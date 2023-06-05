Глави РДА від "Слуги народу" закликають Кличка скласти повноваження очільника КМДА, - джерела

Голови райдержадміністрацій Києва записали відеозвернення, в якому просять мера столиці Віталія Кличка добровільно відмовитись від посади голови КМДА.

Відповідне звернення було записане в одному з дворів Шевченківського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

В ньому глави РДА заявили, що в них багато завдань, а мало повноважень, тому мер має відмовитись від повноважень голови КМДА, і залишитись міським головою.

Як відомо, від моменту приходу до влади команда Зеленського намагається забрати в Кличка повноваження голови КМДА. Місяць тому представники партії "Слуга народу" намагались запустити цю вимогу через громадські організації, щоб це не виглядало їхньою ініціативою.

Ситуація набула актуальності після загибелі в Києві людей через закрите бомбосховище.

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Зранку міський голова провів нараду з головами райдержадміністрацій (РДА) столиці.

Під час наради було презентовано дані перевірки укриттів столиці комісією, до якої ввійшли представники ДСНС, поліції, райдержадміністрацій і служб міста.

"Аналогічні дані (станом на ранок 5 червня перевірили понад 1600 укриттів) сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, який визначений від уряду за перевірку укриттів. Зокрема, акцентував на кількості проблемних укриттів у кожному районі окремо. Й обговорили, чому вони належно не облаштовані та як оперативно глави районів можуть усунути недоліки", - зазначив Кличко.

Також на зверненні були депутати "Слуги народу" в Київраді. У присутніх голів РДА був вибір - написати заяви на звільнення, або записати звернення.

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