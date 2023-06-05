У травні Росія запустила понад 300 "шахедів", щоб змусити Україну витратити цінні ракети ППО, - британська розвідка

Протягом травня 2023 року Росія запустила проти України понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів серії Shahed. На сьогодні це є найінтенсивнішим застосуванням цієї системи озброєнь.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікувало Міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Але Росії, наврядчи, вдалося досягти поставленої мети. Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, використовуючи при цьому старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

"Росія також, ймовірно, намагалася виявити й завдати удару по українських силах далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначають у Міноборони Британії.

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