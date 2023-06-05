Якщо Китай змусить РФ вивести війська, то Україна готова прийняти Пекін як посередника, - Резніков
Україна готова прийняти Китай як посередника в переговорному процесі лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Москву вивести свої війська з усіх захоплених нею українських територій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю The Strait Times.
"Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої Збройні сили з території України. Після цього ми будемо вважати, що цей переговорник (з Китаю. - Ред.) має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, з якої причини ми будемо сидіти і витрачати час?" - сказав він.
За словами Резнікова, Китай має можливість переконати Росію припинити цю війну.
"Згідно з моїм сприйняттям, Китай став старшим братом, а Росія молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", - додав міністр.
При цьому Резніков додав, що це "більше надія, ніж віра".
Міністр також зазначив, що хоче бачити докази того, що Росія готова жити в мирному співіснуванні з Україною.
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Баканов не закрив Чонгар - просто звільнений. Охоронець не відкрив двері бомбосховища - СІЗО без права на заставу. В першому випадку загинула сотня тисяч людей. В другому випадку загинули 3 людини. відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривасуддя !!! Схожі випадки. Але є нюанс. ДЕ БАКАНОВ? відповідно у нас зараз не правосуддя а зе-кривосуддя !!!
до зе-влади ще намалювалося трохи запитань:
https://yt3.ggpht.com/jVmlw5mCFFtjn-01OAcxPGyuUemuR2m8_6ps1vzQVsAzeCpiczHeH2LDfZs9gap3Lu2JGxVPM1nH6So=s1110-nd-v1
Резніков зрадник
ЯКАСЬ ЛОГІКА Є...
ВІДДАЛЕНА...
ЗА УМОВИ ...КОЛИ РАК СВИСНЕ .ПІСЛЯ ДОЩИКУ В ЧЕТВЕР
В 2019-му було "будь хто, аби не Порошенко", а зараз "будь хто (Китай, Латинська Америка, ПАР, Емірати), аби не НАТО та ЄС".
Тоді, як РФія розуміє тільки силу...
Экономически, ну а политически есть варианты.
https://defence-line.org/2023/06/chto-delal-poslannik-li-****-chast-3/
Міністр оборони Нідерландів Кайсе Оллонгрен прокоментувала слова Лі **** :
«Насправді я був трохи здивованА, почувши це. Це велика-велика брехня... Посол припустив, що Європа погано керує своєю безпекою через війну в Україні. Звичайно, я розумію, що в Україні йде війна, але вважаю, що це не результат неправильного управління безпековою ситуацією в Європі. Це результат неповаги до того, як ми хочемо керувати безпекою в Європі... Я також думаю, що в Європі немає браку поваги до Китаю чи браку поваги до культури Китаю; Ми дуже поважаємо це, але не можна звинувачувати Європу чи європейські країни у незаконному вторгненні Росії в Україну».
Це слова нинішнього міністра, який зміг відповісти і за Європу, і за Україну. Більш того, Нідерланди займають дедалі рішучішу позицію як щодо федерації, так і щодо Китаю. І це єдина країна в світі, яка виробляє комплекси для екстремальної літографії. Простіше кажучи, обладнання для виробництва ******** чіпсів. Загалом гастролі товариша Лі принесли одне розчарування, і це радує.
Старший брат міг би переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну.
Однак старший брат на стороні агресії молодшого.
Інша метафора: про двох паханів-мафіозі, одному з яких до пори до часу вигідно ВИСНАЖЕННЯ/ПОСЛАБЛЕННЯ іншого.
А найвеличніший рвонув тайком в Оман. Певно в них був план здати все за півроку: "полгода паработаєм і можна атдихать". Але в Ірані збили пасажирський літак, загинули люди. Стало широко відоме перебування в Омані. Як на мене кацапня лякаючи зеленського спаскудила свій власний план загарбання нашої країни - всьо што дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт нє так.