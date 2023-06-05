Росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони, - СтратКом ЗСУ

Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції.

Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення)

"Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", - додають військові.

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У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, зранку 5 червня міністерство оборони РФ заявило, що ЗСУ почали контрнаступ.