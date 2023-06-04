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Кличко та Камишін другий день ходять з перевірками по київських укриттях, представники військової адміністрації участі не беруть

В Києві продовжуються перевірки укриттів за участі мера Києва Віталія Кличка та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. При цьому представники Київської міської військової адміністрації не беруть участі у цих рейдах.

Про це повідомив у телеграм-каналі Віталій Кличко.

"Другий день ходимо з міністром Олександром Камишіним оглядаємо укриття. Сьогодні - в Голосіївському районі. В складі групи знову, на жаль, немає представників Київської міської військової адміністрації. Поцікавився чому", - повідомив Віталій Кличко.

При цьому він зазначив, що питання стану укриттів – це зона відповідальності саме військових адміністрацій та голів районів Києва.

"Підкреслю ще раз, відповідальні за облаштування і роботу укриттів - їх балансоутримувачі і глави районів. Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо в воєнний час", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 3 червня відбулися перевірки стану укриттів Оболонського району Києва за участі Олександра Камишіна та Віталія Кличка. Представників КМВА під час перевірки також не було.

Також повідомлялося, що під час війни питання цивільного захисту та громадської безпеки є зоною відповідальності військової адміністрації Києва, а стан укриттів - районних держадміністрацій. 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".

Кличко та Камишін другий день ходять з перевірками по київських укриттях, представники військової адміністрації участі не беруть 01

Автор: 

Кличко Віталій (3512) Камишін Олександр (164)


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Топ коментарі
+52
військовій адміністрації ***** - у них крыша.
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04.06.2023 22:34
+50
Кличко молодец. Показывает работой кто трепло, а кто реально отвечает за свои слова. Зелень в очередной раз обосралась.
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04.06.2023 22:36
+45
... Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста...

Попков та всі голови РГА призначені Боневтіком з лав СН. Всі питання йому, а не Кличку. Це про мізки.
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04.06.2023 22:40
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військовій адміністрації ***** - у них крыша.
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04.06.2023 22:34 Відповісти
З асфальту.
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04.06.2023 22:35 Відповісти
З жОПи зезидента!
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04.06.2023 22:48 Відповісти
Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ?
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:

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05.06.2023 04:29 Відповісти
Преследование пороха и попытка его посадить как раз хорошо соотносится с этим списком. Это звено одной и той же цепи.
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05.06.2023 08:15 Відповісти
Не тільки! Верещук,за згодою зезидента будувала і розширювала до Чонгару,і для"безпеки" все було розміновано! Нагадаю "Шатли до Криму" Мері Верешук.
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05.06.2023 14:09 Відповісти
всерещук ще та запроданка - її чоловік був учоасником загону альфа (СБУ) при штурмі Майдану, будинку профспілок, наньому і таких як він кров героїв Небесної СОТНІ !!!

https://youtu.be/_OcphcZJ6Q4 банда зелених криворагульних чмошників, запроданців і н*рком*нів хоче побудувати в Україні маленьку копію недо-імперії )(уйло - паРаші
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05.06.2023 14:25 Відповісти
або бояться до людей показатися.А Кличко після вогнегасника в 14-му вже до людей спокійно ставиться.
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04.06.2023 22:39 Відповісти
зараз вже і вогнегасники не допоможуть. Хіба що напалм.
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04.06.2023 22:57 Відповісти
Арахамии и марьяны с Ераком - оманским управляют госурством , а целые министры ходят по подвалам !!! ТАК и существуем ... Ну и " маемо що маемо " ЭТО - 3.14 .......
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05.06.2023 00:27 Відповісти
Непрошибаемое быдло продолжает … горячим кипятком от 🤬🤢🤡🎪ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ , Абдристовича и прочей гнидоты типа гордона,…… ,
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05.06.2023 01:18 Відповісти
Як кажуть, поки півень не дзьобне в сраку.
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04.06.2023 22:34 Відповісти
Ну тут Віталі таки респект. Міг просто сидіти і переводити стрілки, тим більше що сховища не його парафія, а він таки робить ту роботу яку мала робити ВЦА...
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04.06.2023 23:18 Відповісти
Гадаю він людина з совістю. Як тільки трапилося біда, він перший з представників влади приїхав. В його очах були розпач і переживання. Таким чином він потрапив під народний гнів, чим захотів скористатися Зе та звести рахунки, користуючись трагедією. От тільки нокаут ледве собі не зробив. Бо якби мав хоч якийсь досвід державної служби та вникав у те, що підписує, то знав би, що підрозділи цивільного захисту знаходяться в структурах РДА. А голів РДА він затверджує своїм підписом.
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05.06.2023 08:42 Відповісти
у нас є такі представники взагалі? ніколи не чув про предстваників блазня та агента кдб може скумбрія знає?
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04.06.2023 22:34 Відповісти
Бо вони тільки гроші і гуманітарку мародерть - користі з них майже немє,доцільніше було зробити відділ у меріях міст,ніж створювати паралельну безвідповідальну структуру!
Алеж зезиденту потрібні "свої", а не обрані народом!
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04.06.2023 22:45 Відповісти
Може Попко начав чос з другого кінця
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04.06.2023 22:35 Відповісти
С заноса очередной суммы в ОПу. Так ему спокойнее.
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04.06.2023 22:37 Відповісти
Кличко молодец. Показывает работой кто трепло, а кто реально отвечает за свои слова. Зелень в очередной раз обосралась.
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04.06.2023 22:36 Відповісти
блазень дуже злопам*ятна жидовська потвора.... ще довго буде підсирати
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04.06.2023 22:40 Відповісти
нокаут зрадливому клоуну та ярмаку
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04.06.2023 23:13 Відповісти
Відбиті мізки, не звільняють від відповідальності.
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04.06.2023 22:36 Відповісти
... Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста...

