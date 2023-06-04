УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11080 відвідувачів онлайн
Новини
3 576 105

Настане час, коли діти в Україні будуть захищені від російського зла, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що настане час, коли діти в Україні та будь-якій країні будуть захищені від російського зла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Сьогодні в нашій державі – день памʼяті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ще з 14-го року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів у Кремлі, у Москві не відчула себе вождями, які нібито мають право вершити долю народів", - сказав він.

"Кожен із цих бандитів буде засуджений. Я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють усі необхідні правові інституції. І сьогодні, у цей день памʼяті, я хочу подякувати усім у світі, хто підтримує наші зусилля заради справедливості. Заради покарання кожного, хто приніс на нашу землю терор, кожного, хто вбиває й депортує дітей і дорослих", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 500 українських дітей у списку невинних жертв російської агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Він висловив подяку "всім у світі, хто допомагає роботі Міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі. І хто допомагає нам організувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, щодо того первісного злочину, який породив усі інші страшні злочини цієї війни".

"Хай вироки щодо рашистів, які вони одного дня почують на лаві підсудних, – законні та справедливі вироки – будуть свідченням того, що світ все ж таки берегтиме життя, берегтиме цивілізованість. І що все ж таки настане той час, коли діти на Землі – в Україні та будь-де ще – будуть захищені від такого зла, як російське зло, і від таких агресій", - сказав президент.

Також читайте: Удар по передмістю Дніпра: троє дітей перебувають у важкому стані

Автор: 

діти (5064) Зеленський Володимир (23810) обстріл (28435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+52
Прийшов вечір і "дід ******" знову почав своє "Надобраніч, ЛОХи!"...
показати весь коментар
04.06.2023 21:39
+49
Ти своих ********* вывез в безопасное место, а народу ****** про шашлики, ****
показати весь коментар
04.06.2023 21:44
+46
А на скільки менше дітей би загинуло, якщо б не було "вагнергейту", розмінування Кримського перешийку і шатлів на Чонгар, новеньких автострад від кордонів з московією та бульбороссією в центр країни, відведення військ, розформування військових підрозділів, зупинення програм переозброєння армії, підготовки до "травневих шашликів" замість будівництва оборонних споруджень?

Цинічна, брехлива, антиукраїнська потвора!
показати весь коментар
04.06.2023 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А зеленое зло когда будет наказано?
показати весь коментар
05.06.2023 07:53 Відповісти
Зеля вже збагнув, що краще за всього подимати свій рейтінг на дітях.
показати весь коментар
05.06.2023 08:00 Відповісти
От що точно настане, так це кінець твоєї каденції. Куди побіжиш, Щеневтік? В ісраель?
показати весь коментар
05.06.2023 08:13 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 09:46 Відповісти
зелений peace duck вже не бачить мир в очці *****?

зе прихильнички, як вам шашлики? напишіть, хто ще живий лишився
показати весь коментар
05.06.2023 09:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 