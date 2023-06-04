Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська. ДОКУМЕНТ
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подав рапорт про те, що по членам ПВК був відкритий вогонь на ураження з боку позицій військ Міноборони РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пригожина.
Видання MOS. NEWS попросило Пригожина прокоментувати його попередні заяви про те, що шляхи відходу підрозділів ПВК "Вагнер" були заміновані російськими регулярними військами.
"Розслідування триває. Більшість фактів не публічна, однак можу опублікувати цей рапорт", - відповів Пригожин.
У рапорті сказано, що під час розмінування по саперам відкрили вогонь з позицій Міноборони РФ зі стрілецької зброї.
"Групи вдалися до відповідних заходів щодо усунення агресії та затримання. Ними (тими, хто відкрим вогонь. - Ред.) виявилися військовослужбовці Міноборони РФ. Старшим цієї групи був... підполковник в/4 13647, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, за словами воєнного злочинця, очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, представники Міноборони РФ замінували шляхи, якими "вагнерівці" відходили з Бахмуту.
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Він продажний, погодиться 😂
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/13z4ylf/nsfw_lone_russian_soldier_gets_hit_by_a/
"Він сучий кіт, але це наш сучий 🐱" 😂
Хай залишається з рашиських добре корпусом та рвуть рашку на шмаття!
от в чiм вопрос (google translate) -> ось у чому питання (ukr)
Значит, память моя однобока.
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока.
Я рождался не в муках, не в злобе,
Девять месяцев - это не лет.
Первый срок отбывал я в утробе:
Ничего там хорошего нет.
Спасибо вам святители, что плюнули да дунули,
Что вдруг мои родители зачать меня задумали,
В те времена укромные, теперь почти былинные,
Когда срока огромные брели в этапы длинные.
Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее,
А вот живет же братия - моя честна компания.
Ходу, думушки резвые, ходу,
Слово, строченьки, милые, слово!
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.
Знать бы мне, кто так долго мурыжил -
Отыгрался бы на подлеце,
Но родился и жил я и выжил,
Дом на Первой Мещанской в конце.
Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой
Соседушка с соседушкою баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так: система коридорная,
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка.
Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу.
И плевал я, здоровый трехлетка,
На воздушную эту тревогу.
Да не все то, что сверху от бога -
И народ зажигалки тушил.
И, как малая фронту подмога,
Мой песок и дырявый кувшин.
И било солнце в три ручья, сквозь дыры крыш просеяно
На Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну.
Она ему: Как сыновья? - Да без вести пропавшие!
Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие.
Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие.-
Мои - без вести павшие, твои - безвинно севшие.
Я ушел от пеленок и сосок,
Поживал - не забыт, не заброшен.
И дразнили меня «недоносок»,
Хоть и был я нормально доношен.
Маскировку пытался срывать я,
- Пленных гонят,- чего ж мы дрожим?
Возвращались отцы наши, братья
По домам, по своим да чужим.
У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония - сплошная чемодания.
Взял у отца на станции погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации толпой валили штатские.
Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились, потом протрезвели.
И отплакали те, кто дождались,
Недождавшиеся отревели.
Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,
Мы спросили:- зачем? - Он в ответ,
Мол, коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет.
Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.
Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене - откажется
Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.
Но у отцов свои умы, а что до нас касательно,
На жизнь засматривались мы вполне самостоятельно.
Все - от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули -
Из напильников сделать ножи.
Они воткнутся в легкие
От никотина черные,
По рукоятки легкие трехцветные наборные.
Вели дела отменные сопливые острожники.
На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики.
Сперва играли в фантики в пристенок с крохоборами,
И вот ушли романтики из подворотен ворами.
Было время и были подвалы,
Было дело и цены снижали.
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали.
Дети бывших старшин да майоров
До бедовых широт поднялись,
Потому, что из всех коридоров
Им казалось сподручнее вниз.