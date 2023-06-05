Росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони, - СтратКом ЗСУ
Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції.
Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення)
"Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", - додають військові.
У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.
Нагадаємо, зранку 5 червня міністерство оборони РФ заявило, що ЗСУ почали контрнаступ.
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Нівіть тупі ватники заднім "умом" стали розумнішати...
Ніхто не Поширює Фейкі☝️☝️😉😉
Пізно вже знімати голлівудські ролики з солдатами, які таємничо прикладають пальця до рота, закликаючи до тиші.
Пізно вже прикидатися дурниками й тулити народові істину про те, що «плани ******* тишу».
Пізно вже дбайливо писати про те, що «прийшов час помовчати та дати можливість військовим якісно виконати свою роботу».
Пізно вже корчити з себе державників і просити всіх мовчати про контрнаступ - після того, як зелений мегафон пів року з дня в день з усіх стовпів по всьому світу трубів про контрнаступ, який почнеться осьо-осьо завтра.
Пізно вже повчати публіку, що «війна - це не футбольне поле, телешоу чи театральна вистава», адже своїм недолугим і шкідливим анонсуванням контрнаступу ще з січня-місяця зелені речники самі перетворили контрнаступ у телешоу.
Прикладати пальця до губ треба було пів року тому всім видатним діячам, які до літа вже обіцяли в Крим зайти.
Плани ******* тишу… прийшов час помовчати…
Хай собі це скажуть, бо суспільство й без цього розуміє ціну їхнього таляпання язиками.
Це називається "інформаційний шум". Скрити підготовку до контрнаступу і вік інформаційних технологій неможливо - тому її необхідно розмити потоком недостовірної інформації.
Про "контрнаступ ось-ось" почав росповідати й Генштаб й речники з генштабу вже давно .
Й ми не знаємо точно й не можемо знати , що готувалось тоді й як й де . Що готується зараз , завтра й через місяць .
Я особисто довіряю генштабу , а Дроздов може й ні ...
Для тих хто прямо не має інформації й хто прямо не задіяний до функцінування ЗСУ й генштабу має робити свої стправи . З яких кожний може по меньше виставляти різних стрімів й фоток з цікавою для ворога інфою .
Ну не хрюкайте по Запорізькій області.
Поки що немає жодного нового населеного пункту, який би Сили Оборони взяли під контроль.
Те що пишуть окупанти - це ІПСО.
Більш того, у переліку того, що ми "звільнили" - є н.п., які не знаходилися під контролем окупантів.
Я розумію, всім хочеться перемог, але давайте будемо терплячими та не поширювати дезінфомацію.
А кому не терпиться подивитись на швидкий наступ , можна взяти автомат і поп..здувати в окоп . Там все розвидниться .
У наступні тижні слухайте найпопулярніший російський хіт: "Вомбат батяня, батяня вомбат!"
Частина людей думають, що голова ЗСУ Залужний самостійно приймає військові рішення і нібито Сирський йому підпорядковується, а тому нібито "Сирський виконує накази Залужного". Але це не так.
В пропагандистскому інтерв'ю Комарова, голова ОП Єрмак заявив цитую https://t.me/RostyslavS/2715 "всі військові рішення приймає Ставка" . До ставки Зеленського входять дуже багато посадовців, в тому числі сам Єрмак. Рішення приймаються шляхом голосування.
Що це означає? Що Єрмак наприклад має такий же голос як і Залужний щодо ухвалення військової операції, а Залужний як голова ЗСУ лише є виконавцем рішення Ставки і самостійних рішень стратегічного значення не приймає.
Наприклад, якщо політична Ставка ЗеЄрмака наказала попри військову логіку тримати Бахмут і призначити головою операції Сирського, то навіть якщо Залужний голосовував проти цього, все рівно Сирський буде тримати Бахмут попри військову логіку бо так віришила Ставка ЗеЄрмака.
Просто держіть це в голові, що рішення по військовим операціям приймають не військові а політична Ставка де Єрмак має вирішальний вплив.
Але цікаво, можливо щоб рішення в ЗСУ було прийнято без відома ставки і яке покарання від ОП буде за проведення операції без відома ставки?
Тупість **************** коментаторів не знає меж.
Если будет положительным, мы о нем расскажем.
А чого це і зе, і пу потійно брешуть? Може таки домовились. зеперемога вже близько!
Тему контрнаступу ще з січня мусують на земарафоні як телешоу.