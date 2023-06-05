Російські загарбники змушують таксистів ставати донощиками на окупованих територіях Запорізької області, - Центр Нацспротиву

На окупованій території Запорізької області загарбники змушують таксистів доносити на осіб з проукраїнськими настроями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву

За даними ЦНС, окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Відтак, пише спротив, таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями.

"Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив", – підкреслюють у ЦНС.

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