…
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04.06.2023 23:29 Відповісти
А как может произойти "прорыв" ,как утихают страсти .... кремлевские террористы орудует новые выпадки против ислама и сжигоют для мусульман святую библию .Если не прозреет Президент Эрдоган ,это будит творится годами вперед.
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05.06.2023 01:45 Відповісти
Друзі, не треба перейматися

Єрдоган це «великий стратег», як Ата Тюрк- так каже з Вашингтону азербайджанець Юнус для Украіни по YouTube.

«Туреччина держава з развинотую політичною системою, бо там е вибори »…

«То що Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Московії, так то дрібниця усего на 20 міліардів $»…
( Північний потік це суто єкономічний проект- Меркель. Пом'ятаете?)

« Туреччина це взірець для наслідування… а ви, українці , метайте на вуса»…

А ви кажете, НАТО, Захід, Демократичні стандарти.
Та крутив турецький султан усіх…
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05.06.2023 05:57 Відповісти
Треба ксанку марченко підключити по-турецькі звернутися до Ердогана.
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05.06.2023 07:00 Відповісти
 
 