Попков та всі голови РГА призначені Боневтіком з лав СН. Всі питання йому, а не Кличку. Це про мізки.
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04.06.2023 22:40 Відповісти
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04.06.2023 22:39 Відповісти
Пам'ятатаєте те фото з прем'єр-міністром з Вінниці?
Де він вичитував розгубленого котельщика!
Просто дежавю якесь...
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04.06.2023 22:58 Відповісти
Краще суд за перевищення повноваження і відкриті двері бомбосховища,чим замок на дверях при обстрілах міста. Є проста людська позиція при війні
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04.06.2023 23:12 Відповісти
БУДЕ ЖОРСТКО! Кличко про закриті укриття в Києві / Реакція на слова Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=JjZ4q6TfJD8 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJjZ4q6TfJD8&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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04.06.2023 22:48 Відповісти
Тут часто пишуть якби....я напишу якщо народ не підтримає Кличко, то Україна буде і надалі країною без демократії зато з зеленим болотом
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04.06.2023 22:51 Відповісти
Военным сейчас нехрен чем заняться нужно по подвалам лазить?
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04.06.2023 22:51 Відповісти
Так вони для того і займають ці пости і отримують кошти, щоб лазити по бомбосховищах. Не порівнюйте військову адміністрацію і захисників
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04.06.2023 22:53 Відповісти
Вважаєте, що представники Київської міської військової адміністрації з автоматами будуть іти в контрнаступ? Чи сидять за пультами комплексів ППО? Сховища, це їх прямий обов'язок
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04.06.2023 22:54 Відповісти
💯
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05.06.2023 00:56 Відповісти
попко такой военный, аж ********.
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04.06.2023 23:01 Відповісти
.. а де Ви військових у КМВА бачили? ..... А таких як Ви... нічого не знаючих..і не розуміючих..але встромляючих свій ніс всюди.... море!!! Ви навіть не знаєте...що у Києві двоєвладдя... КМДА та КМВА... І це двоєвладдя створив найвеличнійший...)))
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04.06.2023 23:19 Відповісти
Голів обл і райдержадміністрацій перейменували на військові адміністрації.
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04.06.2023 23:54 Відповісти
Скажу вам, подивившись блогерів, тіктокерів, коментаторів на різних сайтах, можна зробити висновок - діло 1+1 живе і квітне, промивання мізків абсолютне. Всі 73%-ві, аж вищать, що це Кличко мав особисто відкрити те сховище, який там Попко, які там голови РГА.....
Отак от, уже завивають, що хороше це все завдяки Зеленському, а все погане, це Порошенко, зовсім трохи - Кличко, і трішечки від Путіна. Коли закінчиться війна, як мінімум 73% будуть впевнені, що це особиста заслуга Боневтіка Першого, а всі інші лише примазуються до його слави, в т.ч. ЗСУ. Машина мізкопромивання уже на повних оборотах, Кличко, як приклад.
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04.06.2023 22:52 Відповісти
Так целая армия "позитивных блогеров" Подоляка занята постоянным восхвалением "величайшего" и обливанием дерьмом всех ему неугодных. Весь Ткаченковский марафон денно и нощно следит чтобы, не дай бог, на экране ТВ не появилось другое мнение.
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04.06.2023 23:00 Відповісти
Я читаю блоги, коменти і знаю думку людей. Якщо уже Кухарчук заявив про нездатність цієї влади, то куплені тіктокери не зроблять рейтинги. У кожної родини є своє горе від війни. Таке забути неможливо. Рейтинги зе просто намальовані оп. А закриті бомбосховища наразі доказ,що слугам не до України
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04.06.2023 23:02 Відповісти
Знаєте, я щиро хочу думати, що Ви праві. Що до людей дійшло, яку помилку вони зробили. Але бачу, на прикладі живих людей бачу, що далеко не до всіх дійшло. Більше того, є ознаки того, що рейтинги не дуже й намальовані. Що ще є чимала армія тих хто готовий знову проголосувати за ОПЗЖ (як там його перейменували). Що не все так добре з позицією людей, як іноді видається.
Все таки, дійсно хочу вірити в Вашу правоту, але поки що, не можу.
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04.06.2023 23:09 Відповісти
Начніть з себе, не згадуйте це лайно ні при яких обставинах. Батальйон штурму думаєте для чого і проти кого? Щось на фронті їх не було а час для підготовки чималий пройшов
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04.06.2023 23:15 Відповісти
Брат медички з полку Азов, яка попала в полон в Маріуполі(уже обміняна), обожнює Зеленського.
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05.06.2023 00:00 Відповісти
Це лише підтверджує висловлювання Бернарда Шоу:
"Пропаганда не робить з людей ідіотів. Вона на них від самого початку розрахована."
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05.06.2023 08:14 Відповісти
Цих тварин давно пора пізд*ти і не тільки у Києві!
Стрілочник, сторож, вахтер, прибиральниця ...хто ще буде винний?!
Адже гроші не пахнуть.
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04.06.2023 23:03 Відповісти
Хочеш вір, а хочеш ні, але це саботаж, як не крути.
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04.06.2023 22:58 Відповісти
Вірно! їби цих зелених покидьків-мародерів!

