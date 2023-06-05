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Новини Війна
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Росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони, - СтратКом ЗСУ

пропаганда,фейк

Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції.

Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На російських телеграм-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська з  метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) 

"Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", - додають військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде, - Маляр про контрнаступ

У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто черпати лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, зранку 5 червня міністерство оборони РФ заявило, що ЗСУ почали контрнаступ. 

Автор: 

фейк (744) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+18
Остап Дроздов:
Пізно вже знімати голлівудські ролики з солдатами, які таємничо прикладають пальця до рота, закликаючи до тиші.

Пізно вже прикидатися дурниками й тулити народові істину про те, що «плани ******* тишу».

Пізно вже дбайливо писати про те, що «прийшов час помовчати та дати можливість військовим якісно виконати свою роботу».

Пізно вже корчити з себе державників і просити всіх мовчати про контрнаступ - після того, як зелений мегафон пів року з дня в день з усіх стовпів по всьому світу трубів про контрнаступ, який почнеться осьо-осьо завтра.

Пізно вже повчати публіку, що «війна - це не футбольне поле, телешоу чи театральна вистава», адже своїм недолугим і шкідливим анонсуванням контрнаступу ще з січня-місяця зелені речники самі перетворили контрнаступ у телешоу.

Прикладати пальця до губ треба було пів року тому всім видатним діячам, які до літа вже обіцяли в Крим зайти.

Плани ******* тишу… прийшов час помовчати…

Хай собі це скажуть, бо суспільство й без цього розуміє ціну їхнього таляпання язиками.
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05.06.2023 10:01
+18
То скажіть йому, що Київ захопили. Нехай приїжджає на "парад".
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05.06.2023 10:01
+15
А народу б якраз і слідувало - помовчати . Бо народ останнім часом вже зовсім обнаглів , і прямо таки - вимагає від армії розбитись вщент , але якнайскоріше розпочати той наступ . Ти ба які примхи . ? Нарід вимагає - зрєліщ , а на те скільки загине солдат під час квапливого наступу , йому пох . Коли цивільні сунуть свого носа у військові справи , і починають вказувати армії - коли їй наступати , немає нічого гіршого .
А кому не терпиться подивитись на швидкий наступ , можна взяти автомат і поп..здувати в окоп . Там все розвидниться .
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05.06.2023 10:49
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ну подивимось хто це передруковуватиме в Україні )) чи закордоном)
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05.06.2023 09:47 Відповісти
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05.06.2023 09:48 Відповісти
Відбіи -- ложна тривога ?
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05.06.2023 09:49 Відповісти
Хочете абсолютну правду, то Маляр спитайте.
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05.06.2023 10:42 Відповісти
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05.06.2023 09:49 Відповісти
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05.06.2023 10:49 Відповісти
Якби тільки росіяни. Українські канали всі парашинські нахрюки росповсюджують
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05.06.2023 09:50 Відповісти
Зараз роспропоганда сіє паніку в РФ...
Нівіть тупі ватники заднім "умом" стали розумнішати...
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05.06.2023 10:09 Відповісти
А ви впевнені, що ці "українські канали", котрі ви маєте на увазі - не канали ІПСО рашистів?
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05.06.2023 10:24 Відповісти
Очкують.. правильно, бо касап це справжня очкова змія, яка називається - гліст..
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05.06.2023 09:50 Відповісти
Глист який очкує
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05.06.2023 09:56 Відповісти
Кацапам дуже хоцца побєд , а коли їх нема , тоді доводиться вигадувати неіснуючі ( на сьогодні ) наступи ЗСУ і їх - хероїческіє отраженія *********** .
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05.06.2023 09:52 Відповісти
А ЗСУ взагалі починатиме контрнаступ про який ЗЕбіли пів року телебенять ? Чи вони чекають грудня коли земля підмерзне?:
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05.06.2023 09:53 Відповісти
Зелебот усрався...
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05.06.2023 10:09 Відповісти
Забагато відеороликів щоб стверджувати, що зовсім нічого не відбувається.
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05.06.2023 09:53 Відповісти
Ніяк не можуть знайти де ж той Ненацьк з якого наступають.
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05.06.2023 09:55 Відповісти
Більше за наше керівництво
Ніхто не Поширює Фейкі☝️☝️😉😉
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05.06.2023 09:56 Відповісти
Шайгу !!!Гєрасімов!!!Где котрнаступлєніє?!!!
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05.06.2023 09:56 Відповісти
с Ненацка
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05.06.2023 09:58 Відповісти
шойгу сказав ".... відчепіться!!! Тут хочби Білгород не захопили!!!"
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05.06.2023 09:59 Відповісти
Популярный российский канал ВЧК-ОГПУ близкий к чекистам, сообщает, что Путин утратил адекватность и приходит в ярость, когда ему докладывают реальную ситуацию Поэтому говорить правду ему перестали. Допускают к нему только тех докладчиков, которые рассказывают, что все хорошо
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05.06.2023 09:58 Відповісти
Це так завжди з царями в параші було, нічого нового.
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05.06.2023 10:00 Відповісти
То скажіть йому, що Київ захопили. Нехай приїжджає на "парад".
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05.06.2023 10:01 Відповісти
і януковича з азіровим та царьовими з собою візьме.....
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05.06.2023 10:35 Відповісти
В стародавньому Єгипті було забороненено анонсування військових поразок в письмовому вигляді. Історики припускали хронологію реальних подій по згадках перемог, які все ближче підкочувалися до їх столиці Гізи)
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05.06.2023 11:23 Відповісти
А при чем тут докладчики, вы верите в то что ФСБ Пыньку от интернета изолировали ?
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05.06.2023 12:42 Відповісти
Остап Дроздов:
Пізно вже знімати голлівудські ролики з солдатами, які таємничо прикладають пальця до рота, закликаючи до тиші.

