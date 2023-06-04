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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська. ДОКУМЕНТ

пригожин

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подав рапорт про те, що по членам ПВК був відкритий вогонь на ураження з боку позицій військ Міноборони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пригожина. 

Видання MOS. NEWS попросило Пригожина прокоментувати його попередні заяви про те, що шляхи відходу підрозділів ПВК "Вагнер" були заміновані російськими регулярними військами. 

"Розслідування триває. Більшість фактів не публічна, однак можу опублікувати цей рапорт", - відповів Пригожин.

У рапорті сказано, що під час розмінування по саперам відкрили вогонь з позицій Міноборони РФ зі стрілецької зброї.

"Групи вдалися до відповідних заходів щодо усунення агресії та затримання. Ними (тими, хто відкрим вогонь. - Ред.) виявилися військовослужбовці Міноборони РФ. Старшим цієї групи був... підполковник в/4 13647, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

Читайте також: Пригожин обіцяє відправити своїх найманців у Бєлгородську область без дозволу Міноборони РФ, бо вважає бєлгородсько-український кордон досить легкою лінією фронту для оборони, - ISW

Нагадаємо, за словами воєнного злочинця, очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, представники Міноборони РФ замінували шляхи, якими "вагнерівці" відходили з Бахмуту.

Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська 01

Міноборони рф (705) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+32
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04.06.2023 23:02
+25
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
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04.06.2023 23:10
+23
Забагато тут цього повара скоро героєм зроблять, а його меню не для України
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04.06.2023 23:05
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04.06.2023 23:02 Відповісти
По кацапськи це називається "дружєствєнний огонь"
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04.06.2023 23:32 Відповісти
-Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата - дело привычное ещё с казарм - после солдатского хлеба да гороха с крупой.
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05.06.2023 11:05 Відповісти
А чи не перевербувати нам прігожина?
Він продажний, погодиться 😂
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04.06.2023 23:52 Відповісти
Брэйк дэнс или предсмертные конвульсии орка:
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/13z4ylf/nsfw_lone_russian_soldier_gets_hit_by_a/
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05.06.2023 05:10 Відповісти
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04.06.2023 23:02 Відповісти
Бери шинель,вали домой!
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04.06.2023 23:03 Відповісти
Я думаю що він на пенсію вже пригледів собі якусь африканську демократично-людожерську республіку з алмазними копальнями
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04.06.2023 23:54 Відповісти
хоч попали, чи як завжди?
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04.06.2023 23:03 Відповісти
Забагато тут цього повара скоро героєм зроблять, а його меню не для України
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04.06.2023 23:05 Відповісти
головний newsmaker телемарафету..
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04.06.2023 23:10 Відповісти
для любителів ауе та зони треба окрему країну зробити й вислати, в тому числі з України, цей бруд
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04.06.2023 23:16 Відповісти
Як кажуть американці:
"Він сучий кіт, але це наш сучий 🐱" 😂

