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Гуртожиток з українськими біженцями горів у Німеччині, у вогні загинула дитина (оновлено)

В Німеччині в одному з будинків, де проживали українські біженці, сталась пожежа. В результаті нещасного випадку є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив у фейсбуці  Посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

"Друзі, сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа", - повідомив посол.

За його словами, унаслідок цього інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак він пояснив, що доки триває слідство він не може розголошувати деталі події.

"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально", - додав він.

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Пізніше керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр оприлюднив у твіттері  інформацію, що під час пожежі загинула дитина. 

"Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від бомб Путіна", - повідомив голова.

Також він заявив, що зробить все можливе для з'ясування причин пожежі.

Гуртожиток з українськими біженцями горів у Німеччині, у вогні загинула дитина 01

Автор: 

біженці (1864) Німеччина (7350) пожежа (4325) Макеєв Олексій (44)


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Топ коментарі
+43
До ворожки не ходити-без каців не обійшлось...
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04.06.2023 22:45
+43
В німеччині повно совка. "новиє нємци" - іммігранти з кацапії, ніби "німці" або "євреі" за паспортами прадідів - 100% кацапське совкове бидло. В районах компактного проживання, куди їх селили, все засрано, в транспорті стоїть кацапський мат, автобуси пошарпані, сидіння порвані і обмальовані кацапськими матюками. Дивляться кацапське гівнобачення, бо німецького не рззуміють, "путін прійдьот парядок наведьот"
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04.06.2023 22:48
+33
У 2017-му жив у Берліні, по дорозі в офіс проходив дитячий майданчик поруч з парком, там постійно гускоязичні самки вигулювали своїх вилупків. Навколо того майданчика завжди було засрано. Навіть не знаю чому. Можливо це кляті німці спеціально приносили мусор і розкидали навколо аби виставити скрєпоносців з негативної сторони.
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04.06.2023 23:06
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04.06.2023 22:39 Відповісти
===
хоч вірте хоч ні...Ті хто приїхав сюди
==
казахстану як потомки німців - вважають себе "русскими"..
==
Дивляться рос. телебачення тому що німецьке не розуміють..
...
Дійсно варять манти = фарш з цибулею втісті..Сморід на весь будинок
...
Українцям царапають ато і пробивають колеса..
..
сам просив захисту у поліції
...
Понад 30 років прожив тут - такогоо раніше нен було..
...
РПЦ майже в кожному місті ..сусідка їздить за 30 км щонеділі
...
.. Українських церков не було і немає
...
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05.06.2023 02:40 Відповісти
До ворожки не ходити-без каців не обійшлось...
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04.06.2023 22:45 Відповісти
або хутлєрюнгейт
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04.06.2023 22:47 Відповісти
Нет. Без наших циган не обошлось. Они прут в Германию таборами. Каждый день приезжают новые и новые и их стараются расселить в первую очередь , потому что с детьми. А украинцы сидят месяцами в лагерях , потому что цигане не заканчиваются. И это учесть то , что украинец пойдёт на работу и будет учить язык , а циган будет сидеть на пособии и будет продолжать паразитировать
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04.06.2023 23:22 Відповісти
Усі цигани виїжджають👍
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04.06.2023 23:44 Відповісти
цигане ходють вже попрошпйничають
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05.06.2023 08:14 Відповісти
Вони вже крадуть. В магахинах массово. Дойче в шоцi.
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05.06.2023 09:27 Відповісти
В німеччині повно совка. "новиє нємци" - іммігранти з кацапії, ніби "німці" або "євреі" за паспортами прадідів - 100% кацапське совкове бидло. В районах компактного проживання, куди їх селили, все засрано, в транспорті стоїть кацапський мат, автобуси пошарпані, сидіння порвані і обмальовані кацапськими матюками. Дивляться кацапське гівнобачення, бо німецького не рззуміють, "путін прійдьот парядок наведьот"
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04.06.2023 22:48 Відповісти
У 2017-му жив у Берліні, по дорозі в офіс проходив дитячий майданчик поруч з парком, там постійно гускоязичні самки вигулювали своїх вилупків. Навколо того майданчика завжди було засрано. Навіть не знаю чому. Можливо це кляті німці спеціально приносили мусор і розкидали навколо аби виставити скрєпоносців з негативної сторони.
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04.06.2023 23:06 Відповісти
Берлин сам по себе довольно грязный город. По отзывам можно предположить что это самый грязный город в Европе, возможно даже хуже Парижа. Хотя трудно представить что-то грязнее Парижа.
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05.06.2023 06:14 Відповісти
Не треба узагальнювати. Ти ж у Німеччині не живеш, навіщо кажеш за всіх? Усі євреї, кого я знаю, за Україну, а також усі російські німці, яких я знаю, за Україну. За росіян казати на буду, не маю таких знайомих.
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05.06.2023 06:14 Відповісти
Це вже не вперше і не вдруге .Незрозуміло тільки ,що там роблять замінники зеленої ліверної ковбаси, сидять в германщині жеруть сосиски ,попивають пивко,плюють в стелю і отримують а-тєльну зарплату? Займіться своєю роботою і захисть громадян України.
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04.06.2023 22:50 Відповісти
Там загинув 9 річний українець.Після експертизи оголосять хто він,а поки що він вважаєтьсяться безвести зниклим.
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04.06.2023 23:13 Відповісти
хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують Джерело:
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05.06.2023 00:24 Відповісти
Шукайте серед місцевих бауерів з призвіщами Іванов, Пєтров, Сідоров.
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05.06.2023 00:28 Відповісти
Скажуть що або самі українці підпалили або ракета від про. Головне щоб їхніх любімих кацапів не звинувачували і не було ескалації.
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05.06.2023 00:50 Відповісти
Це не стиль кацапів, ті швидше напали б на вулиці. Підпали - улюблена справа корінних німців, тих, що проти мігрантів. Їм байдуже, це сирійці, афганці чи українці.
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05.06.2023 06:56 Відповісти
Смотрел видосики одной девушки беженки. Они там жили в одном приюте с арабами. Она хотела поскорее вернуться в Украину.
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05.06.2023 07:52 Відповісти
Это было как раз в Германии.
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05.06.2023 07:54 Відповісти
это же бывшая ГДР - там полно коммуняк и их потомства - всё не могут забыть , как хорошо жилось при "социализме" и Штази
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05.06.2023 07:54 Відповісти
Моя мама тоже в общежитии. Но хорошем. Семейного типа. Там - хорошо. Красиво. Только украинцы там, беженцы, больше никого. Уже, вроде, не берут. Все занято. Хотя, может, кто назад возвращается.
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05.06.2023 09:45 Відповісти
Да, почти все с детьми. До этого общага была хуже. Но поскольку у них еще и бэбик был - дали лучшую. Все дети в школах. На немецком, понятно. Взрослые - на курсах языковых. Некоторые уже и работают. Моя знакомая с города нашего уже в пиццерии работает. Но у нее бэбиков на руках нет...Конечно, людей стараются трудоустроить...Даже обьявления на общагу клеют с курсами и т.д.
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05.06.2023 10:11 Відповісти
 
 