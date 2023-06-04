Кличко та Камишін другий день ходять з перевірками по київських укриттях, представники військової адміністрації участі не беруть
В Києві продовжуються перевірки укриттів за участі мера Києва Віталія Кличка та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. При цьому представники Київської міської військової адміністрації не беруть участі у цих рейдах.
Про це повідомив у телеграм-каналі Віталій Кличко.
"Другий день ходимо з міністром Олександром Камишіним оглядаємо укриття. Сьогодні - в Голосіївському районі. В складі групи знову, на жаль, немає представників Київської міської військової адміністрації. Поцікавився чому", - повідомив Віталій Кличко.
При цьому він зазначив, що питання стану укриттів – це зона відповідальності саме військових адміністрацій та голів районів Києва.
"Підкреслю ще раз, відповідальні за облаштування і роботу укриттів - їх балансоутримувачі і глави районів. Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо в воєнний час", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що 3 червня відбулися перевірки стану укриттів Оболонського району Києва за участі Олександра Камишіна та Віталія Кличка. Представників КМВА під час перевірки також не було.
Також повідомлялося, що під час війни питання цивільного захисту та громадської безпеки є зоною відповідальності військової адміністрації Києва, а стан укриттів - районних держадміністрацій. 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".
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до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:
https://youtu.be/_OcphcZJ6Q4 банда зелених криворагульних чмошників, запроданців і н*рком*нів хоче побудувати в Україні маленьку копію недо-імперії )(уйло - паРаші
Алеж зезиденту потрібні "свої", а не обрані народом!
Попков та всі голови РГА призначені Боневтіком з лав СН. Всі питання йому, а не Кличку. Це про мізки.
Де він вичитував розгубленого котельщика!
Просто дежавю якесь...
https://www.youtube.com/watch?v=JjZ4q6TfJD8 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJjZ4q6TfJD8&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Отак от, уже завивають, що хороше це все завдяки Зеленському, а все погане, це Порошенко, зовсім трохи - Кличко, і трішечки від Путіна. Коли закінчиться війна, як мінімум 73% будуть впевнені, що це особиста заслуга Боневтіка Першого, а всі інші лише примазуються до його слави, в т.ч. ЗСУ. Машина мізкопромивання уже на повних оборотах, Кличко, як приклад.
Все таки, дійсно хочу вірити в Вашу правоту, але поки що, не можу.
"Пропаганда не робить з людей ідіотів. Вона на них від самого початку розрахована."
Стрілочник, сторож, вахтер, прибиральниця ...хто ще буде винний?!
Адже гроші не пахнуть.
клоуну - нокаут та тюрму!
А Шмигаль, вчергове лупає очочками і вдає із себе дурника, який геть нерозуміє, як це його роблять ДУРНЕМ з цим складом перевіряючих цивільні споруди, без обов'язкової присутності призначеного приЗедентом члена військової адміністрації!!
І це він сидить на посаді ПМУ, під час кривавої війни в Україні!
Мабуть готувався до іншого, а тут он, як Українці повернули, незважаючи на саботуванням Урядом виконання цілого ряду Законів, за 3 роки…
Слава Захисникам України та Їх Сім'ям!!
Пісатель, блін.
Кличку люди дадуть оцінку на виборах. А цього начальника Банкова поюзає й спише . Огидна вистава на фоні страшної трагедії.