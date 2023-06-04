У переговорах про вступ Швеції до НАТО між Альянсом та Туреччиною прориву немає, - АР
Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу не вдалося досягти прориву у переговорах з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо вступу Швеції до Альянсу. Нова зустріч запланована за тиждень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
"Президент Ердоган і я домовилися сьогодні, що постійний спільний механізм має зібратися знову на тижні, 12 червня. Членство Швеції не тільки підвищить її безпеку, а й зробить НАТО сильнішим", – зазначив Столтенберг.
НАТО хоче приєднати Швецію саміту до у Литві 11-12 липня, але Туреччина та Угорщина блокують це рішення, адже для приєднання до НАТО потрібна ратифікація цього рішення усіма 31 членами.
Поки Столтенберг вів переговори у Стамбулі, сотні людей, зокрема десятки прокурдських демонстрантів, зібралися у Стокгольмі, щоб провести демонстрацію проти запланованого членства Швеції в НАТО. В акції взяли участь близько 500 осіб.
Нагадаємо, що, за словами Столтенберга, Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Стокгольм може вступити до Північноатлантичного альянсу до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в липні.
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Ви ж не будете запрошувати до себе в дім того, хто вам може нашкодити? Тут те саме.
Механізм видаленя країни з НАТО,нажаль відсутній,бо засновникам таки витребеньки й не марились!
А потім побачимо що буде Ердоґанові, якщо він знову надумає збити кацапського літака. Бо за спиною НАТО він дуже сміливий.
А по-друге, окрім Босфору є ще Гібралтар під контролем Королівства.
Але кацапські літаки без наслідків не збиватиме. Туреччині НАТО потрібніше, ніж навпаки.
Десь там і «вклад у спільну роботу» Баширова з Петрова…
Єрдоган це «великий стратег», як Ата Тюрк- так каже з Вашингтону азербайджанець Юнус для Украіни по YouTube.
«Туреччина держава з развинотую політичною системою, бо там е вибори »…
«То що Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Московії, так то дрібниця усего на 20 міліардів $»…
( Північний потік це суто єкономічний проект- Меркель. Пом'ятаете?)
« Туреччина це взірець для наслідування… а ви, українці , метайте на вуса»…
А ви кажете, НАТО, Захід, Демократичні стандарти.
Та крутив турецький султан усіх…