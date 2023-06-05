В окупованому Рубіжному росіяни погрожують торговцям, що без паспорта РФ не дозволять працювати, - ОВА
У Рубіжному росіяни взялися за паспортизацію стихійних торгівців. Погрожують, що без цього документу не дозволять працювати.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Аналогічний тиск здійснюється й на фізичних осіб підприємців. Їм необхідно до 30 червня зробити перереєстрацію ФОП. Для цього, звісно що, потрібно мати паспорт РФ", - розповів Лисогор.
При цьому наголошують, що вищеназвані терміни проходження процедури позначені федеральним законом і подовжені не будуть.
Топ коментарі
+2 Oleg Mamont
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+1 Александр Иванов #442761
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+1 Oleg Mamont
показати весь коментар05.06.2023 11:22
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