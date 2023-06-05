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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Рубіжному росіяни погрожують торговцям, що без паспорта РФ не дозволять працювати, - ОВА

торгівля,стихіна

У Рубіжному росіяни взялися за паспортизацію стихійних торгівців. Погрожують, що без цього документу не дозволять працювати.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Аналогічний тиск здійснюється й на фізичних осіб підприємців. Їм необхідно до 30 червня зробити перереєстрацію ФОП. Для цього, звісно що, потрібно мати паспорт РФ", - розповів Лисогор.

При цьому наголошують, що вищеназвані терміни проходження процедури позначені федеральним законом і подовжені не будуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували поблизу Новоселівського та Білогорівки на Луганщині, - ОВА

Автор: 

окупація (6685) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+2
Я бы местным торговцам подогнал героина и фентанила, что бы кацапня от передола отлетала регулярно
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05.06.2023 11:17
+1
Треба почати с самжєне метілового, хто здохне а хто постріляється скоріше.
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05.06.2023 11:20
+1
Хороший вариант. Но это спалит барыг. А с передозом - ну извините, вы сами перестарались. Плюс боеспособность во время ломки никакая будет
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05.06.2023 11:22
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Я бы местным торговцам подогнал героина и фентанила, что бы кацапня от передола отлетала регулярно
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05.06.2023 11:17 Відповісти
Треба почати с самжєне метілового, хто здохне а хто постріляється скоріше.
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05.06.2023 11:20 Відповісти
Хороший вариант. Но это спалит барыг. А с передозом - ну извините, вы сами перестарались. Плюс боеспособность во время ломки никакая будет
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05.06.2023 11:22 Відповісти
В афгане такую практику хорошо отработали на совках
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05.06.2023 11:23 Відповісти
І ще, з приводу "валітє звідти, до деокупації" - скількох людей готові прихистити і годувати хоча б якийсь час особисто Ви???
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05.06.2023 11:45 Відповісти
Без паспорта України -
ти - ЧМО!
В будь-якій крвїні-
ти - ЧМО!
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05.06.2023 11:22 Відповісти
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05.06.2023 11:36 Відповісти
Україна їде.. про це думайте.. і що будете казати..
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05.06.2023 11:42 Відповісти
Якою б не була огидною та книжечка з дохлим бройлером-мутантом, але виживати людям в окупації якось потрібно... Не в усіх були запаси "на чорний день".
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05.06.2023 11:42 Відповісти
 
 