Хай залишається з рашиських добре корпусом та рвуть рашку на шмаття!
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04.06.2023 23:57 Відповісти
И что, целый подполковник вышел на передок охотиться за (как, возможно, они подумали) вражеской ДРГ?
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04.06.2023 23:06 Відповісти
А целый генерал-полковник во главе пехотного отделения с криками "за родину!"?
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05.06.2023 00:59 Відповісти
Это где было?
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05.06.2023 07:57 Відповісти
https://www.tiktok.com/@currenttimetv/video/7237469456274820358?is_from_webapp=1&sender_device=pc
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05.06.2023 09:36 Відповісти
Если правда, то это только унижает и генерала и всю запоребриковскую армию: чтобы обезвредить диверсионную группу, потребовалось участие командиров высшего уровня, да и то нге получилось.
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05.06.2023 10:39 Відповісти
Ну что тут сказать... Бери кишки, иди домой... Мотив рашисты с детства знают.
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04.06.2023 23:07 Відповісти
Погано відкривали, якщо це чмо ще здтане рапорт подати
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04.06.2023 23:08 Відповісти
Хто з них жаба, а хто гадюка? - от в чім вопрос
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04.06.2023 23:08 Відповісти
Главное, что мы - зрители.
от в чiм вопрос (google translate) -> ось у чому питання (ukr)
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04.06.2023 23:12 Відповісти
Вони міняються.
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05.06.2023 07:10 Відповісти
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
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04.06.2023 23:10 Відповісти
Ще краще - Смута ! 😊
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04.06.2023 23:58 Відповісти
Якби вони дійсно перестріляли один одного, це було б чудово. Але скоріше за все, це частини кулуарної боротьби, за "місце під сонцем", нам від цього 0 користі.
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04.06.2023 23:13 Відповісти
Чесно, слабо віриться що вони почнут знищувати один одного. В тому ж вагнері вже генерали МОРФ служать, тот самий мізінцев та інші.
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04.06.2023 23:14 Відповісти
Тем больше вероятность.
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04.06.2023 23:18 Відповісти
Там давно тёрки между разными военными начальниками
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04.06.2023 23:26 Відповісти
Хоча в них купа протиріч між собою, для всіх ***** це свєточ та бог, особливо після того як почав війну.
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05.06.2023 00:54 Відповісти
100 років тому половина бувших офіцерів царської армії воювала за "красних", а половина за "бєлих"
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05.06.2023 07:13 Відповісти
Дык. Брусилов перешёл на сторону красных.
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05.06.2023 09:35 Відповісти
Разве только Брусилов? А все эти маршалы тимошенки -ерёменки тоже ж оттуда.
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05.06.2023 09:45 Відповісти
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04.06.2023 23:14 Відповісти
72 бригада москалська це татарстан і башкиртостан( чи як його там). Добровольці( заробітчани). Одним словом одні найманці стріляли інших найманців.
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04.06.2023 23:18 Відповісти
Чвк же запрещены на московии, чего он ноет?
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04.06.2023 23:23 Відповісти
"Это гражданский конфликт. А по сути - гражданская война" (c)
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04.06.2023 23:28 Відповісти
Рапорт на имя Залужного, надеюсь?
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04.06.2023 23:31 Відповісти
На часі йти, та створювати БНР чи КНР, а краще на мацкву
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04.06.2023 23:41 Відповісти
Як може бути контрнаступ (наш) з расейской глубінки??? Що, насправді, у касі на кабздона з vj гуртом алксандрОва і ведучою докторкинею, твориться??? Дайте вже білети на Карабас! Хоч ладу якогось дадуть! Вони, тоб-то Карабаси!
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04.06.2023 23:43 Відповісти
и много б\к удалось переслать вагнеровцам?
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04.06.2023 23:46 Відповісти
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04.06.2023 23:49 Відповісти
Ищу видос годовалой давности, с донбасса, где истребитель российский плашмя падает, при этом вращается и с каждым оборотом звук такой: вввуууууввв. (съёмка с земли) Может сохранил кто? Очень нужен!
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04.06.2023 23:52 Відповісти
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04.06.2023 23:52 Відповісти
Це саме той вид спорту, де я вболіваю за обидві команди...
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04.06.2023 23:59 Відповісти
не вірю? де докази? де тіла вагнерів? поки вагон-рефріжератор не покажуть повний - не повірю
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05.06.2023 00:02 Відповісти
Вболіваю зразу за всіх учасників!
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05.06.2023 00:05 Відповісти
і що, ні одного не завалили? бійці в полковника ніякі...
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05.06.2023 00:11 Відповісти
І почалося ...
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05.06.2023 00:30 Відповісти
Час зачатья я помню неточно.
Значит, память моя однобока.
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока.
Я рождался не в муках, не в злобе,
Девять месяцев - это не лет.
Первый срок отбывал я в утробе:
Ничего там хорошего нет.

Спасибо вам святители, что плюнули да дунули,
Что вдруг мои родители зачать меня задумали,
В те времена укромные, теперь почти былинные,
Когда срока огромные брели в этапы длинные.
Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее,
А вот живет же братия - моя честна компания.

Ходу, думушки резвые, ходу,
Слово, строченьки, милые, слово!
В первый раз получил я свободу
По указу от тридцать восьмого.
Знать бы мне, кто так долго мурыжил -
Отыгрался бы на подлеце,
Но родился и жил я и выжил,
Дом на Первой Мещанской в конце.

Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой
Соседушка с соседушкою баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так: система коридорная,
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка.

Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу.
И плевал я, здоровый трехлетка,
На воздушную эту тревогу.
Да не все то, что сверху от бога -
И народ зажигалки тушил.
И, как малая фронту подмога,
Мой песок и дырявый кувшин.

И било солнце в три ручья, сквозь дыры крыш просеяно
На Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну.
Она ему: Как сыновья? - Да без вести пропавшие!
Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие.
Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие.-
Мои - без вести павшие, твои - безвинно севшие.

Я ушел от пеленок и сосок,
Поживал - не забыт, не заброшен.
И дразнили меня «недоносок»,
Хоть и был я нормально доношен.
Маскировку пытался срывать я,
- Пленных гонят,- чего ж мы дрожим?
Возвращались отцы наши, братья
По домам, по своим да чужим.

У тети Зины кофточка с драконами, да змеями -
То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.
Трофейная Япония, трофейная Германия:
Пришла страна Лимония - сплошная чемодания.
Взял у отца на станции погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации толпой валили штатские.

Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились, потом протрезвели.
И отплакали те, кто дождались,
Недождавшиеся отревели.
Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,
Мы спросили:- зачем? - Он в ответ,
Мол, коридоры кончаются стенкой,
А тоннели выводят на свет.

Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.
Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене - откажется
Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.
Но у отцов свои умы, а что до нас касательно,
На жизнь засматривались мы вполне самостоятельно.

Все - от нас до почти годовалых
Толковищу вели до кровянки,
А в подвалах и полуподвалах
Ребятишкам хотелось под танки.
Не досталось им даже по пуле,
В ремеслухе живи не тужи.
Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули -
Из напильников сделать ножи.

Они воткнутся в легкие
От никотина черные,
По рукоятки легкие трехцветные наборные.
Вели дела отменные сопливые острожники.
На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики.
Сперва играли в фантики в пристенок с крохоборами,
И вот ушли романтики из подворотен ворами.

Было время и были подвалы,
Было дело и цены снижали.
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали.
Дети бывших старшин да майоров
До бедовых широт поднялись,
Потому, что из всех коридоров
Им казалось сподручнее вниз.
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05.06.2023 00:33 Відповісти
Если по вагнеру отжигают, то так захотел царь!
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05.06.2023 01:04 Відповісти
Здається там вже система починає "ідті вразнос". Царь сидить в бункері і читає папочки як ось-ось "аканчательно" демілітаризує Україну і переможе злобную нату.
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05.06.2023 07:40 Відповісти
Когда будет война БНР и ВНР? Я уже устал ждать.
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05.06.2023 01:33 Відповісти
Мені цікаво, а вагнерівці дали гідну відсіч нападникам? Які втрати з обох сторін?
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05.06.2023 02:33 Відповісти
Шо я чую? Дощ! А це значить жаба біжить їбати кого?
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05.06.2023 06:48 Відповісти
Щось слабо вогонь відкрили.... Якщо ще рапорти можуть писати...
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05.06.2023 08:09 Відповісти
сквирт-на-ліцо, "брьізги спецобсерации"
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05.06.2023 08:33 Відповісти
Вагнер мочи русню.
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05.06.2023 09:51 Відповісти
вагинер, объединяйся с военной оппозицией, "свободой бурятии" и "свободным татарстаном" и будет тебе охфигенное счатье на питере и на рублёвке... да в геленжике тоже своё финансовое счастье найдёшь, покруче алмазов на африке
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05.06.2023 10:34 Відповісти
Батрахоміомахія - війна пєтухів і холопів
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05.06.2023 11:21 Відповісти
Та за таке приниженя армії рф - довічно з можливістю записатися найманцем-рядовим у якесь чвк.
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05.06.2023 11:23 Відповісти
Було б добре, щоб вони знищили один одного, бажано на територіі рфіі
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05.06.2023 11:38 Відповісти
Свято наближається, свято наближається!
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05.06.2023 15:02 Відповісти
 
 