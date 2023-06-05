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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ вдарили по зосередженню російських окупантів на Харківщині, яких підсилили колишніми в’язнями - вбито та поранено 100 осіб, дезертирували - 80, - Генштаб

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація про втрати серед російських окупантів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян російської федерації у кількості близько 500 осіб. Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині дезертирували близько 40 російських військовослужбовців, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) Харківщина (6054) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+9
переживаю - они хоть с оружием и б\к дезертировали?
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05.06.2023 00:58
+4
не-не, пусть с боями пробиваются хотя бы в Россошь.
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05.06.2023 01:03
+3
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05.06.2023 01:12
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переживаю - они хоть с оружием и б\к дезертировали?
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05.06.2023 00:58 Відповісти
Кацапи , тікайте в свій мухосранськ або здавайтесь , бо жіночказ косою йде за вами 😡
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05.06.2023 01:00 Відповісти
не-не, пусть с боями пробиваются хотя бы в Россошь.
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05.06.2023 01:03 Відповісти
Щось таке відчуття, що Валуйки і Уразове "наканунє грандіозного шухєра"... 😉
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05.06.2023 01:13 Відповісти
направление на Валуйки уже РДК застолбило. А всякие "штормы-z" и чмобилизированные с Харьковской области пусть идут через Ровеньки на Россошь. Так будет интереснее.
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05.06.2023 01:31 Відповісти
А краще, з боями, до Владівостока. )
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05.06.2023 02:27 Відповісти
там свои разборки будут. Нам интереснее, что бы они мочили друг дуга в прилегающих к нам областях.
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05.06.2023 02:42 Відповісти
Я ж не проти. Хай де побачать, там і мочать! Як заповідало Велике пуйло - в сортирі, так в сортирі. )
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05.06.2023 03:00 Відповісти
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05.06.2023 01:12 Відповісти
КАЦАПЫ , А ЧТО С ****** ??? знаю , вы тут , МЫ ВАС ВСЕХ УБЬЕМ , ******** .
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05.06.2023 01:19 Відповісти
голо-драпальна та безпорткова держава без майбутнього споднього.
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05.06.2023 01:21 Відповісти
Романтика! Не сиділи в окопах мокрі та голодні! Приїхав Попав під артналіт І тут же - "в мішок" чи в госпіталь...
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05.06.2023 05:29 Відповісти
З кацапами тільки так воювати - знищувати з далеку великим партіями, по іншому не розуміють.
Втрачати велику кількість бійців ЗСУ при прямих зіткненнях для утилізування кацапського окупатнського сміття неприпустимо.
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05.06.2023 10:29 Відповісти
 
 