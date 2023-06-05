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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські загарбники змушують таксистів ставати донощиками на окупованих територіях Запорізької області, - Центр Нацспротиву

такси

На окупованій території Запорізької області загарбники змушують таксистів доносити на осіб з проукраїнськими настроями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Центр національного спротиву

За даними ЦНС, окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Відтак, пише спротив, таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями.

"Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", – підкреслюють у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пів року росіяни написали майже 145 тисяч доносів, переважають антиукраїнські

Автор: 

донос (37) таксі (355) Запорізька область (3599) Центр національного спротиву (814)


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- Вам куда?
- Да вєзі сразу в комєндатуру!
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05.06.2023 01:48 Відповісти
- шеф, гони на ленина!
- ну ты... на ленина гнать?!!
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05.06.2023 01:52 Відповісти
Как там "артисты, извозчики и проститутки"
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05.06.2023 03:15 Відповісти
Так цеж лохторат Зеленского, хоть поржут
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05.06.2023 03:54 Відповісти
"Наши люди в булочную на такси не ездят!"
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05.06.2023 05:07 Відповісти
Як це«змушують?»
Змусити можна яму копати,а донести на людину можна лише добровільно.
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05.06.2023 06:14 Відповісти
А ось так. Припиняють виплачувати соціальні виплати, якщо не маєш рос.паспорта
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07.08.2023 04:49 Відповісти
Що означає - змушують?Що за дурня?Щоб щось розповідати,треба знати як це робиться.Так от.Працювати таксистом на окупованій територіі хто зря не буде,бо не дадуть дозвіл.Дозвіл дають тільки СВОЇМ,перевіреним.А їх примушувати не треба,вони і без примусу "настучать" на клієнта.
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05.06.2023 08:55 Відповісти
Плати 2 счетчика, а то настучу.
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05.06.2023 09:31 Відповісти
 
 