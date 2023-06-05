П’яним обстріляв машину ПВК "Вагнер", - вагнерівці взяли у полон командира 72-ї бригади армії РФ підполковника Веневітіна. ВIДЕО

Ввечері 4 червня у мережі з’явилися кадри допиту вагнерівцями кадрового підполковника армії РФ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його допиту "вагнерівцями" були оприлюднені в інтернеті.

На відео він заявляє, що у стані алкогольного сп'яніння обстріляв машину ПВК "Вагнер".