Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО, - Моравецький

Україна заслуговує стати частиною НАТО, оскільки бореться в інтересах Альянсу проти російського імперіалізму.

Про це в інтерв'ю канадському каналу CBS заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО" – заявив польський прем'єр-міністр.

На його думку, вступ України до НАТО важливіший, ніж певні проблеми українського державного устрою.

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"Я вважаю, Що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО" – сказав глава польського уряду.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, віддалені від Росії територіально, бути більш прихильними до України.