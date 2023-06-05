Російські загарбники за добу випустили по території Херсонщини майже 200 снарядів, - ОВА
За минулу добу противник здійснив 28 обстрілів Херсонської області. Випустив 176 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
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