Удар по передмістю Дніпра: мати загиблої дівчинки перебуває у важкому стані, за її життя борються лікарі, - ОВА
Унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра у лікарні зараз перебуває 12 людей.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Постраждалих у нас 25 людей, серед них є 5 дітей – троє перебувають на стаціонарному лікуванні. Загалом у лікарні перебувають 12 людей, з них одна жінка – у важкому стані, лікарі боряться за її життя. Це мати загиблої дворічної дитини", – розповів він.
Лисак зазначив, що рятувальні роботи вже завершені, але розбір завалів ще триває.
Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки.
3 червня Цензор.НЕТ писав, що росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий.
Також повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра постраждали п’ятеро дітей, з них троє - у тяжкому стані.
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Привладні, отимавши Максимальну владу, виявилися неготовими та некомпетентними у забезпеченні України та Українців усим необхідним: проти КОВІДУ -19( шоу в білих балахонах в НовоСанжарах закінчилось смертями Українців), а особливо щодо завчасної підготовки до відбиття нового витку війни московії з 2022 року!!!
Незрозумілими відосиками та балаканиною, якихось помічників радників позаштатних, московську війну не зупиниш!!!
Кадрові призначенці з ОПУ щораз, тільки наносять шкоди іміджу України, але опозажопникам це подобається… Чим гірше Українцям, тим краще для них… Московські куратори задоволені теж…
Співпадіння???