Кличко звернеться до Зеленського щодо глав РДА з найгіршими показниками стану укриттів. ІНФОГРАФІКА
Близько 100% укриттів мають безперешкодний доступ у Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Натомість, від 20% до 27% сховищ у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах таким доступом не забезпечені. Також, від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом’янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані.
Такі результати перевірки понад 1600 укриттів об'єднаною комісією на ранок 5 червня - повідомляє мер Києва Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру Олександру Камишіну. Він також нагадав, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.
"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень" - наголосив Кличко.
Наразі прокуратура та поліція Києва розслідують розкрадання грошей на ремонті укриттів, до яких можуть бути причетні голови райдержадміністрацій Києва, які призначаються і звільняються президентом. Як повідомлялось раніше, 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".
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А чим дальше від Києва, тим більше його любиш.
чи Клич так сильно раздражаєт, що й ковтати не можеж ?
Інфантелізм, який призвів до того, що під час вторгнення РФ Україною керує тупий криворізький нездара з проросійськими наративами. Зате він рагулям "нравиця".
Тут помилка: не у Деснянському, а у Дніпровському. Виправте, будь ласка.
А мера обирали кияни.
Тому або ЗЄ звільняє свої сосок, або йде нах у питанні управління Києвом.
Потрясает - насколько своевременно (всего через полтора года после начала навалы) управленцы озаботились этим "неочевидным дя срочного решения " вопросом...
Разумков, гончарук, рябошапка, баканов, нацбанк-шевченко, можуть підтвердити про сотні таких осіб, та ще додайте і послицю з мінету ….
Кадрова катастрофа, під контролем московських агентів… Оманщину, замовляли??
- Секундант, постав на Кличко відмітку крейдою, я туди буду йому робити "нокаут".
- Секундант, візьми жбан крейди та припороши ВСЬОГО Зеленського з ноги до голови.