Посланець Папи Римського з питань миру в Україні відвідає Київ 5-6 червня

Посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі 5-6 червня відвідає Київ з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Посилаючись на попередні повідомлення Святого престолу, повідомляємо, що 5-6 червня 2023 року кардинал Маттео Марія Зуппі, архиєпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції, здійснить візит до Києва як посланець Святійшого Отця Франциска", - йдеться у повідомленні Святого престолу.

Як зазначається, головна мета цього візиту - уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість.

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