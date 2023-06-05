Протягом 4 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 2 станції РЕТ та 1 склад, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 4 червня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу.
Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника".
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Jimmy Hill
показати весь коментар05.06.2023 02:20 Відповісти Мені подобається 1
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