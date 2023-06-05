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Глави РДА від "Слуги народу" закликають Кличка скласти повноваження очільника КМДА, - джерела

кличко

Голови райдержадміністрацій Києва записали відеозвернення, в якому просять мера столиці Віталія Кличка добровільно відмовитись від посади голови КМДА.

Відповідне звернення було записане в одному з дворів Шевченківського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

В ньому глави РДА заявили, що в них багато завдань, а мало повноважень, тому мер має відмовитись від повноважень голови КМДА, і залишитись міським головою.

Як відомо, від моменту приходу до влади команда Зеленського намагається забрати в Кличка повноваження голови КМДА. Місяць тому представники партії "Слуга народу" намагались запустити цю вимогу через громадські організації, щоб це не виглядало їхньою ініціативою.

Ситуація набула актуальності після загибелі в Києві людей через закрите бомбосховище.

Також читайте: Кличко та Камишін другий день ходять з перевірками по київських укриттях, представники військової адміністрації участі не беруть

Зранку міський голова провів нараду з головами райдержадміністрацій (РДА) столиці.

Під час наради було презентовано дані перевірки укриттів столиці комісією, до якої ввійшли представники ДСНС, поліції, райдержадміністрацій і служб міста.

"Аналогічні дані (станом на ранок 5 червня перевірили понад 1600 укриттів) сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, який визначений від уряду за перевірку укриттів. Зокрема, акцентував на кількості проблемних укриттів у кожному районі окремо. Й обговорили, чому вони належно не облаштовані та як оперативно глави районів можуть усунути недоліки", - зазначив Кличко.

Також на зверненні були депутати "Слуги народу" в Київраді. У присутніх голів РДА був вибір - написати заяви на звільнення, або записати звернення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко звернеться до Зеленського щодо глав РДА з найгіршими показниками стану укриттів. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

КМДА (2370) Київ (19461) Кличко Віталій (3512) РДА (197)


