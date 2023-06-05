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Новини Війна
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Якщо Китай змусить РФ вивести війська, то Україна готова прийняти Пекін як посередника, - Резніков

резніков

Україна готова прийняти Китай як посередника в переговорному процесі лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Москву вивести свої війська з усіх захоплених нею українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю The Strait Times.

"Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої Збройні сили з території України. Після цього ми будемо вважати, що цей переговорник (з Китаю. - Ред.) має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої причини ми будемо сидіти і витрачати час?" - сказав він.

За словами Резнікова, Китай має можливість переконати Росію припинити цю війну.

"Згідно з моїм сприйняттям, Китай став старшим братом, а Росія молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", - додав міністр.

При цьому Резніков додав, що це "більше надія, ніж віра".

Міністр також зазначив, що хоче бачити докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною.

Також читайте: Україна не використовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу, - Резніков

Автор: 

Китай (4584) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+20
Чому міністр оборони лізе в міжнародку?
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05.06.2023 12:38
+15
Пшолнах, яйцепомидор...
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05.06.2023 12:35
+14
Та ви вже й булки раді роздвинути перед Китаєм! Він не вимагає реформ і гроші дає пилять. Не те, що "шантажисти" з ЄС та НАТО - все вимагають якихось реформ, якусь демократію сують, перевіряють використання допомоги... Так і не "прібарахлішся" нормально.

В 2019-му було "будь хто, аби не Порошенко", а зараз "будь хто (Китай, Латинська Америка, ПАР, Емірати), аби не НАТО та ЄС".
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05.06.2023 12:45
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Пшолнах, яйцепомидор...
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05.06.2023 12:35 Відповісти
Чому міністр оборони лізе в міжнародку?
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05.06.2023 12:38 Відповісти
Мабуть ТАМ вважають, що якщо в окулярах, то щось знає. Щоправда, ще не в шляпі, але хто зна...
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05.06.2023 12:40 Відповісти
Страшно прізвище Порошенко тобі вимовити...
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05.06.2023 12:52 Відповісти
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05.06.2023 13:13 Відповісти
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05.06.2023 13:14 Відповісти
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05.06.2023 13:15 Відповісти
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05.06.2023 13:26 Відповісти
Емм, пану всюди прихильники Петі мерещаться?
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05.06.2023 12:56 Відповісти
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05.06.2023 13:17 Відповісти
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05.06.2023 13:18 Відповісти
а що має бути так ??? коли 4 роки зрада на зраді і зрадою поганяє !!! https://youtu.be/89kR9w2v3_g вонючий зе-аміак або чергова зрада України від зе-влади ...
Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривасуддя !!! Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ? відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривосуддя !!!
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:

https://yt3.ggpht.com/jVmlw5mCFFtjn-01OAcxPGyuUemuR2m8_6ps1vzQVsAzeCpiczHeH2LDfZs9gap3Lu2JGxVPM1nH6So=s1110-nd-v1

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05.06.2023 13:15 Відповісти
Долбанута зелень.
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05.06.2023 12:39 Відповісти
Резніков зрадник і сподівається внести свій внесок в їхню победу !
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05.06.2023 12:40 Відповісти
Україна готова прийняти Китай як посередника в переговорному процесі лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Москву вивести свої війська з усіх захоплених нею українських територій.



Резніков зрадник

ЯКАСЬ ЛОГІКА Є...
ВІДДАЛЕНА...
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05.06.2023 12:52 Відповісти
У цьому складно-підлеглому реченні що висловив Резніков, важливе друге речення. А саме: зробити Китай посередником
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05.06.2023 12:58 Відповісти
ПОГОДИТИСЬ.

ЗА УМОВИ ...КОЛИ РАК СВИСНЕ .ПІСЛЯ ДОЩИКУ В ЧЕТВЕР
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05.06.2023 13:00 Відповісти
Нове інтерв'ю новому ресурсу. Хороша робота у міністерстві оборони інтерв'ю роздавати...
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05.06.2023 12:40 Відповісти
А ***** правий таки у тому, що "Єслі би у бабушкі билі яйца, то она била би дєдушкой"!
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05.06.2023 12:41 Відповісти
я я визнаю Китай Великою країною
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05.06.2023 12:43 Відповісти
ЗСУ захопили частину важливого н.п. Берхівка біля Бахмута, окупанти втікають
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05.06.2023 12:43 Відповісти
Скоріше жовтопикі анексують Хабаровск та Владівосток. З відповідними територіями. До речі там "Зелений Клин" є. Треба буде з вузькорилими "порєшать" на рахунок цього.
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05.06.2023 12:43 Відповісти
Зелений Клин був і буде українським, а Китай, якщо не реформується, то його чекає доля росіі.
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05.06.2023 13:03 Відповісти
Нехай китайози навіть не сподіваються
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05.06.2023 12:44 Відповісти
Та ви вже й булки раді роздвинути перед Китаєм! Він не вимагає реформ і гроші дає пилять. Не те, що "шантажисти" з ЄС та НАТО - все вимагають якихось реформ, якусь демократію сують, перевіряють використання допомоги... Так і не "прібарахлішся" нормально.