Пізно вже прикидатися дурниками й тулити народові істину про те, що «плани ******* тишу».

Пізно вже дбайливо писати про те, що «прийшов час помовчати та дати можливість військовим якісно виконати свою роботу».

Пізно вже корчити з себе державників і просити всіх мовчати про контрнаступ - після того, як зелений мегафон пів року з дня в день з усіх стовпів по всьому світу трубів про контрнаступ, який почнеться осьо-осьо завтра.

Пізно вже повчати публіку, що «війна - це не футбольне поле, телешоу чи театральна вистава», адже своїм недолугим і шкідливим анонсуванням контрнаступу ще з січня-місяця зелені речники самі перетворили контрнаступ у телешоу.

Прикладати пальця до губ треба було пів року тому всім видатним діячам, які до літа вже обіцяли в Крим зайти.

Плани ******* тишу… прийшов час помовчати…

Хай собі це скажуть, бо суспільство й без цього розуміє ціну їхнього таляпання язиками.
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05.06.2023 10:01 Відповісти
Нащо цитувати нерозумних людей, до яких не доходить сенс того, що робиться?
Це називається "інформаційний шум". Скрити підготовку до контрнаступу і вік інформаційних технологій неможливо - тому її необхідно розмити потоком недостовірної інформації.
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05.06.2023 10:17 Відповісти
А коли це Остап Дроздов був військовим експертом , що стверджувати мовляв , що пізно , а що зарано ?!

Про "контрнаступ ось-ось" почав росповідати й Генштаб й речники з генштабу вже давно .

Й ми не знаємо точно й не можемо знати , що готувалось тоді й як й де . Що готується зараз , завтра й через місяць .
Я особисто довіряю генштабу , а Дроздов може й ні ...

Для тих хто прямо не має інформації й хто прямо не задіяний до функцінування ЗСУ й генштабу має робити свої стправи . З яких кожний може по меньше виставляти різних стрімів й фоток з цікавою для ворога інфою .
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05.06.2023 12:51 Відповісти
Ой, треба нашим військовим вибачитись перед Остапчиком за те, що запускають іпсо проти русні.....як же не подумали про Остапчика, коли це робили......Остапчику нічіво нє понятно коли буде контрнаступ, Остапчик не може із-за цього рівно жопой на дивані сидіти.....хай б44дь вибачає
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05.06.2023 15:10 Відповісти
Давайте визначимось. Жодна інформація незалежно чи вона правдива чи ні про стан бойових дій на фронті ніяк не впливає на стан уих бойових дій. Я про ту інформацію яку дають населенню.
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05.06.2023 10:05 Відповісти
ДОКТРИНА СССР "Будем бить врага на его территории".
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05.06.2023 10:08 Відповісти
https://t.me/myro_shnykov MYROSHNYKOV

Ну не хрюкайте по Запорізькій області.

Поки що немає жодного нового населеного пункту, який би Сили Оборони взяли під контроль.

Те що пишуть окупанти - це ІПСО.

Більш того, у переліку того, що ми "звільнили" - є н.п., які не знаходилися під контролем окупантів.