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Топ коментарі
+131
А болт вам в дупу, кияни не вибирали слуг
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05.06.2023 12:41
+56
Навіть не кліщ, а вгодований пацюк зі зграєю дєрмаків в кіпах.
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05.06.2023 12:46
+55
Ух какой клещ зелёный вцепился в кличка
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05.06.2023 12:44
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Звіки такі хибні висновки?!!! З того,що вибори МАЮТЬ БУТИ до ВРУ у 2023,а президента у 2024? А хіба не так?! А от далі читати текст,що ×0 твої висновки "не на часі"?!
То може прочитєш ЗАРАЗ: "НО! В.П. А слуги урода хотят отменьі В.П. и вьіборов?"
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05.06.2023 14:45 Відповісти
А ви хочете щоб зєля їх сфальсифікував через свою срану "Зєлє Дію"?
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05.06.2023 17:30 Відповісти
Звідки ця "геніальна мислЯ?!"
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05.06.2023 19:28 Відповісти
Ось і викрився весь схематоз дій Зеленського та його посіпак які НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВІЙНУ продовжують займатися узурпацією влади спираючись на заборону під час військового стану якихось масових зібрань громадян яки б могли створити їм у цьому супротив. На це ж направлені й пости багатьох зелебобіків на цьому ж "Цензорі" завдання яких схилити людей до прихильності таким ПРОТИПРАВНИМ діям керівництва країни. Так що, переможемо рашизм одночасно дозволивши створити Україну авторитарною під керівництвом узурпатора Зеленського?! А може у тому й полягає план Єрмака змусити населення до відкритої непокори "слугам" і дати Заходу відвернутися від допомоги Україні у протистоянні Московії (т.з. "роССії"). На чиєму боці грають "слуги", на боці кремлядей???!!!
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05.06.2023 13:36 Відповісти
Не знаю як москаляку, а зебіляку таки треба на гілляку за яйця
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05.06.2023 13:37 Відповісти
Зешобла рвётся к власти.
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05.06.2023 13:38 Відповісти
Причем НЕОГРАНИЧЕННОЙ власти! Рыги тоже так думали,и через 5 лет действительно вернулись! Только вместо бело-синих(ну как "хорошие руцкие") стали зелеными.
Интересное совпадение!
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05.06.2023 13:49 Відповісти
Єрмак(пуйло) дав завдання чмирьку захопити Київ. Хм...
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05.06.2023 13:43 Відповісти
Хотят устроить бардак как в Чернигове.
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05.06.2023 13:43 Відповісти
На лаву підсудних Клічка разом з Деркачем і КО.
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05.06.2023 13:47 Відповісти
Що з Бакановим?
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05.06.2023 13:57 Відповісти
Приписати Деркача до Кличка, це все одно що приписати Пороху Єрмака! От "Serhei Popov" тупий рашист!
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05.06.2023 14:27 Відповісти
Тупий рашист - твого батька син
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06.06.2023 14:57 Відповісти
Тоже, что и с Яценюком и Луценко, да и как с любимы уродами что были у власти и торговали Украиной - ничего не меняется при любой власти.
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06.06.2023 15:05 Відповісти
Так Баканов на фронт пішов як Луценко? Де? Коли?
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06.06.2023 21:04 Відповісти
То може Баканов як Луценко був разом з Деркачем у соцпартії і незаарештовував колегу коли був Генпрокурором, хоча були докази про держзраду?
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07.06.2023 15:45 Відповісти
дебил под импортным флагом! а почему не зеленского со всей его грядкой!
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05.06.2023 13:58 Відповісти
Виродок зелений, висравс, а тепер йди *****,чучело зелене,під чужим прапором.
Які ж ви гидотні,пітухи квартальні. *** дь,вас так будуть бить, будете в повітрі взуття губить. Наголосували, а тепер готуйтеся до тумаків, виродки зелені. Куй вам,а не ще один срок Зєлі. Йому чпок може бути в ВК91м. Макошино. Оце його жде. За все. Ну а ви получите жесточайшої пісти. Готуйся виродок зелений
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05.06.2023 15:13 Відповісти
Задрипанці одноразові. Кличко - мер якого вибрали люди , а хто вони ? Перекотиполе .