В 2019-му було "будь хто, аби не Порошенко", а зараз "будь хто (Китай, Латинська Америка, ПАР, Емірати), аби не НАТО та ЄС".
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05.06.2023 12:45 Відповісти
тут мабуть потрібно ширше мислити: будь-хто, хто реально змусить кацапів вивести свою орду з України і припинити війну. тут цікава вилка: якщо комуняки змусять кацапню забратися з України, то це для нас буде добре; якщо не змусять, то втратять авторитет світового "миротворця", що приведе до погіршення їхніх стосунків з кацапами. тож не варто в тій заяві Рєзнікова бачити суцільну зраду.
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05.06.2023 13:04 Відповісти
Коли це в Китаю був авторитет світового "миротворця"??
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05.06.2023 13:10 Відповісти
ну я ж в лапках написав. ) після примирення Ірану і Саудитів, комуняки мабуть вже вважають себе великими миротворцями.
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05.06.2023 13:18 Відповісти
Мародерів - на палю!
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05.06.2023 12:47 Відповісти
Китай розуміє тільки "силу" слова...
Тоді, як РФія розуміє тільки силу...
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05.06.2023 12:49 Відповісти
Выводить войска не выгодно, ни китаю ни другим.
Экономически, ну а политически есть варианты.
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05.06.2023 12:50 Відповісти
Можна переклад?🤣🌹
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05.06.2023 13:28 Відповісти
Ага. Поверить китайозам все равно что с разгону на бутылку сесть. Китайозы уже вокруг Тайваня провокации устраивают точь в точь такие как рашисты нам до войны. Они даже могут согласиться чтобы остановить наступление и потянуть время а потом скажут *ну не шмагла я*.
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05.06.2023 12:51 Відповісти
За великим рахунком, спецслужби всіх нормальних країн повинні були взяти на олівець усіх, хто співав оди та пісні Китаю, оскільки Пекін заявляє, що бореться з корупцією вдома, а за кордоном практикує її з усією пролетарською ненавистю. Тому такі пісні співають люди, які спробували смак юаня.
https://defence-line.org/2023/06/chto-delal-poslannik-li-****-chast-3/


Міністр оборони Нідерландів Кайсе Оллонгрен прокоментувала слова Лі **** :

«Насправді я був трохи здивованА, почувши це. Це велика-велика брехня... Посол припустив, що Європа погано керує своєю безпекою через війну в Україні. Звичайно, я розумію, що в Україні йде війна, але вважаю, що це не результат неправильного управління безпековою ситуацією в Європі. Це результат неповаги до того, як ми хочемо керувати безпекою в Європі... Я також думаю, що в Європі немає браку поваги до Китаю чи браку поваги до культури Китаю; Ми дуже поважаємо це, але не можна звинувачувати Європу чи європейські країни у незаконному вторгненні Росії в Україну».

Це слова нинішнього міністра, який зміг відповісти і за Європу, і за Україну. Більш того, Нідерланди займають дедалі рішучішу позицію як щодо федерації, так і щодо Китаю. І це єдина країна в світі, яка виробляє комплекси для екстремальної літографії. Простіше кажучи, обладнання для виробництва ******** чіпсів. Загалом гастролі товариша Лі принесли одне розчарування, і це радує.
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05.06.2023 12:57 Відповісти
Китай став старшим братом, а Росія молодшим братом.

Старший брат міг би переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну.
Однак старший брат на стороні агресії молодшого.

Інша метафора: про двох паханів-мафіозі, одному з яких до пори до часу вигідно ВИСНАЖЕННЯ/ПОСЛАБЛЕННЯ іншого.
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05.06.2023 12:51 Відповісти
ну если Украина сможет убедить Китай выйти с Тибета...
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05.06.2023 12:56 Відповісти
...і поступитися місцем в ООН Тайваню.
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05.06.2023 13:12 Відповісти
Китай, на відміну від Заходу, дає бабло без жодних перевірок і умов. Рай для крадіїв і брехунів. Розікрасти можна усе, а на грошах Заходу занадто руки не нагрієш. ДумайТЕ, чому вони так зацікавилися китайськими пропозиціями.
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05.06.2023 13:09 Відповісти
Вони в китай топтали стежку ще до великого вторгнення. Готові продати країну тому, хто більше дасть.
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05.06.2023 13:17 Відповісти
Арахамія мамой кляньотца
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05.06.2023 13:39 Відповісти
там ще на початку 2020 богдан поїхав на новий рік у китай. типу відпочивати
А найвеличніший рвонув тайком в Оман. Певно в них був план здати все за півроку: "полгода паработаєм і можна атдихать". Але в Ірані збили пасажирський літак, загинули люди. Стало широко відоме перебування в Омані. Як на мене кацапня лякаючи зеленського спаскудила свій власний план загарбання нашої країни - всьо што дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт нє так.
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05.06.2023 14:50 Відповісти
Ох як їм чешеться не допустити Україну в НАТО. Зеля вже шукає привід відмовитись від участі у Вільнюському саміті.
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05.06.2023 18:20 Відповісти
вірно.
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06.06.2023 03:47 Відповісти
 
 