Я розумію, всім хочеться перемог, але давайте будемо терплячими та не поширювати дезінфомацію.
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05.06.2023 10:09 Відповісти
Они полгода хрюкали....владу имею ввиду....а теперь после того как всем моск проели контрнаступом ,ждут шо народ будет молчать.
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05.06.2023 10:37 Відповісти
А народу б якраз і слідувало - помовчати . Бо народ останнім часом вже зовсім обнаглів , і прямо таки - вимагає від армії розбитись вщент , але якнайскоріше розпочати той наступ . Ти ба які примхи . ? Нарід вимагає - зрєліщ , а на те скільки загине солдат під час квапливого наступу , йому пох . Коли цивільні сунуть свого носа у військові справи , і починають вказувати армії - коли їй наступати , немає нічого гіршого .
А кому не терпиться подивитись на швидкий наступ , можна взяти автомат і поп..здувати в окоп . Там все розвидниться .
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05.06.2023 10:49 Відповісти
Четко и по делу!
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05.06.2023 11:01 Відповісти
Ми ще не починали, а вони вже цеглу відкладають, як ті вомбати!
У наступні тижні слухайте найпопулярніший російський хіт: "Вомбат батяня, батяня вомбат!"
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05.06.2023 10:10 Відповісти
саме більш про це писали телеграми Zермака.
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05.06.2023 10:12 Відповісти
Дмитро Чекалкін:
Частина людей думають, що голова ЗСУ Залужний самостійно приймає військові рішення і нібито Сирський йому підпорядковується, а тому нібито "Сирський виконує накази Залужного". Але це не так.

В пропагандистскому інтерв'ю Комарова, голова ОП Єрмак заявив цитую https://t.me/RostyslavS/2715 "всі військові рішення приймає Ставка" . До ставки Зеленського входять дуже багато посадовців, в тому числі сам Єрмак. Рішення приймаються шляхом голосування.

Що це означає? Що Єрмак наприклад має такий же голос як і Залужний щодо ухвалення військової операції, а Залужний як голова ЗСУ лише є виконавцем рішення Ставки і самостійних рішень стратегічного значення не приймає.

Наприклад, якщо політична Ставка ЗеЄрмака наказала попри військову логіку тримати Бахмут і призначити головою операції Сирського, то навіть якщо Залужний голосовував проти цього, все рівно Сирський буде тримати Бахмут попри військову логіку бо так віришила Ставка ЗеЄрмака.

Просто держіть це в голові, що рішення по військовим операціям приймають не військові а політична Ставка де Єрмак має вирішальний вплив.

Але цікаво, можливо щоб рішення в ЗСУ було прийнято без відома ставки і яке покарання від ОП буде за проведення операції без відома ставки?
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05.06.2023 10:12 Відповісти
Тобто, лише завдяки Зеленському і ермаку було прийнято і реалізовано рішення про звільнення великої частини Харківщини і Херсонщини. Скоро дізнаємося, що Залужний виступав проти такого рішення на Ставці. І крейсер москва теж потопили згідно рішення ставки.
Тупість **************** коментаторів не знає меж.
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05.06.2023 10:53 Відповісти
Це має означати, що рашисти уже захопили всю владу і окупували Україну зсередини, а ця війна лише організоване московіцьке сво по знищенню України, в тому числі самої себе своїми руками?
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05.06.2023 12:50 Відповісти
Да, но их источники тоже официальные.
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05.06.2023 10:22 Відповісти
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05.06.2023 10:34 Відповісти
Короче, контрнаступ завершился не начавшись.
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05.06.2023 10:36 Відповісти
Так и передай своим за поребриком, что все. Наступу больше не будет - пусть расслабляют булки =)
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05.06.2023 11:04 Відповісти
Если контрнаступ провалится, его не было.

Если будет положительным, мы о нем расскажем.

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05.06.2023 12:27 Відповісти
на тлі постійної брехні земарафону фейки пуйла навіть не помітні.
А чого це і зе, і пу потійно брешуть? Може таки домовились. зеперемога вже близько!
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05.06.2023 16:25 Відповісти
А ''офіційні джерела" це зєблювотиномарафон? Тоді нафіг такі ''джерела''!
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05.06.2023 19:30 Відповісти
Контрнаступ-це фейк?
Тему контрнаступу ще з січня мусують на земарафоні як телешоу.
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05.06.2023 20:45 Відповісти
 
 