Пригожин заявляє, що по вагнерівцях відкрили вогонь на ураження регулярні російські війська. ДОКУМЕНТ

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подав рапорт про те, що по членам ПВК був відкритий вогонь на ураження з боку позицій військ Міноборони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пригожина.

Видання MOS. NEWS попросило Пригожина прокоментувати його попередні заяви про те, що шляхи відходу підрозділів ПВК "Вагнер" були заміновані російськими регулярними військами.

"Розслідування триває. Більшість фактів не публічна, однак можу опублікувати цей рапорт", - відповів Пригожин.

У рапорті сказано, що під час розмінування по саперам відкрили вогонь з позицій Міноборони РФ зі стрілецької зброї.

"Групи вдалися до відповідних заходів щодо усунення агресії та затримання. Ними (тими, хто відкрим вогонь. - Ред.) виявилися військовослужбовці Міноборони РФ. Старшим цієї групи був... підполковник в/4 13647, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Нагадаємо, за словами воєнного злочинця, очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, представники Міноборони РФ замінували шляхи, якими "вагнерівці" відходили з Бахмуту.