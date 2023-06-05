Станом на кінець травня електронний запис на ВЛК функціонував у 90% військових госпіталів, - Міноборони

Міноборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію (ВЛК) у військових госпіталях країни.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, станом на кінець травня, електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів.

"Розгортання електронної черги в військових госпіталях - це комплексний процес, який вимагає адміністративних та технічних ресурсів з боку госпіталя та військової частини. Необхідно провести відповідне тренування посадових осіб, забезпечити необхідною технікою та доступом до Інтернету, а також мати необхідні дозволи і погодження, оскільки мова йде про особисті дані військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Маляр також повідомила, що у двох госпіталях наразі ще триває встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективної роботи електронної черги. В інших госпіталях проводиться відпрацювання механізмів і сценаріїв запису та проходження ВЛК.

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