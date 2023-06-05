УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11478 відвідувачів онлайн
Новини
7 655 165

Бельгія перевірить, чи використовували воїни РДК її зброю під час рейдів на Бєлгородщину, - прем’єр Де Кроо

рдк

Бельгія почала розслідування щодо повідомлень про те, що російські добровольці, які здійснюють рейди на території РФ, нібито використали там надану Україні зброю бельгійського виробництва.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

За його словами, Бельгія звернеться до України за роз’ясненнями.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що її використовуватимуть на українській території задля захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії для рейдів у Бєлгородській області РФ використовували тактичні машини, надані Україні США і Польщею, і мали з собою гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

Також читайте: Російська влада не знає, як реагувати на події у Бєлгородській області, - ISW

Автор: 

Бельгія (412) Александр Де Кроо (39) РДК (66) Легіон Свобода Росії (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
То більше може не дадуть, що тут не зрозуміло.
показати весь коментар
05.06.2023 11:58
+19
нехай у ірана спитаються, як воно працює все
показати весь коментар
05.06.2023 12:00
+18
а якщо використовували то що ? вони її у місцевому воєнторгу купили.
показати весь коментар
05.06.2023 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тобто, всі, хто дає Україні зброю, абсолютно не зацікавлені в її перемозі? Бо однією обороною, не ведучи бойових дій на території агресора, виграти війну неможливо. І всі ті країни, включаючи і Бельгію, і США, це прекрасно знають.
показати весь коментар
05.06.2023 15:36 Відповісти
Є домовленості України з тими країнами котрі передають нам зброю - використання її тіки на теріторії України. Все інше від лукавого - знали, не знали, можна виграти чи ні. Все просто - отім підрозділам давати тіки українську або московитьску зброю. Все. Питань немає. А тут можливі наслідки.
показати весь коментар
05.06.2023 15:42 Відповісти
Ні, це не від лукавого. Це міняє все. Йдеться про майбутнє України та українського народу. Або повна перемога, або вічна війна і, як наслідок, з часом України просто не стане. Бо жити все життя в умовах постійних тривог, постійних обстрілів і бомбардувань мало хто захоче. Люди, особливо молодь, просто потихеньку роз"їдуться хто куди. Тому питань багато і ставити їх треба, як кажуть, руба...
показати весь коментар
05.06.2023 15:55 Відповісти
У нас з ними нема жодних союзних відносин, ні яких узгод - країни дають зброю і все. Є слово дане Україною - не використовувати. Не можете слово тримати. Все може закритись. Емоції то таке - для дівчат.
показати весь коментар
05.06.2023 16:32 Відповісти
Зі США була угода про ленд-ліз. З якоїсь причини вона не виконана. Що там було написано про використання зброї на території рашки не знаю. Щодо "все може закритись". Тобто, постачальників зброї цілком влаштовує поразка України? Вони прекрасно знають, що на них куйло ніколи не нападе? І всі реляції про те, що "Україна боронить всю Європу" не більше, ніж окозамилювання від зеленої шобли і ніяка Європа насправді нашої оборони абсолютно не потребує? Враховуючи дозоване постачання і обмеження в застосуванні, схоже на те...
показати весь коментар
05.06.2023 16:46 Відповісти
По вопросу ленд-ліза - знайдіть у неті шо по цьому питанню кажен Генерал Крівоніс. Цікаво.
показати весь коментар
05.06.2023 17:40 Відповісти
Різні вислови генерала Кривоноса масово цитують кацапські ресурси. Тому хто зна...
показати весь коментар
05.06.2023 18:37 Відповісти
Читай на українських ресурсах - https://www.5.ua/polityka/nasha-vlada-ne-khoche-shchob-lend-liz-zapratsiuvav-i-znakhodyt-postiini-vidmovky-kryvonos-poiasnyv-chomu-304679.html https://www.5.ua/polityka/nasha-vlada-ne-khoche-shchob-lend-liz-zapratsiuvav-i-znakhodyt-postiini-vidmovky-kryvonos-poiasnyv-chomu-304679.html