Я не киянин , але з області
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05.06.2023 13:48 Відповісти
Я одесит, але категорично проти узурпації влади яку проводить Зеленський зі своїми посіпаками, особливо заперечуючи право людей на вільне волевиявлення та право обрання керівництва свого міста, села, області, держави, та дуже добре, ще до завершення виборів 2019-го бачив ЩО збирається робити "зелена" погань і не розумів чому цього не бачить більшість українців!!! Тоді своєму сину я сказав - "Дай Боже щоб Зеленський не згубив Україну!" чи то навмисно, чи по тупості, порівнюючи його з недосвідченим водієм який поспішає тиснути на газ не знаючи де знаходяться гальма та не вміючи оминати перешкоди на дорозі, а особливо наполягаючи на тому, що не маючи досвіду у політиці та управлінні просто НЕМОЖЛИВО вміло керувати країною та приймати відповідальні рішення! А усі ці соціальні "ліфти" то блеф та шлях у прірву, бо справжній керівних повинен пройти увесь шлях до верху по дробині сходинка за сходинкою!!!
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05.06.2023 14:40 Відповісти
Дайте нам перетворити Київ в Маріуполь. Вони тільки це і вміють. "Зробимо це разом".
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05.06.2023 13:54 Відповісти
Кияни орків зупинили,бо ми - патріоти України.
Ми вибрали Клічко мером і ніхто не має права його звільняти!
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05.06.2023 14:03 Відповісти
це огидно підло і цинічно кличко велич а вони
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05.06.2023 14:03 Відповісти
Каким бы ни был Кличко, ему ,лидеры государств жмут руки за его достижения, а Зеленскому за его должность!
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05.06.2023 14:08 Відповісти
Эти сл(яди) хоть так хотят и Киев прибрать к рукам. Тищенко - готовый губернатор от этих сволочей.
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05.06.2023 14:11 Відповісти
В чем сюрреализм ситуации! Киевляне выбирали меров, украинцы выбирали президентов и как то не очень они восхищались своим выбором!
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05.06.2023 14:19 Відповісти
Де ж тут сюрреалізм?! У тому що незадоволені вибором?! Так на те й є НАСТУПНІ ВИБОРИ, щоб обрати іншого, якщо цим незадоволені (до того ж дюдина завжди бажає кращого і може помилитись). А от обирати рік за роком того хто не подобається, як на Московії (т.з. "роССії"), або на Білорусі, бо ВИБОРУ НЕ МАЄ (т.я. диктатор усіх конкурентів або вбив, або посадив, або виженув), ось ОЦЕ дійсний сюрреалізм!!!
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05.06.2023 14:46 Відповісти
Коли двірник, електрик та сантехнік вимагають відставки голови ОСББ, страждатимуть лише мешканці будинку.
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05.06.2023 14:29 Відповісти
У ОСББ ані двірник, ані електрик чи сантехнік права голосу не мають, А ЛИШЕ МОЖУТЬ ЦЕ ЗРОБИТИ БІЛЬШІСТЬ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА!!! То ж і у Києві мають право ЛИШЕ БІЛЬШІСТЬ ЙОГО МЕШКАНЦІВ! Навіть президент України у цьому питанні НОЛЬ і повинен це розуміти, інакше сам стане НУЛЬОМ!!!
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05.06.2023 14:50 Відповісти
ЗЕлені голови РДА йдуть ***** туди, де їх призначали - на Банкову.

Кличка обрали кияни. А СН кияни послали туди, куди йдуть голови РДА.
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05.06.2023 14:32 Відповісти
+++
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05.06.2023 16:22 Відповісти
Хай ті суки і складають. Тільки гроші розікрали.
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05.06.2023 14:36 Відповісти
Не мешкаю в Києві і не є прихильником Кличка-політика. Але таке нахабство зі сторони голів райдержадміністрацій - це вже за край.
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05.06.2023 14:57 Відповісти
Коли вже ця погань виздихає... Цккпсс теж були слугами, почили в бозі...
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05.06.2023 15:12 Відповісти
Віталія, їбаш їх!
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05.06.2023 15:12 Відповісти
А ми поможемо!!!
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05.06.2023 16:18 Відповісти
Ця посада- головна мрія Бені Коломойського. Посадити на це місце
свого "шарка",та качати гроші з бюджету міста. Це справжне "ельдорадо".
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05.06.2023 15:35 Відповісти
Я не прихильник Пєдаліка ,він теж наробив багато дурні типу "скляного мосту " АЛЕ змінювати його на зелену мерзоту- ХЄР ВАМ ! А зєлін холуй Ратніков хай повертається в рідні Бровари і там керує !
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05.06.2023 17:26 Відповісти
Битва за Київ - 2. 😕
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05.06.2023 17:46 Відповісти
****** гнойные! Пусть лучше наведут порядок у себя в районах. Грязище в городе, дорог нету вообще
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05.06.2023 21:54 Відповісти
ЩАЗЗЗЗЗ!!!! Губозакаточною машинкою скористайся, зелена пліснява!!!
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05.06.2023 22:56 Відповісти
Що війна війною, а вибори наносі! Проср...али гроші, із своїм бубочкою!!!!! А тепер корчать із себе чистюль гниди зелені!!!! У вас святого нічого немає, аби до корита, які ж ви мерзенні!
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05.06.2023 23:19 Відповісти
Зелені залиште мера Києва в покої. ви і мизинця не стиїте
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22.06.2023 22:08 Відповісти
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