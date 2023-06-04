У переговорах про вступ Швеції до НАТО між Альянсом та Туреччиною прориву немає, - АР

Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу не вдалося досягти прориву у переговорах з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо вступу Швеції до Альянсу. Нова зустріч запланована за тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Президент Ердоган і я домовилися сьогодні, що постійний спільний механізм має зібратися знову на тижні, 12 червня. Членство Швеції не тільки підвищить її безпеку, а й зробить НАТО сильнішим", – зазначив Столтенберг.

НАТО хоче приєднати Швецію саміту до у Литві 11-12 липня, але Туреччина та Угорщина блокують це рішення, адже для приєднання до НАТО потрібна ратифікація цього рішення усіма 31 членами.

Поки Столтенберг вів переговори у Стамбулі, сотні людей, зокрема десятки прокурдських демонстрантів, зібралися у Стокгольмі, щоб провести демонстрацію проти запланованого членства Швеції в НАТО. В акції взяли участь близько 500 осіб.

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Нагадаємо, що, за словами Столтенберга, Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Стокгольм може вступити до Північноатлантичного альянсу до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в липні.