показати весь коментар
05.06.2023 19:19 Відповісти
А де він зараз? На якому напрямі і чим командує?
показати весь коментар
05.06.2023 19:26 Відповісти
Після того, як він організував оборону аеропорту Жуляни на нього зеленский завів справу і у відставку. Отакий політичний лідор.
показати весь коментар
05.06.2023 19:35 Відповісти
Не беруть навіть простим солдатом-добровольцем? Ото біда...
показати весь коментар
05.06.2023 19:47 Відповісти
Ти шо дурак. Він був секретарем РНБО України. Яким солдатом - він бойьовий Генерал.
показати весь коментар
05.06.2023 19:50 Відповісти
Тобто, ЗАХИЩАТИ РІДНУ КРАЇНУ ПРОСТИМ СОЛДАТОМ йому вже "в падлу"? Вірю. Ходити по студіях і давати інтерв"ю в стилі Гіркіна, які потім з насолодою цитують кацапи, мабуть, безпечніше...
показати весь коментар
05.06.2023 19:56 Відповісти
"Добровольцями на фронт" зараз йдуть судді зеленського, шоб уникнути кримінальної відповідальності. Ти хоть розумієшь шо цей генерал був допущений до держтаємниць вищого рівня. А полон. Вчи матчасть.
показати весь коментар
05.06.2023 20:06 Відповісти
Гнила відмазка. Але якщо, навіть, і так, то ставати другим гіркіним, тільки з цієї сторони, ходити по студіях і "розганяти зраду"на втіху кацапам зовсім не обов"язково. Тим більше, це недостойно бойового генерала.
показати весь коментар
05.06.2023 20:31 Відповісти
Не тобі судити та коментувати цього чоловіка. Ти в порівнянні з ним ніхто.
показати весь коментар
05.06.2023 20:36 Відповісти
Манія величі? Я так і зрозумів. Не сотвори собі кумира.
показати весь коментар
05.06.2023 21:19 Відповісти
та вас там нет!- спите спокойно!!
показати весь коментар
05.06.2023 12:10 Відповісти
Ихтамнет. И точка.
показати весь коментар
05.06.2023 12:13 Відповісти
Может быть подстава с РФ, у них там есть немного НАТОвских трофеев, это война без этого ни как.
показати весь коментар
05.06.2023 12:14 Відповісти
Почалося. Тепер має бути усім зрлзумілою справжня мета та реальні наслідки Будьоновських рейдів рдк - обмеження чи взагалі припинення поставок Україні західного озброєння в догоду рашистському агресору
показати весь коментар
05.06.2023 12:18 Відповісти
А як же "Україна захищає всю Європу"? Якщо припинять поставки, хто її буде захищати?
показати весь коментар
05.06.2023 19:49 Відповісти
Ну от,на хвилі хайпу втрапили в серйозний скандал...невже так важко було зробити все як має бути ...чи це свідома помилка ..?!
І за неї тепер як за соломинку вчепиться рака і її пропагандони...?!
показати весь коментар
05.06.2023 12:21 Відповісти
Який скандал? Через що? Це реальний ідиотизм. Варвари нападають на країну..вчиняють геноцид..а ті хто допомагають цій країні відбитися від геноциду переживають щоб ніхто не зрозумів що засоби для відбиття геноциду саме ці країни надали...Абсурд??? Абсурд. Просто абсолютний.
показати весь коментар
05.06.2023 12:30 Відповісти
І що? І що,*****??!! Навіть якщо є у нас бельгійська зброя. І ЩО З ТОГО?!?!.... Деградація цивілізації.
показати весь коментар
05.06.2023 12:25 Відповісти
Как неожиданно Это еще американцы не брались за проверку, хотя и попросили представить подтверждения слов Данилова и зеленского о том, что в беспилотниках используются детали из стран свободного мира, а не китайская поделка. Будет любопытно, как будут выкручиваться
показати весь коментар
05.06.2023 12:25 Відповісти
ПНХ,ПУТІНСЬКИЙ ТРОЛЬ !/
/


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:10.11.2020
показати весь коментар
05.06.2023 12:46 Відповісти
и шо? дата как дата, как и все остальные в календаре - ни хуже, ни лучше. Все остальное верно, а дату и кто кого читает оставь себе.
показати весь коментар
05.06.2023 13:15 Відповісти
Ці люди трошки хворі? Якщо піднапружити звивини то можна здогадатись що зброя використовується якраз для захисту української території. Може таки не туди спрямовуються зусилля?
показати весь коментар
05.06.2023 12:28 Відповісти
ЦЕ НЕ БУЛА ЗБРОЯ,НАДАНА БЕЛЬГІЄЮ ЗСУ,А КУПЛЕНА У ВОЄНТОРЗІ ОДНІЄЇ АФРИКАНСЬКОЇ КРАЇНИ.

