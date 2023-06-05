У Бєлгородській області горить енергетичний об’єкт через атаку дрона з вибухівкою

Про пожежу на енергетичному об’єкті у Бєлгородській області заявив губернатор В’ячеслав Гладков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його Telegram-канал.

"У Бєлгородському районі горить один з енергетичних об'єктів. Попередньою причиною пожежі став вибуховий пристрій, який скинули з безпілотника", - йдеться в повідомленні.

Гладков зазначив, що постраждалих немає.

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