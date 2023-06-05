Удар по передмістю Дніпра: мати загиблої дівчинки перебуває у важкому стані, за її життя борються лікарі, - ОВА

Унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра у лікарні зараз перебуває 12 людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Постраждалих у нас 25 людей, серед них є 5 дітей – троє перебувають на стаціонарному лікуванні. Загалом у лікарні перебувають 12 людей, з них одна жінка – у важкому стані, лікарі боряться за її життя. Це мати загиблої дворічної дитини", – розповів він.

Лисак зазначив, що рятувальні роботи вже завершені, але розбір завалів ще триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по передмістю Дніпра, де загинула 2-річна дитина: Міноборони РФ переконує, що нібито "вражено цех зі збирання українських безпілотників"

Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували чотирьох людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло дворічної дівчинки.

3 червня Цензор.НЕТ писав, що росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них 5 дітей. Стан трьох хлопців важкий.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра постраждали п’ятеро дітей, з них троє - у тяжкому стані.