МОЖУ НАДІСЛАТИ ЕЛЕКТРОНКОЮ ЧЕКИ НА ВСЮ.
показати весь коментар
05.06.2023 12:40 Відповісти
а Парабеллум это чей ?
показати весь коментар
05.06.2023 12:29 Відповісти
Пары Беллум
показати весь коментар
05.06.2023 12:48 Відповісти
Нічого з переданого Україні там не використовували.Вже сто раз про це було сказано.Схоже,що то "робота" прокремлівської швалі на підрив допомоги Україні.Пам'ятаєте гучний скандал в Фінляндії,коли тамтешній офіцер поліції в інтерв'ю одній журналістці з не дуже чистою репутацією,сказав,що з України йде конирабанда зброї.Тоді з'ясувалося,що все то брехня.
Кіпіш в Бельгії дуже схожий на ту ситуацію в Фінляндії
показати весь коментар
05.06.2023 12:30 Відповісти
Тут половина коментуючих є або кацапами, або хахло-кацапами і розганяє ту ж тему
показати весь коментар
05.06.2023 12:37 Відповісти
Нехай досліджують. Це нормально
показати весь коментар
05.06.2023 13:11 Відповісти
какая разница чем лупить русню , им бы гордится от этого
показати весь коментар
05.06.2023 12:30 Відповісти
дебилы б....
показати весь коментар
05.06.2023 12:32 Відповісти
Сцикливий Эвросоюз.
показати весь коментар
05.06.2023 12:34 Відповісти
https://paritetsv.ru/oruzhie/inostrannoe/fn_scar_16s_223 FN Scar 17S 308 Win купить в Москве цена 980000 руб.
показати весь коментар
05.06.2023 12:38 Відповісти
шо вам еще привести ?
показати весь коментар
05.06.2023 12:39 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2023 12:39 Відповісти
все это оружие есть в россии
показати весь коментар
05.06.2023 12:46 Відповісти
Все бельгийское оружие - это наши трофеи, отнятые у кацапов, которые они купили в военторге. Цепочка очень понятная. Бельгийцы могут провести эксперимент - поставить нам F-16 и отследить их применение.
показати весь коментар
05.06.2023 12:46 Відповісти
а шо такое бельгийским убивать украинцема то можно, а расиян не можна - пряма дискриминация!
показати весь коментар
05.06.2023 12:57 Відповісти
идите трусливые собаки росиян проверьте...
показати весь коментар
05.06.2023 12:58 Відповісти
А якщо використовували то що? Бельгія більш не буде поставляти і хай путін захоплює україну, вбиває українців, нищить міста?
Якщо так, то треба так і заявити, а якщо ні то нічого і хвилю гнати.
показати весь коментар
05.06.2023 13:02 Відповісти
А Бельгія не хоче орків перевірити чи вони її озброєння і обладнання війскового призначення поставлене раші не приміняють на території України?
показати весь коментар
05.06.2023 13:08 Відповісти
В даному випадку "кілок забиває" представник нашого шановного союзника. Якщо ти поставляєш зброю у війні ПРОТИ раісі, якщо ти учасник рамштайну, який направлений ПРОТИ раісі, якщо ти член НАТО з яким раіся, за її словами воює, то що має означати, що ти перевіриш, чи використовується зброя у війні проти раісі?
показати весь коментар
05.06.2023 13:34 Відповісти
Повно на гілці цапських тролів. Забивають кілок у стосунки між Україною і заходом.
Україна це Європа, крапка! Майдани це довели. Ukraina is an evropian country!
показати весь коментар
05.06.2023 13:22 Відповісти
у Хйла уточнят али как? вроде ж граждане кацапстана. и почему не пишут "похожие на изготовленные в ..." а прямо - точно знают? жпс\прослушка там или как?
показати весь коментар
05.06.2023 13:26 Відповісти
Розовые пони в своём репертуаре.
показати весь коментар
05.06.2023 13:38 Відповісти
Ну, бельгійська зброя. Куплена через треті країни, а не надана безпосередньо Бельгією. Чи заводські номери гвинтівок запросять?
показати весь коментар
05.06.2023 13:42 Відповісти
Да пускай проверят, на оружии есть серийники.
показати весь коментар
05.06.2023 13:51 Відповісти
Тільки як вони це зроблять?!
показати весь коментар
05.06.2023 16:07 Відповісти
Запрос отправят, на рашку и делов то.
показати весь коментар
05.06.2023 17:26 Відповісти
Виникає питання, а накуа там те НАТО, якщо його члени серуться від думки про використання їх зброї проти кацапів. І чи дійсно спрацює їх славнозвісна 5 стаття, коли дійде до військового протистояння з нападником, чи будуть обговорювати - повністю напав чи напівшишечки.
показати весь коментар
05.06.2023 14:39 Відповісти
т.е они дали нам оружие чтобы мы себе пустили его в лоб, ясненько-понятненько. вообще конечно извращенная логика у бельгийцев. почему нельзя рассматривать что эти рейды это операция по защите. давайте в боксе запретим по роже бить если ты в бельгийских перчатках, а только по корпусу, и то только своему.
показати весь коментар
05.06.2023 14:49 Відповісти
Чего расшумелись? Есть такая тема "не будет использовано по территории России"
Нужно быть аккуратнее с видосиками!
показати весь коментар
05.06.2023 15:01 Відповісти
только за один такой разговор Украина имеет право восстановить свое ЯО.
показати весь коментар
05.06.2023 15:32 Відповісти
..политическая проституция ЕС.Я был бы и буду рад,что оружие США используется и проходит испытания в "руках" ВСУ...Стыд и срам толстопузым гиНяралам ЕС.
показати весь коментар
05.06.2023 16:23 Відповісти
Началось. Теперь пересмотрят страны Запада поставки Украине западных образцов вооружений. Ведь наше руководство клялось, что они не будут использоваться в боевых действиях на территории России. Это раз. Во-вторых атака на Южно-Донецком направлении в районе населённого пункта Ровнополь. Я в шоке!!! Что это было?
показати весь коментар
05.06.2023 16:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 