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Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ 5-6 червня

зуппі

Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня відвідає Київ з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святійшого Отця Франциска", - йдеться у повідомленні Святого престолу.

Як зазначається, головна мета цього візиту - уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск про війну: Українці не так і мріють про мирні переговори

Автор: 

візит (1584) Папа Римський (312) Україна (5887)


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Топ коментарі
+9
Давай, розкажи нам про спірні території
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05.06.2023 10:27
+6
маємо лише одного папу -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96 Святий Іван Павло ІІ
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05.06.2023 10:44
+3
....уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

Ватикан по эффективности напоминает ООН. Только надувание щёк с умным видом. КПД - 0.
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05.06.2023 10:32
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Давай, розкажи нам про спірні території
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05.06.2023 10:27 Відповісти
маємо лише одного папу -

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96 Святий Іван Павло ІІ
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05.06.2023 10:44 Відповісти
Призначений Святим Престолом з метою contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, тобто сприяння послабленню КОНФЛІКТУ в Україні. Горохом об стіну.
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05.06.2023 11:39 Відповісти
Недавно, гастролював Лі **** по Європі з повісткою дня Путіна: пропонував країнам Євросоюзу залишити Росії тимчасово окуповані території України.

Щось пішло не так... І тепер ніби Wall Street Journal щось там перекрутив, а Лі **** ....?

Лі **** справжній господар сказаного слова: при нагоді візьме його назад.
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05.06.2023 10:29 Відповісти
В Китаї , нажаль - зовсім не розуміють ситуацію, або не хочуть розуміти...
Але Ватікан - Ватнікан...
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05.06.2023 10:49 Відповісти
Все вони в тому Китаї добре розуміють. Просто їхньою метою є поразка України та Заходу, саме тому прикриваючись гаслом "за мир", вони хочуть проштовхнути легітимізацію окупації частини нашої держави.
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05.06.2023 11:11 Відповісти
Для мене це не тайна-чави, але читачам треба виявити інтерес...
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05.06.2023 11:19 Відповісти
Китай став старшим братом, а Росія молодшим братом.

Старший брат міг би переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну.
Однак старший брат на стороні агресії молодшого.

Інша метафора: про двох паханів-мафіозі, одному з яких до пори до часу вигідно ВИСНАЖЕННЯ/ПОСЛАБЛЕННЯ іншого.

А Ватікан, то особливо... Але те ж в своїх інтересах: уважно вислухати ЖЕРТВУ НАСИЛЛЯ щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

Мізансцена подібна до тої, коли в лікарню до жертви насильства приходить адвокат насильника щодо можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.
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05.06.2023 12:58 Відповісти
Скажи це своїми словами - і буде шедевр!))
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05.06.2023 13:01 Відповісти
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05.06.2023 10:31 Відповісти
....уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

Ватикан по эффективности напоминает ООН. Только надувание щёк с умным видом. КПД - 0.
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05.06.2023 10:32 Відповісти
САТАНІСТИ=РПЦ.

А ТЕПЕРІШНІЙ ПАПА=ПОМИЛКА КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ.
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05.06.2023 11:29 Відповісти
Я спочатку було видалив свій коментар щоб не ображати овець паи римського.
Та подумав - під час монголо-татарської навали папко римський відмовив в допомозі Києву - срань.
При Гітлері папко римський цілував йому сраку.
При путлері папко римський працює на сатану.

Гівно папко та дурні послідовники - як у Бога може бути заступник на землі?

То - сатана.
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05.06.2023 23:21 Відповісти
що РПЦ сатаністи - це всім нормальним відомо...
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05.06.2023 23:23 Відповісти
Пускай в Бахмут едет. Ну или в Шмякино. Нарисует там линию разграничения и мира
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05.06.2023 10:45 Відповісти
я би на місці ЗЕ проігнорував цих емісарів-педофілів. на зустріч відправив би якогось п'ятого заступника десятого заступника міністра культури.
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05.06.2023 10:45 Відповісти
нехай розскаже скільки міліардів православно-скрепне буйло та рашка тримають у банку Ватикана
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05.06.2023 10:47 Відповісти
Папа Римський і його посланці це звичайно хорошо но все рівно-Шмякино будет свободным
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05.06.2023 10:51 Відповісти
Папа, відкривай ватиканську бібліотеку для українських істориків. Хай відкриють світові правду про Русь , про наших предків.
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05.06.2023 11:18 Відповісти
проблема "ватних" мізків Папи Римського не проблема України.

ЦЕ ПРОБЛЕМА УГКЦ.
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05.06.2023 11:28 Відповісти
слуги рашистського "антихриста" по цілому світі активізувалися...
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05.06.2023 11:36 Відповісти
а чому б вірянам та постраждалим детально та постійно не ознайомлювати їх зі злочинами? підтримка постраждалих може стати жестом людяності папи.
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05.06.2023 11:58 Відповісти
Мабуть відвідає з метою обговорення передачі путінських грошей з банку ватикану на відновлення України?
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05.06.2023 13:43 Відповісти
Щось він на клоуна трохи схожий... Не на нашого, а взагалі.
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05.06.2023 17:01 Відповісти
Нагадаю цікаву інформацію . Чилі , релігія каталіцизм . Під час правління в Чилі диктатора Аугусто Піночета (1973-90), згідно з офіційними заявами місцевої влади, тисячі дітей були вкрадені в дитинстві зі своїх сімей, і передані для усиновлення. У цьому процесі були задіяні священики, черниці, лікарі та медсестри, які просто хотіли заробити на цьому.

https://edition.cnn.com/2023/05/27/americas/american-orphan-chile-lieberman-intl-latam/index.html

https://focus.ua/uk/world/569101-cherez-42-roki-vikradenij-u-ditinstvi-zhitel-ssha-znajshov-svoyu-rodinu-u-chili-foto
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05.06.2023 20:28 Відповісти
 
 