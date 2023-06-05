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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 210 350 осіб (+410 за добу), 3848 танків, 3567 артсистем, 7523 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

техніка

Станом на ранок 5 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 210 350 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:

Особового складу - близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,

танків - 3848 (+11) од,

бойових броньованих машин - 7523 (+11) од,

артилерійських систем - 3567 (+12) од,

РСЗВ - 584 (+1) од,

засоби ППО - 349 (+5) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня -  3189 (+14),

крилаті ракети - 1136 (+4),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6312 (+7) од,

спеціальна техніка - 484 (+5).

Дані уточнюються.

Читайте: ЗСУ ліквідували російського полковника Нікіліна, - блогер. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 210 350 осіб (+410 за добу), 3848 танків, 3567 артсистем, 7523 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) ліквідація (3916)


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Топ коментарі
+35
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05.06.2023 08:20
+27
Кацапня з самого ранку починає нити...
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05.06.2023 08:29
+23
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3391 день.
52 одиниці техніки, (арта 13, броня 22, логістика 7, ППО та спецтехніка по 5, файно) та 410 чумардосів. Боротьба за небо продовжується 18 повітряних цілей. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 210 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
P.s. Загинув колишній сослуживець, золота людина була, царство небесне йому та всім загиблим... Москалям можу побажати швидше здохнути і очистити від себе святу землю.
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05.06.2023 09:01
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05.06.2023 08:20 Відповісти
Галактический?
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05.06.2023 13:42 Відповісти
сэр_гей хуженетувеч сжуйшуй - галахический *******. оно- сын шлюхи и оленя...
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05.06.2023 18:32 Відповісти
Більше чим 210 тисяч лихоманців знищено, більше мільйона калічі....невже кацапам це ні про що не говорить.?
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05.06.2023 08:22 Відповісти
Говорить: "нада випіть".
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05.06.2023 08:25 Відповісти
нада пить...
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05.06.2023 09:23 Відповісти
Ви там "тримайтеся" - Росія звернулася до уряду Німеччини з проханням вирішить питання про прийом "рассийских беженцев ат вайны"!!! АУТ!!!
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05.06.2023 09:39 Відповісти
Це фейк. Німці викидають кацапів, а ніяк навпаки. 71% підтримують Україну, а влада Німеччини це не" влада" України.
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05.06.2023 09:57 Відповісти
Може й не "фейк" Бо нахабство кацапів не має меж - вони до цих пір стараються між Україною та Росією у війні поставить "знак рівності" і добиться в світі визнання жителів своїх прикордонних областей "цивільним населенням, що постраждало від війни"
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05.06.2023 10:42 Відповісти
Та ще й "искандеры больше не смеются"...
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05.06.2023 08:24 Відповісти
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05.06.2023 08:27 Відповісти
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05.06.2023 08:46 Відповісти
Кацапня з самого ранку починає нити...
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05.06.2023 08:29 Відповісти
Кацапня ще з вчорашнього дня ниє про те що ЗСУ розпочали широкомасштабний наступ силами кількох бригад , але - доблєсная руцкая армія фсє атакі хероічєскі атбіла , і такім образом - абєщаноє наступлєніє хахловь захлєбнулось в самом началє .
І що ви думаєте , кацапи на кацапії хавають таку локшину - за милу душу . ! Аж давляться .
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05.06.2023 08:45 Відповісти
Дуже файно, ще й +5 ППО. Але тссс.
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05.06.2023 08:31 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3391 день.
52 одиниці техніки, (арта 13, броня 22, логістика 7, ППО та спецтехніка по 5, файно) та 410 чумардосів. Боротьба за небо продовжується 18 повітряних цілей. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 210 000!!! це більше ніж такий регіон, як Республіка Алтай ...
P.s. Загинув колишній сослуживець, золота людина була, царство небесне йому та всім загиблим... Москалям можу побажати швидше здохнути і очистити від себе святу землю.
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05.06.2023 09:01 Відповісти
Кацапня не буде розповідати про свої поразки. Просто їх перемоги будуть все ближче і ближче до москви.
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05.06.2023 09:01 Відповісти
"Просто їх перемоги будуть все ближче і ближче до москви"-це тільки спочатку. Потім-все все далі й далі від чмоскви на схід та північ
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05.06.2023 09:33 Відповісти
Гарят машины,танчики-в них наши мальчики,-руцький лібераст швондерович..
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05.06.2023 09:29 Відповісти
ну такой минимум понятен - вчера была Троица... а завтра должен быть пясдец, после сегодняшнего контрнаступления на Запорожье
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05.06.2023 10:44 Відповісти
 
 