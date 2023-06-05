Якщо Китай змусить РФ вивести війська, то Україна готова прийняти Пекін як посередника, - Резніков

Україна готова прийняти Китай як посередника в переговорному процесі лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Москву вивести свої війська з усіх захоплених нею українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю The Strait Times.

"Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої Збройні сили з території України. Після цього ми будемо вважати, що цей переговорник (з Китаю. - Ред.) має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої причини ми будемо сидіти і витрачати час?" - сказав він.

За словами Резнікова, Китай має можливість переконати Росію припинити цю війну.

"Згідно з моїм сприйняттям, Китай став старшим братом, а Росія молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", - додав міністр.

При цьому Резніков додав, що це "більше надія, ніж віра".

Міністр також зазначив, що хоче бачити докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною.

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