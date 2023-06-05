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Новини
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У Бєлгородській області горить енергетичний об’єкт через атаку дрона з вибухівкою

пожежа

Про пожежу на енергетичному об’єкті у Бєлгородській області заявив губернатор В’ячеслав Гладков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його Telegram-канал.

"У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів. Попередньою причиною пожежі став вибуховий пристрій, який скинули з безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Гладков зазначив, що постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не приїхав губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4325) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+25
Тут цікавіше! Ми сиділи в березні без електроенергії Тоді було холодно Але коли холодно - можна тепло вдягтися та спать одягненим А що робить, коли нема електроенергії влітку? Всі ж уже звикли до холодильників! І як зберегти на тривалий час яйця, масло чи м"ясо без нього - вже позабували! Оце кацапні буде "вішалка"!!! Вони забули їх власне прислів"я про "палку, имеющую ДВА конца"!
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05.06.2023 06:27
+22
Що падлюки пора купляти генератори як що є рублі.
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05.06.2023 06:16
+12
Продам генератор, всего в два раза дороже ! Аккумуляторы, тоже недорого - всего в два раза дороже ! и онлайновый ИБП на 5кВт - в три раза дороже, только сегодня, и только для Вас !
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05.06.2023 06:42
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Що падлюки пора купляти генератори як що є рублі.
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05.06.2023 06:16 Відповісти
Тут цікавіше! Ми сиділи в березні без електроенергії Тоді було холодно Але коли холодно - можна тепло вдягтися та спать одягненим А що робить, коли нема електроенергії влітку? Всі ж уже звикли до холодильників! І як зберегти на тривалий час яйця, масло чи м"ясо без нього - вже позабували! Оце кацапні буде "вішалка"!!! Вони забули їх власне прислів"я про "палку, имеющую ДВА конца"!
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05.06.2023 06:27 Відповісти
Треба за допомогою союзників зробити так,щоб яйця,молоко та мясо стали для нелюдей розкішью
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05.06.2023 06:50 Відповісти
Та цього року травостій хороший, переб'ються.
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05.06.2023 07:15 Відповісти
Ти думаєш - витримають? Говорив я з хлопцями, які полонених допитували (ще в квітні минулого року) Їх тоді на Поліссі "гнали "в хвіст і гриву" так, що багато не встигли втекти з своїми Їх потім відловлювали по Чернігівщині до пізньої осені (один виперся у жовтні з лісу, на село Велика Дорога та питав у бабки на городі - "Как прайти в Варонеж Киевскай области?") Так от - вони дивувалися : "У вас пагреба в деревнях - как филиалы супермаркета! Глаза разбегаются! И загатовлено на три года вперёд!" А вони живуть переважно "ат палучки да палучки!"
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05.06.2023 07:58 Відповісти
їсти будуть одне одного. це давня традиція скрєпна. нічого дивного і непередбачуваного немає.
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05.06.2023 09:46 Відповісти
Так само батько завжди розказував про погреби в австрійських бюргерів з їхніми ковбасами,шинками,винами,маринадими і т.д.що для після сталінських часів для наших людей було шоком.
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05.06.2023 10:39 Відповісти
"якщо" пишиться разом.
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05.06.2023 09:26 Відповісти
БНР
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05.06.2023 06:23 Відповісти
Продам генератор, всего в два раза дороже ! Аккумуляторы, тоже недорого - всего в два раза дороже ! и онлайновый ИБП на 5кВт - в три раза дороже, только сегодня, и только для Вас !
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05.06.2023 06:42 Відповісти
Пане Олеже , черга ще не вишикувалась ?
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05.06.2023 07:28 Відповісти
та щось не дуже хотять
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05.06.2023 08:56 Відповісти
мабуть їм виплати за жмурів затримують, грошей нема
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05.06.2023 08:59 Відповісти
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05.06.2023 09:22 Відповісти
Доставка через Естонію чи Казахстан, DHL чи як?
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05.06.2023 08:20 Відповісти
Самовивіз...
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05.06.2023 08:39 Відповісти
на парашуті разом з ДШВ
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05.06.2023 08:57 Відповісти
клята )(уйло-мацковіцька, нацистька хунта бамбіт нарот незавісімой БНР !!! не забудім, не прастім ...
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05.06.2023 07:05 Відповісти
хто сіє вітер пожинає бурю раділи нашій біді -ловіть бумеранг
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05.06.2023 07:50 Відповісти
Кацапы, кто вам разрешил пользоваться электричеством?
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05.06.2023 08:15 Відповісти
Гладкову не дають покою лаври блоХера пригожина, піариться , мабудь сам підпалює та підриває, є така хвороба піроманія , ось знову в нього загострення .… хай з ним вже розбирається хтось чи там какдиров чи гурульов.
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05.06.2023 08:24 Відповісти
 
 