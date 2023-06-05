П’яним обстріляв машину ПВК "Вагнер", - вагнерівці взяли у полон командира 72-ї бригади армії РФ підполковника Веневітіна. ВIДЕО
Ввечері 4 червня у мережі з’явилися кадри допиту вагнерівцями кадрового підполковника армії РФ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його допиту "вагнерівцями" були оприлюднені в інтернеті.
На відео він заявляє, що у стані алкогольного сп'яніння обстріляв машину ПВК "Вагнер".
Топ коментарі
+81 CrossFirenko
показати весь коментар05.06.2023 00:25
+58 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар05.06.2023 00:23
+50 акаб акабіч
показати весь коментар05.06.2023 00:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сруський народ показує себе в повній красі..!
Є надія на кувалдизацію імперського виродка!
Щоб ви там всі один одному горло поперегризали чурки болотяні!!!
Здається,правильний руский.Віват полковник!