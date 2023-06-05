Гуртожиток з українськими біженцями горів у Німеччині, у вогні загинула дитина (оновлено)
В Німеччині в одному з будинків, де проживали українські біженці, сталась пожежа. В результаті нещасного випадку є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив у фейсбуці Посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
"Друзі, сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа", - повідомив посол.
За його словами, унаслідок цього інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак він пояснив, що доки триває слідство він не може розголошувати деталі події.
"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально", - додав він.
Пізніше керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр оприлюднив у твіттері інформацію, що під час пожежі загинула дитина.
"Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від бомб Путіна", - повідомив голова.
Також він заявив, що зробить все можливе для з'ясування причин пожежі.
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хоч вірте хоч ні...Ті хто приїхав сюди
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казахстану як потомки німців - вважають себе "русскими"..
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Дивляться рос. телебачення тому що німецьке не розуміють..
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Дійсно варять манти = фарш з цибулею втісті..Сморід на весь будинок
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Українцям царапають ато і пробивають колеса..
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сам просив захисту у поліції
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Понад 30 років прожив тут - такогоо раніше нен було..
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РПЦ майже в кожному місті ..сусідка їздить за 30 км щонеділі
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.. Українських церков не було і немає
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