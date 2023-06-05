УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11080 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
37 609 102

П’яним обстріляв машину ПВК "Вагнер", - вагнерівці взяли у полон командира 72-ї бригади армії РФ підполковника Веневітіна. ВIДЕО

Ввечері 4 червня у мережі з’явилися кадри допиту вагнерівцями кадрового підполковника армії РФ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його допиту "вагнерівцями" були оприлюднені в інтернеті. 

На відео він заявляє, що у стані алкогольного сп'яніння обстріляв машину ПВК "Вагнер".

Автор: 

армія рф (17346) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+81
показати весь коментар
05.06.2023 00:25
+58
Чому не окувалдили полкана?
показати весь коментар
05.06.2023 00:23
+50
- Кто кого первым насилует, когда встречаются Вагнеровец и Кадыровец?
- Первым насилуют полковника Минобороны РФ, который спросил нафига они голые на его КСП стрелку забили.(с) БУТУСОВ ПЛЮС
показати весь коментар
05.06.2023 00:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це одне з найпрекрасніших відео у цій війні!
Сруський народ показує себе в повній красі..!
Є надія на кувалдизацію імперського виродка!
Щоб ви там всі один одному горло поперегризали чурки болотяні!!!
показати весь коментар
05.06.2023 14:30 Відповісти
На допиті у вагнерівців,рос.полковник пояснив,що обстріляв вагнерівців на основі "личной неприязни".
Здається,правильний руский.Віват полковник!
показати весь коментар
05.06.2023 20:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 