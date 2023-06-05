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Новини
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Кличко звернеться до Зеленського щодо глав РДА з найгіршими показниками стану укриттів. ІНФОГРАФІКА

кличко

Близько 100% укриттів мають безперешкодний доступ у Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Натомість, від 20% до 27% сховищ у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах таким доступом не забезпечені. Також, від 49% до 80% укриттів у Деснянському, Солом’янському та Подільському районах перебувають у незадовільному стані.

Такі результати перевірки понад 1600 укриттів об'єднаною комісією на ранок 5 червня - повідомляє мер Києва Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру Олександру Камишіну. Він також нагадав, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень" - наголосив Кличко.

Наразі прокуратура та поліція Києва розслідують розкрадання грошей на ремонті укриттів, до яких можуть бути причетні голови райдержадміністрацій Києва, які призначаються і звільняються президентом. Як повідомлялось раніше, 9 з 10 голів РДА Києва - представники партії "Слуга народу".

Читайте: Ситуація з укриттями в Києві залишається критичною, - Камишін. ІНФОГРАФІКА

Кличко звернеться до Зеленського щодо глав РДА з найгіршими показниками стану укриттів 01
Кличко звернеться до Зеленського щодо глав РДА з найгіршими показниками стану укриттів 02

Автор: 

Київ (19461) Кличко Віталій (3512) укриття (295)


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Топ коментарі
+24
Зеля дурак. Хотел укусить Кличка, а тупо подставился сам. А нужно было просто знать распределение обязанностей
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05.06.2023 10:18
+24
Т.е. постоянная попытка Бениной шоблы прибрать к рукам Киев - это не проблема? Вы бы Кличку спасибо сказали что он перед вторжением начхал на зелень и успел создать хоть что-то для защиты Киева.

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05.06.2023 10:21
+18
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05.06.2023 10:36
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закликає Зеленського піти у відставку ) це було б по кварталівські
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05.06.2023 10:16 Відповісти
Кличко обраний киянами і лише кияни можуть давати оцінку його діяльності !!!!

крапка

.
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05.06.2023 10:40 Відповісти
Давайте ще між собою поб'ємся із-за проблеми яка є фактично на бумажці..
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05.06.2023 10:18 Відповісти
Т.е. постоянная попытка Бениной шоблы прибрать к рукам Киев - это не проблема? Вы бы Кличку спасибо сказали что он перед вторжением начхал на зелень и успел создать хоть что-то для защиты Киева.

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05.06.2023 10:21 Відповісти
Не бреши.. вІталька це Наш наш мер.. якого Ми обрали і тільки Ми виховуємо.. приблизно якось так..
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05.06.2023 10:24 Відповісти
Сам хоть понял полет свой мысли, хамовитое? Научись разговаривать с людьми вежливо, внятно и членораздельно.
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05.06.2023 10:26 Відповісти
Нахер - это туда 👉 На ваши мокшанские болота. Так доходчиво, хамло?
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05.06.2023 10:31 Відповісти
Сильно много чести для одноразового мокшанского резионоизделия. Вы тут как появляетесь на 1-3 дня, также быстро и исчезаете. Гугл переводчик поменяй, дебил. Не "на українській", а "українською". Вот так вы и палитесь со своей тупизной, "щирі українці" из-за поребрика.
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05.06.2023 10:37 Відповісти
Отбрасывай маскировку и не разевай рот!
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05.06.2023 10:42 Відповісти
Та да. Как только в нике есть "українець" и регистрация 1-3 дня - можно не сомневаться - это казачек засланный.
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05.06.2023 11:01 Відповісти
Зеля дурак. Хотел укусить Кличка, а тупо подставился сам. А нужно было просто знать распределение обязанностей
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05.06.2023 10:18 Відповісти
зате, пісюаніст та онаніст він знатний.
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05.06.2023 10:26 Відповісти
"Знать" і "думать" - то не Зєлін коньок.
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05.06.2023 10:26 Відповісти
1000%
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05.06.2023 10:29 Відповісти
Ну, до коника йому ще рости та рости. Так, віслючок з мультику про Оман.
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05.06.2023 11:51 Відповісти
Не может зеленский их уволить, он же их принимал на работу. Уволить их означает подписаться под собственным идиотизмом. Тут все ясно и без подписи, но все-таки формальное признание этого факта вряд ли последует.
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05.06.2023 10:20 Відповісти
Трохи не так. Уволить - це здати "своїх". А якщо здавати своїх, то і свої здадуть. А в нього просто немає стільки вакансій послів, щоб цю братію забезпечити теплими місцями після звільнення.
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05.06.2023 12:30 Відповісти
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05.06.2023 10:20 Відповісти
Мы еще и не тначинали
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05.06.2023 10:27 Відповісти
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05.06.2023 10:26 Відповісти
Де гроші зін??,,,),,
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05.06.2023 10:30 Відповісти
Меня Кличко очень сильно возмущает и раздражает.
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05.06.2023 10:28 Відповісти
Так ти, напевне, житель Києва.
А чим дальше від Києва, тим більше його любиш.
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05.06.2023 10:31 Відповісти
як і усіх примітивних гномо-кондомів в ОПі.
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05.06.2023 10:32 Відповісти
то випий водички
чи Клич так сильно раздражаєт, що й ковтати не можеж ?
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05.06.2023 10:39 Відповісти
А мене дратують дегенерати, що апелюють поняттями "подобається", "дратує".

