На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 69 військових РФ, на Лимано-Куп’янському - 26 окупантів, - Череватий

На Бахмутському напрямку минулої доби, 4 червня, був один бій, а на Лиманському військові РФ сім разів атакували позиції українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку, за словами Череватого, 352 рази військові РФ обстрілювали українські позиції та здійснили три авіанальоти.

Так, Сили оборони ліквідували 69 військових РФ, 119 окупантів дістали поранення. Одного рашиста взято в полон.

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- три артилерійські зброї,

- протитанковий комплекс,

- ЗРК "Стріла-10",

- два польових склади з боєприпасами,

- п'ять військових автомобілів армії РФ,

- один спостерігальний пункт роти.

На Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби російські військові з втратами відступили.

"500 разів противник застосовував артилерію різних типів, а також здійснив два авіанальоти", - зазначив Череватий.

Так, на Лимано-Куп'янському напрямку РФ втратила 26 військових вбитими і 6 пораненими.

Також ЗСУ знищили:

- танк,

- БМП

- протитанкову гармату "Рапіра",

- 3 автівки.

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