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Новини Агресія Росії проти України
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Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО, - Моравецький

моравецький

Україна заслуговує стати частиною НАТО, оскільки бореться в інтересах Альянсу проти російського імперіалізму.

Про це в інтерв'ю канадському каналу CBS заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  PAP.

"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО" – заявив польський прем'єр-міністр.

На його думку, вступ України до НАТО важливіший, ніж певні проблеми українського державного устрою.

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"Я вважаю, Що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО" – сказав глава польського уряду.

Моравецький  також закликав західноєвропейські країни, віддалені від Росії територіально, бути більш прихильними до України.

Автор: 

НАТО (6441) Моравецький Матеуш (371)


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05.06.2023 08:38 Відповісти
Швецію -- в якоі все тіп - топ не можуть прииняти -- то наш прииом завалять -- будем стукати .
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05.06.2023 08:39 Відповісти
Здається Жванецький казав: "Уже видно свет в конце тонеля, но тонель - **** - не заканчивается"
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05.06.2023 08:52 Відповісти
Країна але не влада. Тому країна має почекати.
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05.06.2023 09:02 Відповісти
Якби не ЗЕлений гній при владі ми б давно там були, але ж з таким рівнем корупції та розкраданням коштів, наданих державами партнерами, не бачити нам вступ до НАТО, як своїх вух. Ну і із мадярами тре щось робити, бо цей пропутінській гній ще крові попоп"є.
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05.06.2023 09:50 Відповісти
зелене ЧМО не поїде у Вільнюс, бо патрушев відкриє що ж воно понаобіцяло в омані
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05.06.2023 09:53 Відповісти
Правду каже. Нам би ще десь на дорозі до НАТО струсити зелених п'явок.
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05.06.2023 22:15 Відповісти
 
 