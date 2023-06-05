Протягом 4 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 станції РЕТ та 1 склад, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 4 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу.

Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 3 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження ворога, 3 склади боєприпасів, 1 ЗРК та 1 пункт управління, - Генштаб