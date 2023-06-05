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Новини Війна
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Ігнат про SAMP-T: "Сподіваємось, що на практиці він буде не гіршим за Patriot"

samp

Україні потрібно замінити усі радянські зенітно-ракетні комплекси на сучасні західного зразка.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо замінити усі наші радянські ЗРК на сучасні західного зразка. І Україна веде перемовини із західними партнерами про надання нам різних зенітно-ракетних систем", - сказав він.

За його словами, йдеться не лише про Patriot, а й інші комплекси та установки. Серед них - SAMP-T - зенітно-ракетний комплекс дальньої дії.

"Вже хочеться бачити його в бойовій роботі. Він має доволі-таки вражаючі характеристики, і ми сподіваємось, що на практиці він буде не гірший за Patriot, знищуватиме крилаті та балістичні ракети і навіть авіаційну техніку", - зазначив речник Повітряних сил.

Крім цього, наголосив він, досить ефективними є ЗРК IRIS-T SLM та NASAMS- зенітно-ракетні комплекси середньої дії.

"Ці комплекси теж будуть розвиватися, і, як запевняють партнери, ці системи матимуть ракети більшого радіуса дії", - підсумував Ігнат.

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Автор: 

ППО (3184) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+14
А теперь надежда только на союзников

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05.06.2023 10:55
+12
Именно так. Каких-то 40 млн. на окончание работ и мы бы имели в 2020 году свой ЗРК с радиусом около 100 км.

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05.06.2023 10:58
+7
а ти попроси зе і беню-вкрадені гроші допоможуть замінити.. капітан очевідность
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05.06.2023 10:40
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а ти попроси зе і беню-вкрадені гроші допоможуть замінити.. капітан очевідность
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05.06.2023 10:40 Відповісти
Именно так. Каких-то 40 млн. на окончание работ и мы бы имели в 2020 году свой ЗРК с радиусом около 100 км.

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05.06.2023 10:58 Відповісти
Слава ПВК !

здоров'я командувачу Олещуку.
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05.06.2023 10:51 Відповісти
хм... 20 дней прошло с момента передачи и еще не развернули. странно
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05.06.2023 10:52 Відповісти
"Сподіваємось, що на практиці він буде не гіршим за Patriot"

Ще носом покрути, блд!!!
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05.06.2023 10:53 Відповісти
Ну він правду сказав
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05.06.2023 12:38 Відповісти
Я надіявся що асфальтом хоч щось зіб'ють. Верховну раду і Банкову повинні прикривати асфальтом.
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05.06.2023 10:54 Відповісти
А теперь надежда только на союзников

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05.06.2023 10:55 Відповісти
Цитата: знищуватиме крилаті та балістичні ракети і навіть авіаційну техніку Джерело:
Експерд рахує авіаційну техніку як складішу ціль за балістичну чи крилату ракету?
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05.06.2023 10:56 Відповісти
А хіба то не так? Авіаційна техніка має різні системи радіоелектронної боротьби, випускає фальшцілі і теплові ловушки, має радари і значно ширші можливості для маневрів ухиляння, ніж будь-яка залізна дура, що летить з точки а в точку б фактично по рівненькій дузі?
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05.06.2023 11:31 Відповісти
Не так. Самий слабкий ланцюг в плані перевантажень це пілот, який витримує короткочасні перевантаження до 12G, в той час як ракети ППО можуть витримувати перевантаження 20-30. Тому протиракетний маневр при ********* ППО практично не має сенсу, плюс стрільба по маневрених цілях як правило в радянських ЗРК передбачалась 2-ма ракетами з інтервалом 4 с. Літак робить протиракетний маневр за пару секунд до підльоту ракети, друга встигає зреагувати і вийти на ціль, бо 2 маневру підряд зробити не получиться. Гляньте скільки ми приземлили радянськими ППО літаків за перший місяць активної фази, практично виграли толі боротьбу за небо. Потім москалі перейшли на КР та балістику і ППО почало просідати. Тема величезна. Теплові ловушки проти актуальні тільки проти ПЗРК і деяких ракет Повітря-повітря. Фальшцілі Ви маєте на увазі пасивні перешкоди для РЛС, але для реактивного літака вони відсіюються з 50х років по ефекту Доплера і актуальні більше тільки для повільних цілей, простіше притискатись до землі і ландшафт сам буде пасивною перешкодою.
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05.06.2023 11:46 Відповісти
Дякую за лікнеб, цікаво.
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05.06.2023 11:48 Відповісти
Завжди радий допомогти.
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05.06.2023 12:32 Відповісти
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05.06.2023 12:16 Відповісти
ми сподіваємось, що на практиці він буде не гірший за Patriot, від зелених асвальтоукладчиків,та катків так це точно набагато краще...
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05.06.2023 11:33 Відповісти
Очікую, що може показати ще краще. У SAMP-T унікальна ракета з соплами у крилах, завдяки чому може рухатися боком. На випробуваннях показала великий відсоток (який саме - не пам'ятаю) прямого влучання.
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05.06.2023 12:23 Відповісти
Тобто поки що у нас його немає.
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05.06.2023 12:47 Відповісти
правильною.
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06.06.2023 03:43 Відповісти
 
 