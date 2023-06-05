Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ 5-6 червня
Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня відвідає Київ з візитом.
Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святійшого Отця Франциска", - йдеться у повідомленні Святого престолу.
Як зазначається, головна мета цього візиту - уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.
Топ коментарі
+9 Oleksandr Onys
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+6 Алекс Мышкевич
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96 Святий Іван Павло ІІ
Щось пішло не так... І тепер ніби Wall Street Journal щось там перекрутив, а Лі **** ....?
Лі **** справжній господар сказаного слова: при нагоді візьме його назад.
Але Ватікан - Ватнікан...
Старший брат міг би переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну.
Однак старший брат на стороні агресії молодшого.
Інша метафора: про двох паханів-мафіозі, одному з яких до пори до часу вигідно ВИСНАЖЕННЯ/ПОСЛАБЛЕННЯ іншого.
А Ватікан, то особливо... Але те ж в своїх інтересах: уважно вислухати ЖЕРТВУ НАСИЛЛЯ щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.
Мізансцена подібна до тої, коли в лікарню до жертви насильства приходить адвокат насильника щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.
Ватикан по эффективности напоминает ООН. Только надувание щёк с умным видом. КПД - 0.
А ТЕПЕРІШНІЙ ПАПА=ПОМИЛКА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ.
Та подумав - під час монголо-татарської навали папко римський відмовив в допомозі Києву - срань.
При Гітлері папко римський цілував йому сраку.
При путлері папко римський працює на сатану.
Гівно папко та дурні послідовники - як у Бога може бути заступник на землі?
То - сатана.
ЦЕ ПРОБЛЕМА УГКЦ.
https://edition.cnn.com/2023/05/27/americas/american-orphan-chile-lieberman-intl-latam/index.html
https://focus.ua/uk/world/569101-cherez-42-roki-vikradenij-u-ditinstvi-zhitel-ssha-znajshov-svoyu-rodinu-u-chili-foto