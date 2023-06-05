Бельгія перевірить, чи використовували воїни РДК її зброю під час рейдів на Бєлгородщину, - прем’єр Де Кроо
Бельгія почала розслідування щодо повідомлень про те, що російські добровольці, які здійснюють рейди на території РФ, нібито використали там надану Україні зброю бельгійського виробництва.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
За його словами, Бельгія звернеться до України за роз’ясненнями.
"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що її використовуватимуть на українській території задля захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - зазначив він.
Раніше ЗМІ повідомили, що бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії для рейдів у Бєлгородській області РФ використовували тактичні машини, надані Україні США і Польщею, і мали з собою гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.
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І за неї тепер як за соломинку вчепиться рака і її пропагандони...?!
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Реєстрація:10.11.2020
МОЖУ НАДІСЛАТИ ЕЛЕКТРОНКОЮ ЧЕКИ НА ВСЮ.
Кіпіш в Бельгії дуже схожий на ту ситуацію в Фінляндії
Якщо так, то треба так і заявити, а якщо ні то нічого і хвилю гнати.
Україна це Європа, крапка! Майдани це довели. Ukraina is an evropian country!
Нужно быть аккуратнее с видосиками!