Інфантелізм, який призвів до того, що під час вторгнення РФ Україною керує тупий криворізький нездара з проросійськими наративами. Зате він рагулям "нравиця".
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05.06.2023 10:59 Відповісти
Чим?
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05.06.2023 11:29 Відповісти
борьба Зели с Кличком вылилась в трагедию
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05.06.2023 10:28 Відповісти
Кличко, бери в плен Ермака!
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05.06.2023 10:28 Відповісти
«Близько 100% укриттів мають безперешкодний доступ у Деснянському, Солом'янському та Оболонському районах.» -
Тут помилка: не у Деснянському, а у Дніпровському. Виправте, будь ласка.
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05.06.2023 10:30 Відповісти
не нада
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05.06.2023 10:33 Відповісти
хищение денег на ремонте укрытий, к которым могут быть причастны главы райгосадминистраций Киева, которые назначаются и увольняются президентом.
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05.06.2023 10:32 Відповісти
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05.06.2023 10:36 Відповісти
Одне питання- А є хочь одна якась галузь де оці з ЗЕкоМанди щось не вкрали?!
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05.06.2023 10:36 Відповісти
Є. Це бізнесові інтереси бені. Та ще деяких близьких багатіїв.
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05.06.2023 11:54 Відповісти
Уже нема...😄😄😄☹️☹️☹️☹️
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06.06.2023 15:16 Відповісти
...расследуют хищение денег на ремонте укрытий, к которым могут быть причастны главы райгосадминистраций Киева, которые назначаются и увольняются президентом.
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05.06.2023 10:44 Відповісти
І всіх циз рдашників призначав ЗЄ.
А мера обирали кияни.

Тому або ЗЄ звільняє свої сосок, або йде нах у питанні управління Києвом.
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05.06.2023 10:53 Відповісти
НЦе точно.А потім ще раз їх просто ********.
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06.06.2023 15:13 Відповісти
Нікуди це Зелене чмо не піде,на жаль,поки ми самі його не відправимо..Туди,на "вищий суд".Воно вже так пригрілося в президентському кріслі,що скоро зробить,як Лукашенко- довічне президентствування.
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06.06.2023 15:15 Відповісти
12 лет назад фракция «Блока Виталия Кличко» единодушно проголосовала за отмену райрад, а теперь сам городской голова пропагандирует их восстановление.
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05.06.2023 10:54 Відповісти
пусть боксер расскажет сколько при нем земли под жк умыкнули и сколько город построил укрытий бомбоубежищ рядом. называть технические помещения в подвалах жилых домов "укрытием" - бред. хотя если избирателям шапито 95 нравится, то в следующий раз будут искать "виновного" строителя панельного дома в подвале которого завалит пару десятков человек...
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05.06.2023 11:00 Відповісти
Бл*ааа ! Цифры статистики впечатляют не сами по себе!

Потрясает - насколько своевременно (всего через полтора года после начала навалы) управленцы озаботились этим "неочевидным дя срочного решения " вопросом...
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05.06.2023 11:19 Відповісти
Усі кадрові призначення найвеличнішого янелоха, це черговий варіант дискридитації України та блокування інвесторів!!!
Разумков, гончарук, рябошапка, баканов, нацбанк-шевченко, можуть підтвердити про сотні таких осіб, та ще додайте і послицю з мінету ….
Кадрова катастрофа, під контролем московських агентів… Оманщину, замовляли??
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05.06.2023 11:27 Відповісти
Омм...мані...
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05.06.2023 11:30 Відповісти
Дуель Зеленського з Кличко:
- Секундант, постав на Кличко відмітку крейдою, я туди буду йому робити "нокаут".
- Секундант, візьми жбан крейди та припороши ВСЬОГО Зеленського з ноги до голови.
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05.06.2023 11:27 Відповісти
За результатами проведених перевірок використання бюджетних коштів найкращий стан захисних укриттів виявився у голів Деснянського та Подільського районів на власному помешканні та в будинках їх родичів.
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05.06.2023 12:05 Відповісти
Это намек, что нужно еще выделить деньги на ремонт
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05.06.2023 14:05 Відповісти
Один бандит буде гризтися з другим бандитом,щоб покарати своїх же підлабузників! ***,як павуки в банці! 😄😄😄😄Ану,хто кого перший вкусить?
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06.06.2023 15:11 Відповісти
 
 