Ігнат про SAMP-T: "Сподіваємось, що на практиці він буде не гіршим за Patriot"

Україні потрібно замінити усі радянські зенітно-ракетні комплекси на сучасні західного зразка.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо замінити усі наші радянські ЗРК на сучасні західного зразка. І Україна веде перемовини із західними партнерами про надання нам різних зенітно-ракетних систем", - сказав він.

За його словами, йдеться не лише про Patriot, а й інші комплекси та установки. Серед них - SAMP-T - зенітно-ракетний комплекс дальньої дії.

"Вже хочеться бачити його в бойовій роботі. Він має доволі-таки вражаючі характеристики, і ми сподіваємось, що на практиці він буде не гірший за Patriot, знищуватиме крилаті та балістичні ракети і навіть авіаційну техніку", - зазначив речник Повітряних сил.

Крім цього, наголосив він, досить ефективними є ЗРК IRIS-T SLM та NASAMS- зенітно-ракетні комплекси середньої дії.

"Ці комплекси теж будуть розвиватися, і, як запевняють партнери, ці системи матимуть ракети більшого радіуса дії", - підсумував Ігнат.

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