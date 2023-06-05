Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 210 350 осіб (+410 за добу), 3848 танків, 3567 артсистем, 7523 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 5 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 210 350 осіб.
Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:
Особового складу - близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
танків - 3848 (+11) од,
бойових броньованих машин - 7523 (+11) од,
артилерійських систем - 3567 (+12) од,
РСЗВ - 584 (+1) од,
засоби ППО - 349 (+5) од,
літаків - 313 (+0) од,
гелікоптерів - 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3189 (+14),
крилаті ракети - 1136 (+4),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6312 (+7) од,
спеціальна техніка - 484 (+5).
Дані уточнюються.
Топ коментарі
+35 Максім ХОЙ #398010
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+27 Максім ХОЙ #398010
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І що ви думаєте , кацапи на кацапії хавають таку локшину - за милу душу . ! Аж давляться .
52 одиниці техніки, (арта 13, броня 22, логістика 7, ППО та спецтехніка по 5, файно) та 410 чумардосів. Боротьба за небо продовжується 18 повітряних цілей. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 210 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
P.s. Загинув колишній сослуживець, золота людина була, царство небесне йому та всім загиблим... Москалям можу побажати швидше здохнути і очистити від себе святу землю.