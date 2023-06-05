ЗСУ вдарили по зосередженню російських окупантів на Харківщині, яких підсилили колишніми в’язнями - вбито та поранено 100 осіб, дезертирували - 80, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація про втрати серед російських окупантів на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян російської федерації у кількості близько 500 осіб. Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції".
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Втрачати велику кількість бійців ЗСУ при прямих зіткненнях для утилізування кацапського окупатнського сміття неприпустимо.