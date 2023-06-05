Бельгія перевірить, чи використовували воїни РДК її зброю під час рейдів на Бєлгородщину, - прем’єр Де Кроо

Бельгія почала розслідування щодо повідомлень про те, що російські добровольці, які здійснюють рейди на території РФ, нібито використали там надану Україні зброю бельгійського виробництва.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, Бельгія звернеться до України за роз’ясненнями.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що її використовуватимуть на українській території задля захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії для рейдів у Бєлгородській області РФ використовували тактичні машини, надані Україні США і Польщею, і мали з собою гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

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