клоуну - нокаут та тюрму!
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04.06.2023 23:11 Відповісти
нокаут, реанімація, ув'язнення
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04.06.2023 23:37 Відповісти
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04.06.2023 23:22 Відповісти
Це ще черговий зашквар з ОПУ щодо своїх призначенців під час дії правового режиму Воєнного стану та ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ!!
А Шмигаль, вчергове лупає очочками і вдає із себе дурника, який геть нерозуміє, як це його роблять ДУРНЕМ з цим складом перевіряючих цивільні споруди, без обов'язкової присутності призначеного приЗедентом члена військової адміністрації!!
І це він сидить на посаді ПМУ, під час кривавої війни в Україні!
Мабуть готувався до іншого, а тут он, як Українці повернули, незважаючи на саботуванням Урядом виконання цілого ряду Законів, за 3 роки…
Слава Захисникам України та Їх Сім'ям!!
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04.06.2023 23:25 Відповісти
Якщо в цих поважних осіб немає можливості делегувати комусь перевірку відкриті чи закриті десь двері, всучить робити це самі, то це таки сумно
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04.06.2023 23:30 Відповісти
Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ?(с)
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04.06.2023 23:37 Відповісти
про розмінування на півдні Украïни-це до Верещук і Єрмака. До Баканова-про Наумова
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04.06.2023 23:45 Відповісти
Якщо до Єрмака, то де Зеленський?)
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05.06.2023 11:08 Відповісти
а моєму місті- качалка... ******* я щітаю....нахуй укритя якщо є качалка....Щей під зеленими..
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04.06.2023 23:50 Відповісти
Як пояснити цим людям, що Кличка мером обрали кияни. А чиновника призначили за принципом лояльності після співбесіди на Банковій.
Пісатель, блін.
Кличку люди дадуть оцінку на виборах. А цього начальника Банкова поюзає й спише . Огидна вистава на фоні страшної трагедії.
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04.06.2023 23:54 Відповісти
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05.06.2023 04:32 Відповісти
конечно хз, но бомберы - это таки недвижимость, которая в общем-то при правильном управлении могла бы приносить приличное бабло даже в мирное время (как к примеру в той же Финляндии). но народ наверное привык к откатам и попилам в 1000% и такие копейки (а еще и работать там надо иногда) никогда даже не рассматривал. проще там цены на тепло\газ\электрику взвинтить или разрешения на построить что-то в болоте из песка или там гуманитарку сп*здить или тупо продать как гараж или еще какую-то ересь. а деньги пр*срать.
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05.06.2023 00:23 Відповісти
Обрання кличка на посаду міського голови = обранню зеленського на посаду президента
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05.06.2023 07:58 Відповісти
Шукають куда пішли кошти
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05.06.2023 08:44 Відповісти
 
 