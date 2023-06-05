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Новини Агресія Росії проти України
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У травні Росія запустила понад 300 "шахедів", щоб змусити Україну витратити цінні ракети ППО, - британська розвідка

дрони,шахеди

Протягом травня 2023 року Росія запустила проти України понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів серії Shahed. На сьогодні це є найінтенсивнішим застосуванням цієї системи озброєнь.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Але Росії, наврядчи, вдалося досягти поставленої мети. Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, використовуючи при цьому старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

"Росія також, ймовірно, намагалася виявити й завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5576) зовнішня розвідка (465) дрони (4690)


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Топ коментарі
+8
Проти шахедів побільше кулеметів з прожекторами .
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05.06.2023 09:37
+5
не пойму.. где шилки и тунгуски?, ведь это цели именно для них??
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05.06.2023 09:46
+4
Ізнов приємно, що рузьге такі горємики та поци!
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05.06.2023 09:32
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Ізнов приємно, що рузьге такі горємики та поци!
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05.06.2023 09:32 Відповісти
Таки, да...
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05.06.2023 10:17 Відповісти
Проти шахедів побільше кулеметів з прожекторами .
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05.06.2023 09:37 Відповісти
Мда...
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05.06.2023 09:42 Відповісти
Нуда -- дешево и сердито .
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05.06.2023 09:45 Відповісти
А... значит не видел, не участвовал, отсюда и такая позиция.
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05.06.2023 10:01 Відповісти
Вік технологіи -- людині не обов*язково скрізь бути .
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05.06.2023 10:18 Відповісти
https://youtu.be/89kR9w2v3_g вонючий зе-аміак або чергова зрада України від зе-влади ...
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05.06.2023 09:39 Відповісти
Це добре що ми це сміття касапьске викинули ще 800 років тому... і що "естественный отбор " їх такими ж інвалідами мозку і залишив ..
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05.06.2023 09:42 Відповісти
не пойму.. где шилки и тунгуски?, ведь это цели именно для них??
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05.06.2023 09:46 Відповісти
Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, використовуючи при цьому старі та дешевші засоби ППО Джерело:
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05.06.2023 10:08 Відповісти
"Гепардам" багато дичини для полювання. Більше б таких "хижаків" від ФРН для ЗСУ
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05.06.2023 11:01 Відповісти
 
 