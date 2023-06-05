Глави РДА від "Слуги народу" закликають Кличка скласти повноваження очільника КМДА, - джерела
Голови райдержадміністрацій Києва записали відеозвернення, в якому просять мера столиці Віталія Кличка добровільно відмовитись від посади голови КМДА.
Відповідне звернення було записане в одному з дворів Шевченківського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
В ньому глави РДА заявили, що в них багато завдань, а мало повноважень, тому мер має відмовитись від повноважень голови КМДА, і залишитись міським головою.
Як відомо, від моменту приходу до влади команда Зеленського намагається забрати в Кличка повноваження голови КМДА. Місяць тому представники партії "Слуга народу" намагались запустити цю вимогу через громадські організації, щоб це не виглядало їхньою ініціативою.
Ситуація набула актуальності після загибелі в Києві людей через закрите бомбосховище.
Зранку міський голова провів нараду з головами райдержадміністрацій (РДА) столиці.
Під час наради було презентовано дані перевірки укриттів столиці комісією, до якої ввійшли представники ДСНС, поліції, райдержадміністрацій і служб міста.
"Аналогічні дані (станом на ранок 5 червня перевірили понад 1600 укриттів) сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, який визначений від уряду за перевірку укриттів. Зокрема, акцентував на кількості проблемних укриттів у кожному районі окремо. Й обговорили, чому вони належно не облаштовані та як оперативно глави районів можуть усунути недоліки", - зазначив Кличко.
Також на зверненні були депутати "Слуги народу" в Київраді. У присутніх голів РДА був вибір - написати заяви на звільнення, або записати звернення.
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То може прочитєш ЗАРАЗ: "НО! В.П. А слуги урода хотят отменьі В.П. и вьіборов?"
Интересное совпадение!
Які ж ви гидотні,пітухи квартальні. *** дь,вас так будуть бить, будете в повітрі взуття губить. Наголосували, а тепер готуйтеся до тумаків, виродки зелені. Куй вам,а не ще один срок Зєлі. Йому чпок може бути в ВК91м. Макошино. Оце його жде. За все. Ну а ви получите жесточайшої пісти. Готуйся виродок зелений
Я не киянин , але з області
Ми вибрали Клічко мером і ніхто не має права його звільняти!
Кличка обрали кияни. А СН кияни послали туди, куди йдуть голови РДА.
свого "шарка",та качати гроші з бюджету міста. Це справжне "ельдорадо".